На Виннитчине женщина пыталась вывезти сына подруги за границу, выйдя за него замуж
В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники обнаружили жительницу Винницкой области, которая пыталась незаконно вывезти мужа за границу с помощью заключения брака.
На выезд из Украины прибыла супружеская пара: 62-летняя женщина с инвалидностью и ее 25-летний муж, которые официально зарегистрировали свои отношения всего два месяца назад, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Несмотря на значительную разницу в возрасте, они убеждали, что для настоящей любви цифры в паспорте не имеют значения.
Впрочем, во время пограничного контроля "молодожены" не смогли согласованно ответить на вопросы о совместной жизни и обстоятельствах знакомства. Под давлением неопровержимых фактов мужчина признался: никакой романтики не было и в помине.
Брак заключили по предварительной договоренности, а "жена" оказалась подругой его матери. Именно она "по знакомству" предложила легкий вариант выезда за границу, взяв за это "символическое" вознаграждение - 1000 долларов США.
Чтобы легенда выглядела убедительной, супруги заранее обменялись файлами с подробной биографией, которую следовало изучить перед поездкой.
Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении в действиях женщины признаков преступления - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що крім Свідоцтва про Одруження та відповідних документів у інваліда має цікавити прикордонників? Яка їхня "АПП Могилів-Подільська" справа до подружніх справ цих людей?
у нас не заборонені шлюби між людьми з великою різниею в віці.
Окрім фантазій ухилянтів на кордоні?
