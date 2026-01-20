Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине погибла женщина, 13 человек пострадали

За прошедшие сутки войска РФ наносили удары по Харькову и населенным пунктам Купянского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов.

Против мирного населения оккупанты применили ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники различных типов, передает Цензор.НЕТ.

19 января военнослужащие вооруженных сил РФ атаковали управляемой авиацией Слободской район Харькова. Повреждены и разрушены частные и многоэтажные дома, автомобили.

Несовместимые с жизнью травмы получила 65-летняя местная жительница. Пострадали 12 человек в возрасте от 36 до 79 лет. Большинство испытали острую реакцию на стресс. Трое пострадавших были доставлены в больницу.

Враг нанес удар по селу Оскол. По предварительным данным, противник применил реактивную систему залпового огня. Пострадал 55-летний гражданский мужчина, который развозил хлеб.

Российские БПЛА атаковали фермерское хозяйство в Золочевской общине. В результате попадания повреждено складское здание.

В селе Ивашки вражескими FPV-дронами уничтожен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и энергосети.

В селе Сподобівка от попадания дрона сгорел гражданский автомобиль.

20 января произошло попадание ударного БПЛА по городу Мерефа. Повреждено остекление окон в многоквартирных домах, магазины, админздание, кафе, автомагазин, автомобили.

