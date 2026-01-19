РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17672 посетителя онлайн
Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков
1 301 19

Изготавливали "диетические добавки" с каннабисом: ликвидирована сеть сбыта наркотиков на сумму более 430 млн грн

Под процессуальным руководством прокуроров Волынской областной прокуратуры раскрыта и пресечена деятельность организованной группы, которая наладила масштабное производство и сбыт продукции с содержанием наркотических средств и психотропов.

Следствием установлено, что с мая 2025 года по январь 2026 года трое жителей Волыни организовали работу нелегальных лабораторий в Луцком районе, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали расследования

Под видом "диетических добавок" изготавливали продукцию с экстрактом каннабиса и тетрагидроканнабинолом.

Сбыт осуществляли через интернет, торговые сети и аптеки в разных регионах Украины.

В ходе обысков изъяты значительные объемы готовой продукции, сырья и оборудования. Более 100 обысков проведено в 21 регионе страны.

Ориентировочная стоимость изъятого по ценам "черного рынка" - более 430 миллионов гривен.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении. По ходатайству прокуратуры все трое взяты под стражу.

Автор: 

наркотики (2156) каннабис (27) Офис Генпрокурора (3053) Волынская область (1081)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Чим канабіс відрізняється від горілки? Від вживання горілки наслідки набагато жахливіші ніж від канабісу. Більшість побутових злочинів і вбивств саме після вживання горілки а не канабісу. Але горілку можна продавати в магазинах.
показать весь комментарий
19.01.2026 13:02 Ответить
+6
Алкогольне лобі не потрепить конкуренції
показать весь комментарий
19.01.2026 12:59 Ответить
+4
Держава нічого не має з канабісу, а алкоголь - джерело доходу в бюджет.
показать весь комментарий
19.01.2026 13:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гриби ще є. Розширюють свідомість за кордони Всесвіту. Типу "мікродозінг", у вільному продажу(
показать весь комментарий
19.01.2026 13:03 Ответить
смертельна доза мухоморів, неначе, починається з 15 штук! а сушені, як би, заварюють ними чайок та балдеють не гірше від канабісу!
показать весь комментарий
19.01.2026 13:12 Ответить
Мухомори - "відстій"... У нас масовим успіхом користується "псилоцибе"... Наркомани, з-за них, коровам на лугах, пастися заважають...
показать весь комментарий
19.01.2026 13:31 Ответить
Один предурь вже додумався із згущенкою....так скать дєсєрт
показать весь комментарий
19.01.2026 13:36 Ответить
в останні роки совка, з рештками минулої "розкоші" на вітринах, можно було побачити на ціннику напівфабрикату "катлєта с мясом" ))
показать весь комментарий
19.01.2026 14:03 Ответить
Ги
показать весь комментарий
19.01.2026 15:33 Ответить
мілки пішаки! поставщики сухих дієтичних добавок двору його потужної величності ніяк не можуть постраждати!
показать весь комментарий
19.01.2026 13:10 Ответить
Сміяться при слові "лопата" - моя покійна бабка "підсадила" мене на "канабіс", ще в чотирилітньому віці... У Великий піст пила чай з конопляним молоком. І мене пригощала. Гірше того - постійно пекла пиріжки з маком. А ще є молоко і макове...
показать весь комментарий
19.01.2026 13:10 Ответить
Пиріжки з маком то взагалі національне надбання! Колись в 90-х наш дільничний міліціонер просив мого батька, щоб той мак саджав за кукурудзою, щоб з вулиці не було видно
показать весь комментарий
19.01.2026 13:24 Ответить
А у нас дільничний, у 90-ті, ходив по городах, і передивлявся посадки кукурудзи, якщо вони були посеред городу, у кілька рядів... Мак сіяли в міжряддях...
показать весь комментарий
19.01.2026 13:28 Ответить
інвестняні прийшли до чергового Сергія Ваганяна
показать весь комментарий
19.01.2026 13:17 Ответить
В аптеках багато чого продають під виглядом "ліків". Добре, коли хоч не шкодить.
показать весь комментарий
19.01.2026 13:21 Ответить
Чёиза беспридел?налоги платили всё ******
показать весь комментарий
19.01.2026 13:44 Ответить
Всё довольны!скоро говорит продавать нельзя будет
показать весь комментарий
19.01.2026 13:45 Ответить
Збували в аптеках і навіть поличка з написом канабіс була на вітрині. Хтось вірить що там реальні наркотичні речовини, а не як принт на футболці що з волокон конопляних зроблена, просто для маркетингу?
показать весь комментарий
19.01.2026 13:46 Ответить
Мені цікаво,вилучений при обшуках товарно-матеріальні цінності, гроші прикрасикуди дівають? Прокурор чи слідчий кладе собі у сейф? А потім виловлюють їх з поцупленими цінностями. Залишають на відповідальне зберігання підозрюваному? І в яких цінах оцінюють ТМЦ-гуртових,роздрібних,беруть дані зі справочника Стелі?
показать весь комментарий
19.01.2026 14:27 Ответить
 
 