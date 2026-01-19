На Виннитчине женщина пыталась вывезти сына подруги за границу, выйдя за него замуж

В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники обнаружили жительницу Винницкой области, которая пыталась незаконно вывезти мужа за границу с помощью заключения брака.

На выезд из Украины прибыла супружеская пара: 62-летняя женщина с инвалидностью и ее 25-летний муж, которые официально зарегистрировали свои отношения всего два месяца назад, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Несмотря на значительную разницу в возрасте, они убеждали, что для настоящей любви цифры в паспорте не имеют значения.

Впрочем, во время пограничного контроля "молодожены" не смогли согласованно ответить на вопросы о совместной жизни и обстоятельствах знакомства. Под давлением неопровержимых фактов мужчина признался: никакой романтики не было и в помине.

Брак заключили по предварительной договоренности, а "жена" оказалась подругой его матери. Именно она "по знакомству" предложила легкий вариант выезда за границу, взяв за это "символическое" вознаграждение - 1000 долларов США.

Чтобы легенда выглядела убедительной, супруги заранее обменялись файлами с подробной биографией, которую следовало изучить перед поездкой.

Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении в действиях женщины признаков преступления - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

