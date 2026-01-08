У Києві затримали іноземця з 4 кг кокаїну на 35 млн гривень. ВIДЕО
У Києві правоохоронці затримали іноземного громадянина, який перевозив велику партію наркотиків для подальшого збуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 37-річного чоловіка зупинили на одній із вулиць столиці під час перевірки мікроавтобуса. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили близько 4 кілограмів кокаїну, захованого у коробках з-під побутових товарів.
За попередніми підрахунками, вартість вилученого наркотичного засобу на "чорному ринку" становить близько 35 мільйонів гривень. Слідство встановлює канали постачання кокаїну та можливих спільників затриманого.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру. За інкримінованою статтею йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Топ коментарі
+19 паша 123
показати весь коментар08.01.2026 13:31 Відповісти Посилання
+11 Dmitriy Ivananets
показати весь коментар08.01.2026 13:31 Відповісти Посилання
+9 Bogdan #603107
показати весь коментар08.01.2026 13:34 Відповісти Посилання
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