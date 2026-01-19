Виготовляли "дієтичні добавки" з канабісом: ліквідовано мережу збуту наркотиків на понад 430 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність організованої групи, яка налагодила масштабне виробництво й збут продукції з вмістом наркотичних засобів і психотропів.

Слідством встановлено, що з травня 2025 року по січень 2026 року троє мешканців Волині організували роботу нелегальних лабораторій у Луцькому районі, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Під виглядом "дієтичних добавок" виготовляли продукцію з екстрактом канабісу та тетрагідроканабінолом.

Збут здійснювали через інтернет, торговельні мережі та аптеки в різних регіонах України.

У ході обшуків вилучено значні обсяги готової продукції, сировини та обладнання. Понад 100 обшуків проведено у 21 регіоні держави.

Орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" - понад 430 мільйонів гривень.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. За клопотанням прокуратури всіх трьох взято під варту.

Топ коментарі
+10
Чим канабіс відрізняється від горілки? Від вживання горілки наслідки набагато жахливіші ніж від канабісу. Більшість побутових злочинів і вбивств саме після вживання горілки а не канабісу. Але горілку можна продавати в магазинах.
19.01.2026 13:02 Відповісти
+6
Алкогольне лобі не потрепить конкуренції
19.01.2026 12:59 Відповісти
+4
Держава нічого не має з канабісу, а алкоголь - джерело доходу в бюджет.
19.01.2026 13:26 Відповісти
Коментувати
Гриби ще є. Розширюють свідомість за кордони Всесвіту. Типу "мікродозінг", у вільному продажу(
19.01.2026 13:03 Відповісти
смертельна доза мухоморів, неначе, починається з 15 штук! а сушені, як би, заварюють ними чайок та балдеють не гірше від канабісу!
19.01.2026 13:12 Відповісти
Мухомори - "відстій"... У нас масовим успіхом користується "псилоцибе"... Наркомани, з-за них, коровам на лугах, пастися заважають...
19.01.2026 13:31 Відповісти
Один предурь вже додумався із згущенкою....так скать дєсєрт
19.01.2026 13:36 Відповісти
в останні роки совка, з рештками минулої "розкоші" на вітринах, можно було побачити на ціннику напівфабрикату "катлєта с мясом" ))
19.01.2026 14:03 Відповісти
Ги
19.01.2026 15:33 Відповісти
мілки пішаки! поставщики сухих дієтичних добавок двору його потужної величності ніяк не можуть постраждати!
19.01.2026 13:10 Відповісти
Сміяться при слові "лопата" - моя покійна бабка "підсадила" мене на "канабіс", ще в чотирилітньому віці... У Великий піст пила чай з конопляним молоком. І мене пригощала. Гірше того - постійно пекла пиріжки з маком. А ще є молоко і макове...
19.01.2026 13:10 Відповісти
Пиріжки з маком то взагалі національне надбання! Колись в 90-х наш дільничний міліціонер просив мого батька, щоб той мак саджав за кукурудзою, щоб з вулиці не було видно
19.01.2026 13:24 Відповісти
А у нас дільничний, у 90-ті, ходив по городах, і передивлявся посадки кукурудзи, якщо вони були посеред городу, у кілька рядів... Мак сіяли в міжряддях...
19.01.2026 13:28 Відповісти
інвестняні прийшли до чергового Сергія Ваганяна
19.01.2026 13:17 Відповісти
В аптеках багато чого продають під виглядом "ліків". Добре, коли хоч не шкодить.
19.01.2026 13:21 Відповісти
Чёиза беспридел?налоги платили всё ******
19.01.2026 13:44 Відповісти
Всё довольны!скоро говорит продавать нельзя будет
19.01.2026 13:45 Відповісти
Збували в аптеках і навіть поличка з написом канабіс була на вітрині. Хтось вірить що там реальні наркотичні речовини, а не як принт на футболці що з волокон конопляних зроблена, просто для маркетингу?
19.01.2026 13:46 Відповісти
Мені цікаво,вилучений при обшуках товарно-матеріальні цінності, гроші прикрасикуди дівають? Прокурор чи слідчий кладе собі у сейф? А потім виловлюють їх з поцупленими цінностями. Залишають на відповідальне зберігання підозрюваному? І в яких цінах оцінюють ТМЦ-гуртових,роздрібних,беруть дані зі справочника Стелі?
19.01.2026 14:27 Відповісти
 
 