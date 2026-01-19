На Виннитчине женщина пыталась вывезти сына подруги за границу, выйдя за него замуж

В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники обнаружили жительницу Винницкой области, которая пыталась незаконно вывезти мужа за границу с помощью заключения брака.

На выезд из Украины прибыла супружеская пара: 62-летняя женщина с инвалидностью и ее 25-летний муж, которые официально зарегистрировали свои отношения всего два месяца назад, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Несмотря на значительную разницу в возрасте, они убеждали, что для настоящей любви цифры в паспорте не имеют значения.

Впрочем, во время пограничного контроля "молодожены" не смогли согласованно ответить на вопросы о совместной жизни и обстоятельствах знакомства. Под давлением неопровержимых фактов мужчина признался: никакой романтики не было и в помине.

Брак заключили по предварительной договоренности, а "жена" оказалась подругой его матери. Именно она "по знакомству" предложила легкий вариант выезда за границу, взяв за это "символическое" вознаграждение - 1000 долларов США.

Чтобы легенда выглядела убедительной, супруги заранее обменялись файлами с подробной биографией, которую следовало изучить перед поездкой.

Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении в действиях женщины признаков преступления - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Топ комментарии
+29
Щоб ви так "міндічів" ловили, пильні ви наші...
19.01.2026 16:34 Ответить
+19
"Під тиском незаперечних фактів " це яких фактів?
у нас не заборонені шлюби між людьми з великою різниею в віці.
19.01.2026 16:32 Ответить
+15
Фіктивний шлюб визнається недійсним виключно за рішенням суду, яке може ініціювати один із подружжя, інші особи, чиї права порушені, батьки дитини, прокурор або орган опіки та піклування, довівши відсутність наміру створити сім'ю (не проживали разом, не вели спільний бюджет, відсутність побуту). Суд оцінює докази індивідуально, враховуючи відсутність спільного життя, побуту, спільного майна або навіть заяви про фіктивність.
19.01.2026 16:46 Ответить
А потужний пан знається на методиках отримання задоволення...... Собі п'яту точку лизни, бо не повіримо, що потужний. Чи не дістанеш?
19.01.2026 16:54 Ответить
)))
19.01.2026 17:31 Ответить
Син маминої подруги вже не той
19.01.2026 16:30 Ответить
любофф-маркофф..
19.01.2026 16:31 Ответить
Може ще дала навіть помацати
19.01.2026 16:52 Ответить
для уубедительности
19.01.2026 17:30 Ответить
При свидетелях (почетных) из числа погранцов и обяз.таможенников, шою "добро" дали
19.01.2026 17:37 Ответить
Міндіча теж питали чому троє дітей має та є багатодітним?
Що крім Свідоцтва про Одруження та відповідних документів у інваліда має цікавити прикордонників? Яка їхня "АПП Могилів-Подільська" справа до подружніх справ цих людей?
19.01.2026 16:32 Ответить
Молодці прикордонники!
19.01.2026 16:32 Ответить
"Під тиском незаперечних фактів " це яких фактів?
у нас не заборонені шлюби між людьми з великою різниею в віці.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:32 Ответить
Як в "1984" - офіційно то можна все, а неофіційно - як сказано, так і буде)
19.01.2026 17:01 Ответить
Це пісець-яке ваше діло хто з ким одружився-хто це заборонив?
19.01.2026 19:39 Ответить
Щоб ви так "міндічів" ловили, пильні ви наші...
показать весь комментарий
19.01.2026 16:34 Ответить
Які є фактичні докази що шлюб фіктивний?
Окрім фантазій ухилянтів на кордоні?
19.01.2026 16:43 Ответить
Нелох с дерьмаком теж спить чому його випускають ,
19.01.2026 16:44 Ответить
Фіктивний шлюб визнається недійсним виключно за рішенням суду, яке може ініціювати один із подружжя, інші особи, чиї права порушені, батьки дитини, прокурор або орган опіки та піклування, довівши відсутність наміру створити сім'ю (не проживали разом, не вели спільний бюджет, відсутність побуту). Суд оцінює докази індивідуально, враховуючи відсутність спільного життя, побуту, спільного майна або навіть заяви про фіктивність.
19.01.2026 16:46 Ответить
перевірте всі випадки укладання шлюбів з жінками - інвалідами за період 25.02.2022 по даний час і всі прозріють (вартість від 10 тис. мериканських)
19.01.2026 17:54 Ответить
Це смішно А хлопець просто тупий .
19.01.2026 19:02 Ответить
справа ниче такая, я бы ради нее стал прикорытдонником
19.01.2026 21:55 Ответить
 
 