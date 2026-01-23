Поліція викрила міжнародний шахрайський кол-центр, який ошукав громадян ЄС на понад 100 мільйонів

Поліцейські викрили нову ланку міжнародного шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестиційної діяльності завдав громадянам Європейського Союзу збитків на понад 100 мільйонів гривень.

За даними Нацполіції, діяльність кол-центру мала транснаціональний характер і охоплювала територію кількох країн Європи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом постраждали 113 громадян ЄС

Наразі задокументований епізод стосується окремої ланки організації — семи потерпілих, яким завдано збитків на понад 8,2 мільйона гривень.

Слідством встановлено, що фігуранти створювали та адміністрували псевдотрейдингові онлайн-платформи, які візуально імітували легальні інвестиційні сервіси.

Через кол-центри, месенджери та телефонні дзвінки вони контактували з іноземними громадянами, переконували інвестувати кошти у "фінансові інструменти", демонстрували фіктивне зростання прибутку в особистих електронних кабінетах та схиляли до повторних і більших вкладень.

Після перерахування коштів доступ до платформ блокувався, а гроші виводилися та обготівковувалися через підконтрольні фінансові канали.

За результатами обшуків ще шістьом учасникам організації повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







