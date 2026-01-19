РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11307 посетителей онлайн
Новости Фото Убийство детей
9 123 17

В Киевской области 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку из отцовского ружья: суд вынес приговор

В Киевской области суд вынес приговор по делу о небрежном хранении оружия, повлекшем смерть малолетнего ребенка. Во время игры 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю дочь соседей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

За трагический случай будет отвечать владелец оружия

"Суд вынес обвинительный приговор жителю села Старое Бориспольского района Киевской области. Мужчину признали виновным в злостном неисполнении родительских обязанностей и в том, что он ненадлежащим образом хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Именно это привело к трагедии: гибели малолетнего ребенка и психической травме другого ребенка", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в течение нескольких лет мужчина хранил гладкоствольное охотничье ружье и два заряженных патрона в доме, в общей комнате, за шкафом, фактически в доступном месте.

23 августа 2025 года его 7-летний сын проводил время вместе с 6-летней соседкой. Ребенок знал, где находится оружие, взял ружье "для игры", навел его в сторону девочки и нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел выстрел. К сожалению, от полученного ранения девочка скончалась на месте.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства происшествия. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевших и постановил взыскать с виновного 10 миллионов гривен морального ущерба.

Автор: 

оружие (10414) суд (24669) убийство (6495) Старое (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ну если человек хранит ружье за шкафом, в который изначально вставлены патроны - то кто ему доктор что он сядет? У него как минимум должен быть специальный оружейный ящик под замком, в котором должны храниться оружие и боеприпасы.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:56 Ответить
+9
Не мели дурниць!!! В країнах з дозволеним "короткостволом", є визначений порядок зберігання цієї зброї. І там теж притягують до відповідальності, за його порушення...
показать весь комментарий
19.01.2026 15:51 Ответить
+6
Це вкид проти дозволу на короткоствол! Де оці усі омбудсмени, агов! Забороніть мисливську зброю. Навіть забороніть ножі використовувати -тільки пластик!!
показать весь комментарий
19.01.2026 15:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Нам с товарищем было по 10 лет и мы играли практически в ситуации такой же как была с двухстволкой его отца. Правда патроны хранились отдельно. В общем патроны мы засунули - а вытащить назад - никак, только гильзу всю поковыряли ножом - что в общем то было не то что заметно - а явным палевом. Но мы были умными, потому полезли в погреб, закрыли крышку и выстрелили два раза в мягкий земляной пол погреба. А потом через ствол железякой выбили гильзы назад. Нам повезло - никто не заметил.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:58 Ответить
ну це вже ти за вуха притягнув, чував зберігав споряджену зброю не у належний спосіб, прчому тут короткосвол. його і так і у нс не купиш, хоча придумали віконце, типа спортивний пістолет, але там гемор такий що ну нафіг, або нагородна зброя, але то не всім хто має доступ до тєла, при авякяшці коштувало задоволення 3-4 тисячі долярів.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:06 Ответить
Таня, ти давно в психіатра була? Не запитуй про мене. Минулого тижня обслідувався (робота така, вимагає двічі у рік). У мене усе гаразд.
показать весь комментарий
20.01.2026 00:33 Ответить
Так Ф. Дзержинський теж застрілив свою сестру із рушниці!
показать весь комментарий
19.01.2026 15:44 Ответить
жаль,что не наоборот
показать весь комментарий
19.01.2026 17:23 Ответить
Яким чином зарадять 10 млн?
показать весь комментарий
19.01.2026 15:45 Ответить
По-перше, чи є тих 10 млн у цього "батька", а по-друге, як потерпілі отримають ці кошти? Там уже все заховано. А якщо він і підприємець, то з підприємства ці кошти аж ніяк не стягнуть. Це вирок для папірця. Що таке 5 років. То ніщо. За совєтів ніпрощо 3 роки на флоті служили (сиділи), а тут вбили дитину і 5 років. Це сміх курам.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:20 Ответить
А якщо 10,кому легше стане?
показать весь комментарий
19.01.2026 23:39 Ответить
 
 