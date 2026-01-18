УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7207 відвідувачів онлайн
Новини Фото Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
8 908 69

Військових ТЦК, підозрюваних у вимаганні та викраденні чоловіка, заарештовано без права внесення застави. ФОТОрепортаж

В Одесі суд взяв під варту трьох військовослужбовців ТЦК та СП та одного члена громадської організації, які напередодні викрали чоловіка і вимагали у нього 6 тисяч доларів.

Про це у повідомили у Київському районному суді міста Одеси, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тримання під вартою без альтернативи внесення застави

"Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив їх. Відносно всіх чотирьох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвали слідчого судді не набули законної сили.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці затримали трьох військовослужбовців районного ТЦК та СП, які ввечері 15 січня під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі міста протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус і майже годину возили містом, застосовуючи силу. Вказано, що під час цього вимагали від "заручника" 6000 доларів - за те, щоб його не доставляти до РТЦК. 

Автор: 

Одеса (5799) викрадення (847) ТЦК та СП (1102)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
це все створено ШІ, ну не може "військовий" ТЦК таке робити він же не бурят
показати весь коментар
18.01.2026 15:43 Відповісти
+28
Певно запакували якусь "доцю" прокурора, сбу спрацювало миттєво, попри сотні тисяч інших схожих повідомлень.
Цікаво де поділись оті захистуни ТЦКунів?
показати весь коментар
18.01.2026 15:43 Відповісти
+26
Відкрито лише одну справу про викрадення. Значить всіх інших, яких крутять і пакують в буси, не викрадають?
показати весь коментар
18.01.2026 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно, єрмак, баканов, тиМошенниця і шуфрич з Крупою з МСЕК, - на волі, а у працівників ТЦК, ок яка халепа!! А Конституція каже, що усі рівні перед Законом!!
показати весь коментар
18.01.2026 16:54 Відповісти
От таку "демократичну " країну побудували ,навіть кацапів переплюнули ( в них бусифікації немає ,в є контрактники і найманці ). А конституція - то пустопорожній папірець, вартістю як туалетний папір , де в багатіїв- права ,а в бідняків обов'язки.
показати весь коментар
18.01.2026 20:08 Відповісти
Ну тоді їдь до московитів ******, якщо так тобі у носі крутить в Україні демократичній жити!!! Те що маємо в Україні, не цінимо, а втративши скиглим, киваючи на ******!!???
показати весь коментар
18.01.2026 22:45 Відповісти
А що тут цінити ,що до простих роботяг і простих селян відносяться як до безголосого бидла яке можна безкарно бусифікувати ?
показати весь коментар
18.01.2026 22:49 Відповісти
Україна і демократія - це як дурник і скляний ><уй. Або зламають, або руки поріжуть. Як не Януковича притащать, дак Зеленського.
показати весь коментар
19.01.2026 18:43 Відповісти
Щось подібне, роблять і особи в московії, США, Угорщині, ФРН…
показати весь коментар
19.01.2026 18:46 Відповісти
Буряти вже є, вірніше поки один, Ыстомин в Полтаві, речник полтавського тцк, тільки щось воно не речкує - гей , працівників центру "соціальної" підтримки же судять!! Агов ти де?
показати весь коментар
18.01.2026 16:41 Відповісти
Так кажуть що запакували родича сбу-шника, тому такий кіпіш.
Звичайний посполитий вже був би на БЗВП, бо як сказав суд - незаконність методів мобілізації не зупиняє її перебіг.
показати весь коментар
18.01.2026 16:12 Відповісти
Вищу касту одним словом...
показати весь коментар
18.01.2026 17:42 Відповісти
Звідки інфа про "сотні тисяч"?
показати весь коментар
18.01.2026 20:24 Відповісти
https://busification.org/ busification.org
показати весь коментар
18.01.2026 20:42 Відповісти
Всего видео на сайте: 5404
Де там шестизначне число випадків?
показати весь коментар
18.01.2026 20:44 Відповісти
https://busification.org/analytics

Мобилизация в цифрах: Ключевые данные 2025
Актуальная статистика на основе официальных данных

Статистика жалоб на нарушения
Жалоб в 2025 году (янв-окт) ~5,000 (+47%)
Жалоб в 2024 году 3,400+ (+580%)
Жалоб в 2023 году 500+ (+2,700%)
Жалоб в 2022 году (18)

