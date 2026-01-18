Военнослужащие ТЦК, подозреваемые в вымогательстве и похищении мужчины, арестованы без права внесения залога.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе суд взял под стражу трех военнослужащих ТЦК и СП и одного члена общественной организации, которые накануне похитили мужчину и требовали у него 6 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Киевском районном суде города Одессы, передает Цензор.НЕТ.

Содержание под стражей без альтернативы внесения залога

"Рассмотрев ходатайства правоохранителей, следственный судья удовлетворил их. В отношении всех четырех подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановления следственного судьи не вступили в законную силу.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали трех военнослужащих районного ТЦК и СП, которые вечером 15 января во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе города противоправно лишили свободы мужчину, посадили в автобус и почти час возили по городу, применяя силу. Указано, что при этом требовали от "заложника" 6000 долларов - за то, чтобы его не доставлять в РТЦК.