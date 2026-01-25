Оккупанты нанесли удар по Дружковке из РСЗО "Смерч": одна погибшая и трое раненых

Сегодня, 25 января 2026 года, российские оккупанты обстреляли Дружковку в Донецкой области, в результате чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, против гражданского населения враг использовал РСЗО "Смерч".

Жертвы атаки

В результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 78-летняя пенсионерка.

Еще трое горожан в возрасте 47, 60 и 66 лет получили осколочные ранения, минно-взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Они находились на улице.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Повреждения

Также в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома.

