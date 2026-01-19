На Вінниччині жінка намагалася вивезти сина подруги за кордон, одружившись із ним

В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники виявили жительку Вінницької області, котра намагалась незаконно вивезти чоловіка за кордон за допомогою укладення шлюбу.

На виїзд з України прибуло подружжя: 62-річна жінка з інвалідністю та її 25-річний чоловік, котрі офіційно зареєстрували свої стосунки лише два місяці тому, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Попри значну різницю у віці, вони переконували, що для справжнього кохання цифри в паспорті не мають значення.

Втім, під час прикордонного контролю "молодята" не змогли узгоджено відповісти на запитання щодо спільного побуту та обставин знайомства. Під тиском незаперечних фактів чоловік зізнався: жодної романтики не було й близько.

Шлюб уклали за попередньою домовленістю, а "дружина" виявилася подругою його матері. Саме вона "по знайомству" запропонувала легкий варіант виїзду за кордон, взявши за це "символічну" винагороду - 1000 доларів США.

Щоб легенда була переконливою, подружжя заздалегідь обмінялось файлами з докладною біографією, яку слід було вивчити перед поїздкою.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і направили до Національної поліції повідомлення про виявлення в діях жінки ознак злочину, - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

+29
Щоб ви так "міндічів" ловили, пильні ви наші...
показати весь коментар
19.01.2026 16:34
+19
"Під тиском незаперечних фактів " це яких фактів?
у нас не заборонені шлюби між людьми з великою різниею в віці.
показати весь коментар
19.01.2026 16:32
+15
Фіктивний шлюб визнається недійсним виключно за рішенням суду, яке може ініціювати один із подружжя, інші особи, чиї права порушені, батьки дитини, прокурор або орган опіки та піклування, довівши відсутність наміру створити сім'ю (не проживали разом, не вели спільний бюджет, відсутність побуту). Суд оцінює докази індивідуально, враховуючи відсутність спільного життя, побуту, спільного майна або навіть заяви про фіктивність.
показати весь коментар
19.01.2026 16:46
А потужний пан знається на методиках отримання задоволення...... Собі п'яту точку лизни, бо не повіримо, що потужний. Чи не дістанеш?
показати весь коментар
19.01.2026 16:54
)))
показати весь коментар
19.01.2026 17:31
Син маминої подруги вже не той
показати весь коментар
19.01.2026 16:30
любофф-маркофф..
показати весь коментар
19.01.2026 16:31
Може ще дала навіть помацати
показати весь коментар
19.01.2026 16:52
для уубедительности
показати весь коментар
19.01.2026 17:30
При свидетелях (почетных) из числа погранцов и обяз.таможенников, шою "добро" дали
показати весь коментар
19.01.2026 17:37
Міндіча теж питали чому троє дітей має та є багатодітним?
Що крім Свідоцтва про Одруження та відповідних документів у інваліда має цікавити прикордонників? Яка їхня "АПП Могилів-Подільська" справа до подружніх справ цих людей?
показати весь коментар
19.01.2026 16:32
Молодці прикордонники!
показати весь коментар
19.01.2026 16:32
показати весь коментар
19.01.2026 16:32
Як в "1984" - офіційно то можна все, а неофіційно - як сказано, так і буде)
показати весь коментар
19.01.2026 17:01
Це пісець-яке ваше діло хто з ким одружився-хто це заборонив?
показати весь коментар
19.01.2026 19:39
Які є фактичні докази що шлюб фіктивний?
Окрім фантазій ухилянтів на кордоні?
показати весь коментар
19.01.2026 16:43
Нелох с дерьмаком теж спить чому його випускають ,
показати весь коментар
19.01.2026 16:44
перевірте всі випадки укладання шлюбів з жінками - інвалідами за період 25.02.2022 по даний час і всі прозріють (вартість від 10 тис. мериканських)
показати весь коментар
19.01.2026 17:54
Це смішно А хлопець просто тупий .
показати весь коментар
19.01.2026 19:02
справа ниче такая, я бы ради нее стал прикорытдонником
показати весь коментар
19.01.2026 21:55
 
 