В Киевской области 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку из отцовского ружья: суд вынес приговор

В Киевской области суд вынес приговор по делу о небрежном хранении оружия, повлекшем смерть малолетнего ребенка. Во время игры 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю дочь соседей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

За трагический случай будет отвечать владелец оружия

"Суд вынес обвинительный приговор жителю села Старое Бориспольского района Киевской области. Мужчину признали виновным в злостном неисполнении родительских обязанностей и в том, что он ненадлежащим образом хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Именно это привело к трагедии: гибели малолетнего ребенка и психической травме другого ребенка", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в течение нескольких лет мужчина хранил гладкоствольное охотничье ружье и два заряженных патрона в доме, в общей комнате, за шкафом, фактически в доступном месте.

23 августа 2025 года его 7-летний сын проводил время вместе с 6-летней соседкой. Ребенок знал, где находится оружие, взял ружье "для игры", навел его в сторону девочки и нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел выстрел. К сожалению, от полученного ранения девочка скончалась на месте.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства происшествия. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевших и постановил взыскать с виновного 10 миллионов гривен морального ущерба.

