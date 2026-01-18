Військових ТЦК, підозрюваних у вимаганні та викраденні чоловіка, заарештовано без права внесення застави. ФОТОрепортаж

В Одесі суд взяв під варту трьох військовослужбовців ТЦК та СП та одного члена громадської організації, які напередодні викрали чоловіка і вимагали у нього 6 тисяч доларів.

Про це у повідомили у Київському районному суді міста Одеси, передає Цензор.НЕТ.

Тримання під вартою без альтернативи внесення застави

"Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив їх. Відносно всіх чотирьох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвали слідчого судді не набули законної сили.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці затримали трьох військовослужбовців районного ТЦК та СП, які ввечері 15 січня під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі міста протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус і майже годину возили містом, застосовуючи силу. Вказано, що під час цього вимагали від "заручника" 6000 доларів - за те, щоб його не доставляти до РТЦК.