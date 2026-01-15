У Києві судитимуть 8 осіб за організацію мережі нарколабораторій та збут наркотиків. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть вісьмох осіб за організацію мережі нарколабораторій та збут наркотиків.

Розгалужену мережу нарколабораторій організували двоє киян 43-х та 64-х років, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Потужності трьох нарколабораторій дозволяли ділкам отримувати близько 25 кілограмів наркотиків кожного місяця, вартість яких на тіньовому ринку може сягати 2,5 мільйонра гривень.

Виготовлені наркотики розповсюджувались на території міста Києва та інших регіонів.

Зберігали заборонені речовини в лабораторіях та за місцями проживання учасників групи.

У червні минулого року поліцейські провели 28 обшуків

За їх результатами вилучили лабораторне обладнання, компоненти для виготовлення заборонених речовин та готовий до збуту "товар" — близько 3,5 кілограма порошкоподібної речовини, 98 пігулок, нарковмісні гриби, а також фінансові документи, грошові кошти, мобільні телефони, зброю, набої різного калібру, тротил, пластид, гранати, автомобілі зловмисників та чорнові записи.

Фігурантам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена кількома статтями Кримінального кодексу України.



















