Через ворожі обстріли на Харківщині загинула жінка, 13 людей постраждали

Минулої доби війська РФ били по Харкову та населеним пунктам Куп’янського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів.

Проти мирного населення окупанти застосували ракети, керовані авіабомби та безпілотники різних типів, передає Цензор.НЕТ.

19 січня військовослужбовці збройних сил РФ атакували керованою авіацією Слобідський район Харкова. Пошкоджені та зруйновані приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі.

Несумісні з життям травми дістала 65-річна місцева мешканка. Постраждали 12 людей віком від 36 до 79 років. Більшість зазнали гострої реакції на стрес. Трьох постраждалих доставили до лікарні.

Ворог завдав удару по селу Оскіл. За попередніми даними, противник застосував реактивну систему залпового вогню. Постраждав 55-річний цивільний чоловік, який розвозив хліб.

Російські БпЛА атакували фермерське господарство у Золочівській громаді. Внаслідок влучання пошкоджена складська будівля.

У селі Івашки ворожими FPV-дронами знищено приватний будинок, пошкоджено господарчі споруди та енергомережі.

У селі Сподобівка від влучання дрона згорів цивільний автомобіль.

20 січня відбулося влучання ударним БпЛА по місту Мерефа. Пошкоджено скління вікон у багатоквартирних будинків, магазини, адмінбудівля, кафе, автомагазин, автомобілі.























Дивіться також: Окупанти обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини: поранено 4 людей. ВIДЕО