Изготавливали "диетические добавки" с каннабисом: ликвидирована сеть сбыта наркотиков на сумму более 430 млн грн

Под процессуальным руководством прокуроров Волынской областной прокуратуры раскрыта и пресечена деятельность организованной группы, которая наладила масштабное производство и сбыт продукции с содержанием наркотических средств и психотропов.

Следствием установлено, что с мая 2025 года по январь 2026 года трое жителей Волыни организовали работу нелегальных лабораторий в Луцком районе, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Под видом "диетических добавок" изготавливали продукцию с экстрактом каннабиса и тетрагидроканнабинолом.

Сбыт осуществляли через интернет, торговые сети и аптеки в разных регионах Украины.

В ходе обысков изъяты значительные объемы готовой продукции, сырья и оборудования. Более 100 обысков проведено в 21 регионе страны.

Ориентировочная стоимость изъятого по ценам "черного рынка" - более 430 миллионов гривен.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении. По ходатайству прокуратуры все трое взяты под стражу.