5000+3400+500+18=8918

До десяти тисяч не доходить.
показати весь коментар
18.01.2026 21:00 Відповісти
А що, є можливість зафіксувати усі порушення? А що, усі зафіксовані порушення гарантовано попадають на один ресурс?
Шестизначне число порушень цілком корелюється з шестизначним числом СЗЧ.
показати весь коментар
18.01.2026 22:02 Відповісти
сотні тисяч інших схожих повідомлень
Повідомлення - де?
Мобилизация в цифрах: Ключевые данные 2025
Актуальная статистика на основе официальных данных
Повідомлення - це і є офіціальні дані.
То де сотні тисяч офіційних повідомлень?
показати весь коментар
18.01.2026 22:07 Відповісти
Читай уважніше. Сплутав "схожих" з "офіційними" і вирішив на цьому кудись виїхати, який взагалі сенс дискусії не зрозуміло. Доки громадяни закривають очі та ще й пробують відверті злочини виправдовувати - буде більше СЗЧ, більше втрат, більше баканових з наумовим.
Продовжувати немає сенсу.
показати весь коментар
18.01.2026 22:41 Відповісти
Власні дані не підтверджені (навіть власним же посиланням на https://busification.org/analytics busification.org), обвинувачування у виправдовуванні (де я виправдовував?), емоції та оффтоп про баклана з наумом.
Продовжувати і правда сенсу немає. Злив зараховано.
показати весь коментар
18.01.2026 22:47 Відповісти
Відкрито лише одну справу про викрадення. Значить всіх інших, яких крутять і пакують в буси, не викрадають?
показати весь коментар
18.01.2026 15:44 Відповісти
Тут не та справа, Шкільний Автобус. Тут порушення закону. А спіймати мамину бусінку щоб відвезти її на розподільчий пункт- то добра справа і їхня безпосередня робота.
показати весь коментар
18.01.2026 15:58 Відповісти
Оповіщення - це усне донесення інформації а не насильницьке викрадення громадян.
показати весь коментар
18.01.2026 16:01 Відповісти
Закон не дозволяє їм, нікого ловити та кудись везти. Війна, це не привід жити по "безпредєлу"
показати весь коментар
18.01.2026 16:15 Відповісти
Нажаль з верхів походу пішла "відмашка", що плювати. Всі знають про забусярення. По закону оповістили і відпустили, потім надіслали на проходження ВЛК, якщо відмовився, то передають справу в поліцію і далі по закону. А не зловили, 15 хвилин ВЛК, і за 2 дні в "учебці". Система сама себе зжере таким чином. І 200 000 сзч тому доказ, забусярили, бабло отримали, а люди і звідти тікають.

Ось кричать, що грошей нема на військових, і навіть якщо теоретично 2 000 000 сидять чоловіків десь. То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрн!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше.

Що можна було купити на 168 лярдів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок.
показати весь коментар
18.01.2026 17:37 Відповісти
168 лядрід грн це майже 4 мільярди баксів (наче калькулятор не бреше) і це вагони грошей податками, це танки, дрони, зброя, їжа, одяг, ракети і т.д., але виходить, що забусірити вигідніше і ходити з протягнутими руками по світу на правах попрошайок. Це все дуже дивно, дуже.
показати весь коментар
18.01.2026 17:40 Відповісти
Насправді, ситуація ще цікавіше: командири частин, часто не повідомляють, що людина в СЗЧ. Формально, вона рахується як діючий військовослужбовець. Ну а далі, ви все розумієте)))
показати весь коментар
18.01.2026 17:44 Відповісти
Залишаєш комусь свою з.п картку - і пішов !,
показати весь коментар
18.01.2026 17:54 Відповісти
Якщо навіть так, то 200 000 чоловік, це те що офіційно каже сам міністр, а що по факту і наскільки більше вже тільки теоретично, але що більше і навіть сильно більше, то це точно. В книгах все є, і про мотивацію і про економіку, і про економіку мотивації у війну і т.д. Але кому то треба, коли очі замилені "намутити" і потім звалити. Нажаль.
показати весь коментар
18.01.2026 17:59 Відповісти
та ладно..3 дня и рапорт в дбр
показати весь коментар
18.01.2026 18:02 Відповісти
Я говорю про реальные случаи с моими знакомыми
показати весь коментар
18.01.2026 18:15 Відповісти
вы немного не представляете, как это в армии работает, это может сделать только совсем обезбашенный командир части и то зная, что все ротные-комбаты ему докладывают об этом, я не говорю, что это невозможно..но что бы командир части опускался до "положил карточку на стол и вали на все 4 стороны"-это перебор..
показати весь коментар
18.01.2026 18:52 Відповісти
Я по фактам сужу. У многих спрашивают, будешь служить или валить? Чтобы я на тебя не тратил ресурсы
показати весь коментар
18.01.2026 18:57 Відповісти
Бо війна, рано чи пізно закінчиться. А от бепредєл ні
показати весь коментар
18.01.2026 19:59 Відповісти
Свіжий приклад, сьогодні це сталося: син пацієнтки моєї дружини, пішов в аптеку по знеболююче для матері. Вона інвалід, в нього відсрочка по догляду. Всі документи були з ним. Після спілкування з представниками тцк зник, не можуть знайти
показати весь коментар
18.01.2026 20:10 Відповісти
Ех, не того орли забусячили, не того. Не простого Миколу.
показати весь коментар
18.01.2026 15:50 Відповісти
А Тимошонка що вкрала майбутнє у всієї країни - вийшла під заставу.
показати весь коментар
18.01.2026 15:51 Відповісти
А смарагдовий який вкрав в Україні мільярди доларів (міндич і ко) взагалі у всесвітньому турне (дарма що 4 разовий ухилянт)
показати весь коментар
18.01.2026 16:42 Відповісти
У смарагдового є залізобетонна цілком реальна відмазка - його конституційною більшістю вибрав мудрий український нарід, якому треба був вирок. Так що вирок буде чинним до майбутніх виборів які невідомо коли будуть.
показати весь коментар
18.01.2026 16:50 Відповісти
Це наші котики? Чи агенти Кремля?
показати весь коментар
18.01.2026 15:51 Відповісти
Буряти
показати весь коментар
18.01.2026 16:16 Відповісти
Якби бідного чоловіка засунули в бус,то би нічого й не було.
показати весь коментар
18.01.2026 15:56 Відповісти
Ні хто їм не винен. Спіймали ухилянта- треба відразу в ТЦК везти, а не намагатися заробити. Хлопці на фронті без поповнення.
показати весь коментар
18.01.2026 15:56 Відповісти
А може вони хотіли заробити на бус для ТЦК.На запчастини.Ви про це не думали?
показати весь коментар
18.01.2026 16:03 Відповісти
Запчастини тцк безперешкодно возять волонтери...ось такий круговорот донатів в природі.
показати весь коментар
18.01.2026 16:43 Відповісти
Це агенти кремля що пішли працювати в ТЦК.Для дискредитації ТЦК.В ТЦК працюють 90% хлопців що пройшли окопи
показати весь коментар
18.01.2026 16:02 Відповісти
О, стара пісенька починається знову.
показати весь коментар
18.01.2026 16:55 Відповісти
Піздьож,може один ,два з десяти мордоворотів.
показати весь коментар
20.01.2026 11:28 Відповісти
Ось так виглядає,коли спіймали чотирьох дійсно ухилянтів.
показати весь коментар
18.01.2026 16:12 Відповісти
Теперь на передок!чтобы непосадили ****** дыбилы!!!
показати весь коментар
18.01.2026 16:26 Відповісти
СБУ повинно по всій країні таких хапати, в не тільки "зі зв'язками"
показати весь коментар
18.01.2026 16:39 Відповісти
Дурачье, надо было по быстрому сделать себе паспорта сраиля. Ну или хотя бы в иудаизм перейти. Уже бы на берегу моря в тельавиве отдыхали бы.
показати весь коментар
18.01.2026 16:47 Відповісти
А що за громадська організація? Тітушки?
показати весь коментар
18.01.2026 16:56 Відповісти
Цим без застави,а дупатутим за мульйони баксів з заставою! Як так?
показати весь коментар
18.01.2026 17:40 Відповісти
Это всем тцкашникам. которые с пеной у рта доказывали на портале про законы военного времени! Люля Тигрюля докажет, что она белая и пушистая! А тут, видимо уже даже "беспристрастные" судьи задумались о своей судьбе.
показати весь коментар
18.01.2026 18:02 Відповісти
А член ГО це що за "член" в тій банді ?
показати весь коментар
18.01.2026 20:00 Відповісти
Покарають підвищенням на посаді та премією... все як завжди...
показати весь коментар
19.01.2026 22:36 Відповісти
 
 