УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9103 відвідувача онлайн
Новини Фото Фінансові шахрайства
1 711 1

Поліція викрила міжнародний шахрайський кол-центр, який ошукав громадян ЄС на понад 100 мільйонів

Поліцейські викрили нову ланку міжнародного шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестиційної діяльності завдав громадянам Європейського Союзу збитків на понад 100 мільйонів гривень.

За даними Нацполіції, діяльність кол-центру мала транснаціональний характер і охоплювала територію кількох країн Європи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом постраждали 113 громадян ЄС

Наразі задокументований епізод стосується окремої ланки організації — семи потерпілих, яким завдано збитків на понад 8,2 мільйона гривень.

Слідством встановлено, що фігуранти створювали та адміністрували псевдотрейдингові онлайн-платформи, які візуально імітували легальні інвестиційні сервіси.

Через кол-центри, месенджери та телефонні дзвінки вони контактували з іноземними громадянами, переконували інвестувати кошти у "фінансові інструменти", демонстрували фіктивне зростання прибутку в особистих електронних кабінетах та схиляли до повторних і більших вкладень.

Після перерахування коштів доступ до платформ блокувався, а гроші виводилися та обготівковувалися через підконтрольні фінансові канали.

За результатами обшуків ще шістьом учасникам організації повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

шахраї
Автор: 

шахрайство (1249) Нацполіція (15626) Україна (7131) Євросоюз (14991)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поховати її живцем
показати весь коментар
24.01.2026 08:34 Відповісти
 
 