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У Києві затримали іноземця з 4 кг кокаїну на 35 млн гривень. ВIДЕО

У Києві правоохоронці затримали іноземного громадянина, який перевозив велику партію наркотиків для подальшого збуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 37-річного чоловіка зупинили на одній із вулиць столиці під час перевірки мікроавтобуса. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили близько 4 кілограмів кокаїну, захованого у коробках з-під побутових товарів.

За попередніми підрахунками, вартість вилученого наркотичного засобу на "чорному ринку" становить близько 35 мільйонів гривень. Слідство встановлює канали постачання кокаїну та можливих спільників затриманого.

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Наразі чоловіку повідомлено про підозру. За інкримінованою статтею йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

затримання (4334) іноземець (451) наркотики (1507)
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Топ коментарі
+19
Направлявся на банкову мабуть
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08.01.2026 13:31 Відповісти
+11
Ото віслюк зрадіє.
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08.01.2026 13:31 Відповісти
+9
В оп шок!!!
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08.01.2026 13:34 Відповісти

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