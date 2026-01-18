Военнослужащие ТЦК, подозреваемые в вымогательстве и похищении мужчины, арестованы без права внесения залога.. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одессе суд взял под стражу трех военнослужащих ТЦК и СП и одного члена общественной организации, которые накануне похитили мужчину и требовали у него 6 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Киевском районном суде города Одессы, передает Цензор.НЕТ.
Содержание под стражей без альтернативы внесения залога
"Рассмотрев ходатайства правоохранителей, следственный судья удовлетворил их. В отношении всех четырех подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановления следственного судьи не вступили в законную силу.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали трех военнослужащих районного ТЦК и СП, которые вечером 15 января во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе города противоправно лишили свободы мужчину, посадили в автобус и почти час возили по городу, применяя силу. Указано, что при этом требовали от "заложника" 6000 долларов - за то, чтобы его не доставлять в РТЦК.
Цікаво де поділись оті захистуни ТЦКунів?
Звичайний посполитий вже був би на БЗВП, бо як сказав суд - незаконність методів мобілізації не зупиняє її перебіг.
Де там шестизначне число випадків?
Мобилизация в цифрах: Ключевые данные 2025
Актуальная статистика на основе официальных данных
Статистика жалоб на нарушения
Жалоб в 2025 году (янв-окт) ~5,000 (+47%)
Жалоб в 2024 году 3,400+ (+580%)
Жалоб в 2023 году 500+ (+2,700%)
Жалоб в 2022 году (18)
5000+3400+500+18=8918
До десяти тисяч не доходить.
Шестизначне число порушень цілком корелюється з шестизначним числом СЗЧ.
Повідомлення - де?
Повідомлення - це і є офіціальні дані.
То де сотні тисяч офіційних повідомлень?
Продовжувати немає сенсу.
Продовжувати і правда сенсу немає. Злив зараховано.
Ось кричать, що грошей нема на військових, і навіть якщо теоретично 2 000 000 сидять чоловіків десь. То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрн!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше.
Що можна було купити на 168 лярдів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок.