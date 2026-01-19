На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці: суд виніс вирок

У Київській області суд виніс вирок у справі за фактом недбалого зберігання зброї, що призвело до смерті малолітньої дитини. Під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну доньку сусідів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За трагічний випадок відповідатиме власник зброї

"Суд ухвалив обвинувальний вирок щодо жителя села Старе Бориспільського району Київщини. Чоловіка визнали винним у злісному невиконанні батьківських обовʼязків та тому, що він неналежно зберігав вогнепальну зброю і боєприпаси. Саме це призвело до трагедії: загибелі малолітньої дитини та психічної травми іншої дитини", – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, протягом кількох років чоловік зберігав гладкоствольну мисливську рушницю та два заряджені патрони у будинку, в загальній кімнаті, за шафою, фактично в доступному місці.

23 серпня 2025 року його 7-річний син проводив час разом із 6-річною сусідкою. Дитина знала, де знаходиться зброя, взяла рушницю "для гри", навела її у бік дівчинки та натиснула на спусковий гачок, внаслідок чого відбувся постріл. На жаль, від отриманого поранення дівчинка померла на місці.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та підтвердив обставини події. За сукупністю злочинів йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов представника потерпілих та постановив стягнути з винного 10 мільйонів гривень моральної шкоди.

Топ коментарі
+13
Ну если человек хранит ружье за шкафом, в который изначально вставлены патроны - то кто ему доктор что он сядет? У него как минимум должен быть специальный оружейный ящик под замком, в котором должны храниться оружие и боеприпасы.
19.01.2026 15:56 Відповісти
+9
Не мели дурниць!!! В країнах з дозволеним "короткостволом", є визначений порядок зберігання цієї зброї. І там теж притягують до відповідальності, за його порушення...
19.01.2026 15:51 Відповісти
+6
Це вкид проти дозволу на короткоствол! Де оці усі омбудсмени, агов! Забороніть мисливську зброю. Навіть забороніть ножі використовувати -тільки пластик!!
19.01.2026 15:18 Відповісти
Нам с товарищем было по 10 лет и мы играли практически в ситуации такой же как была с двухстволкой его отца. Правда патроны хранились отдельно. В общем патроны мы засунули - а вытащить назад - никак, только гильзу всю поковыряли ножом - что в общем то было не то что заметно - а явным палевом. Но мы были умными, потому полезли в погреб, закрыли крышку и выстрелили два раза в мягкий земляной пол погреба. А потом через ствол железякой выбили гильзы назад. Нам повезло - никто не заметил.
19.01.2026 15:58 Відповісти
ну це вже ти за вуха притягнув, чував зберігав споряджену зброю не у належний спосіб, прчому тут короткосвол. його і так і у нс не купиш, хоча придумали віконце, типа спортивний пістолет, але там гемор такий що ну нафіг, або нагородна зброя, але то не всім хто має доступ до тєла, при авякяшці коштувало задоволення 3-4 тисячі долярів.
19.01.2026 17:06 Відповісти
Таня, ти давно в психіатра була? Не запитуй про мене. Минулого тижня обслідувався (робота така, вимагає двічі у рік). У мене усе гаразд.
20.01.2026 00:33 Відповісти
Так Ф. Дзержинський теж застрілив свою сестру із рушниці!
19.01.2026 15:44 Відповісти
жаль,что не наоборот
19.01.2026 17:23 Відповісти
Яким чином зарадять 10 млн?
19.01.2026 15:45 Відповісти
По-перше, чи є тих 10 млн у цього "батька", а по-друге, як потерпілі отримають ці кошти? Там уже все заховано. А якщо він і підприємець, то з підприємства ці кошти аж ніяк не стягнуть. Це вирок для папірця. Що таке 5 років. То ніщо. За совєтів ніпрощо 3 роки на флоті служили (сиділи), а тут вбили дитину і 5 років. Це сміх курам.
19.01.2026 16:20 Відповісти
А якщо 10,кому легше стане?
19.01.2026 23:39 Відповісти
 
 