В Киевской области 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку из отцовского ружья: суд вынес приговор
В Киевской области суд вынес приговор по делу о небрежном хранении оружия, повлекшем смерть малолетнего ребенка. Во время игры 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю дочь соседей.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
За трагический случай будет отвечать владелец оружия
"Суд вынес обвинительный приговор жителю села Старое Бориспольского района Киевской области. Мужчину признали виновным в злостном неисполнении родительских обязанностей и в том, что он ненадлежащим образом хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Именно это привело к трагедии: гибели малолетнего ребенка и психической травме другого ребенка", – говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, в течение нескольких лет мужчина хранил гладкоствольное охотничье ружье и два заряженных патрона в доме, в общей комнате, за шкафом, фактически в доступном месте.
23 августа 2025 года его 7-летний сын проводил время вместе с 6-летней соседкой. Ребенок знал, где находится оружие, взял ружье "для игры", навел его в сторону девочки и нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел выстрел. К сожалению, от полученного ранения девочка скончалась на месте.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства происшествия. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевших и постановил взыскать с виновного 10 миллионов гривен морального ущерба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль