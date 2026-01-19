На Вінниччині жінка намагалася вивезти сина подруги за кордон, одружившись із ним
В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники виявили жительку Вінницької області, котра намагалась незаконно вивезти чоловіка за кордон за допомогою укладення шлюбу.
На виїзд з України прибуло подружжя: 62-річна жінка з інвалідністю та її 25-річний чоловік, котрі офіційно зареєстрували свої стосунки лише два місяці тому, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Попри значну різницю у віці, вони переконували, що для справжнього кохання цифри в паспорті не мають значення.
Втім, під час прикордонного контролю "молодята" не змогли узгоджено відповісти на запитання щодо спільного побуту та обставин знайомства. Під тиском незаперечних фактів чоловік зізнався: жодної романтики не було й близько.
Шлюб уклали за попередньою домовленістю, а "дружина" виявилася подругою його матері. Саме вона "по знайомству" запропонувала легкий варіант виїзду за кордон, взявши за це "символічну" винагороду - 1000 доларів США.
Щоб легенда була переконливою, подружжя заздалегідь обмінялось файлами з докладною біографією, яку слід було вивчити перед поїздкою.
Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і направили до Національної поліції повідомлення про виявлення в діях жінки ознак злочину, - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Що крім Свідоцтва про Одруження та відповідних документів у інваліда має цікавити прикордонників? Яка їхня "АПП Могилів-Подільська" справа до подружніх справ цих людей?
у нас не заборонені шлюби між людьми з великою різниею в віці.
Окрім фантазій ухилянтів на кордоні?
прикорытдонником