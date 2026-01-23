Полиция разоблачила международный мошеннический колл-центр, который обманул граждан ЕС на более чем 100 миллионов

Полицейские разоблачили новую ячейку международного мошеннического колл-центра, который под видом инвестиционной деятельности нанес гражданам Европейского Союза ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.

По данным Нацполиции, деятельность кол-центра носила транснациональный характер и охватывала территорию нескольких стран Европы, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Всего пострадали 113 граждан ЕС

На данный момент задокументированный эпизод касается отдельного звена организации — семи потерпевших, которым нанесен ущерб на сумму более 8,2 миллиона гривен.

Следствием установлено, что фигуранты создавали и администрировали псевдотрейдинговые онлайн-платформы, которые визуально имитировали легальные инвестиционные сервисы.

Через колл-центры, мессенджеры и телефонные звонки они контактировали с иностранными гражданами, убеждали инвестировать средства в "финансовые инструменты", демонстрировали фиктивный рост прибыли в личных электронных кабинетах и склоняли к повторным и более крупным вложениям.

После перечисления средств доступ к платформам блокировался, а деньги выводились и обналичивались через подконтрольные финансовые каналы.

По результатам обысков еще шестерым участникам организации сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







