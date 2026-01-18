Військових ТЦК, підозрюваних у вимаганні та викраденні чоловіка, заарештовано без права внесення застави. ФОТОрепортаж
В Одесі суд взяв під варту трьох військовослужбовців ТЦК та СП та одного члена громадської організації, які напередодні викрали чоловіка і вимагали у нього 6 тисяч доларів.
Про це у повідомили у Київському районному суді міста Одеси, передає Цензор.НЕТ.
Тримання під вартою без альтернативи внесення застави
"Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив їх. Відносно всіх чотирьох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ухвали слідчого судді не набули законної сили.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці затримали трьох військовослужбовців районного ТЦК та СП, які ввечері 15 січня під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі міста протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус і майже годину возили містом, застосовуючи силу. Вказано, що під час цього вимагали від "заручника" 6000 доларів - за те, щоб його не доставляти до РТЦК.
Цікаво де поділись оті захистуни ТЦКунів?
Звичайний посполитий вже був би на БЗВП, бо як сказав суд - незаконність методів мобілізації не зупиняє її перебіг.
Де там шестизначне число випадків?
Мобилизация в цифрах: Ключевые данные 2025
Актуальная статистика на основе официальных данных
Статистика жалоб на нарушения
Жалоб в 2025 году (янв-окт) ~5,000 (+47%)
Жалоб в 2024 году 3,400+ (+580%)
Жалоб в 2023 году 500+ (+2,700%)
Жалоб в 2022 году (18)
5000+3400+500+18=8918
До десяти тисяч не доходить.
Шестизначне число порушень цілком корелюється з шестизначним числом СЗЧ.
Повідомлення - де?
Повідомлення - це і є офіціальні дані.
То де сотні тисяч офіційних повідомлень?
Продовжувати немає сенсу.
Продовжувати і правда сенсу немає. Злив зараховано.
Ось кричать, що грошей нема на військових, і навіть якщо теоретично 2 000 000 сидять чоловіків десь. То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрн!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше.
Що можна було купити на 168 лярдів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок.