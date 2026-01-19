На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці: суд виніс вирок
У Київській області суд виніс вирок у справі за фактом недбалого зберігання зброї, що призвело до смерті малолітньої дитини. Під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну доньку сусідів.
Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
За трагічний випадок відповідатиме власник зброї
"Суд ухвалив обвинувальний вирок щодо жителя села Старе Бориспільського району Київщини. Чоловіка визнали винним у злісному невиконанні батьківських обовʼязків та тому, що він неналежно зберігав вогнепальну зброю і боєприпаси. Саме це призвело до трагедії: загибелі малолітньої дитини та психічної травми іншої дитини", – йдеться в повідомленні.
За словами правоохоронців, протягом кількох років чоловік зберігав гладкоствольну мисливську рушницю та два заряджені патрони у будинку, в загальній кімнаті, за шафою, фактично в доступному місці.
23 серпня 2025 року його 7-річний син проводив час разом із 6-річною сусідкою. Дитина знала, де знаходиться зброя, взяла рушницю "для гри", навела її у бік дівчинки та натиснула на спусковий гачок, внаслідок чого відбувся постріл. На жаль, від отриманого поранення дівчинка померла на місці.
У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та підтвердив обставини події. За сукупністю злочинів йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов представника потерпілих та постановив стягнути з винного 10 мільйонів гривень моральної шкоди.
