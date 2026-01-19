Виготовляли "дієтичні добавки" з канабісом: ліквідовано мережу збуту наркотиків на понад 430 млн грн
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність організованої групи, яка налагодила масштабне виробництво й збут продукції з вмістом наркотичних засобів і психотропів.
Слідством встановлено, що з травня 2025 року по січень 2026 року троє мешканців Волині організували роботу нелегальних лабораторій у Луцькому районі, передає Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Під виглядом "дієтичних добавок" виготовляли продукцію з екстрактом канабісу та тетрагідроканабінолом.
Збут здійснювали через інтернет, торговельні мережі та аптеки в різних регіонах України.
У ході обшуків вилучено значні обсяги готової продукції, сировини та обладнання. Понад 100 обшуків проведено у 21 регіоні держави.
Орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" - понад 430 мільйонів гривень.
Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. За клопотанням прокуратури всіх трьох взято під варту.
