2 964 7

Захватил землю возле Днепра: бывшему народному депутату Александру Супруненко объявили подозрение

Экс-нардепу Александру Супруненко сообщено о подозрении в самовольном занятии 0,3 га земли возле Днепра. Он незаконно построил дом и огородил участок, ограничив доступ к воде.

Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 55-летнему народному депутату Украины VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета, - сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

И хотя правоохранители не называют имени подозреваемого, стало известно, что речь идет об Александре Супруненко.

По данным следствия, имея в собственности земельный участок площадью 0,1 га в Днепровском районе столицы, мужчина самовольно занял прилегающие земельные участки коммунальной собственности, расположенные в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Без каких-либо разрешительных документов он огородил забором около 0,3 га земли, ограничив доступ граждан к воде, а также незаконно построил одноэтажный дом площадью 103 кв. м.

Указанные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы, где законодательством запрещено любое строительство и установка ограждений.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, решается вопрос о возвращении незаконно занятых земель территориальной громаде Киева.

депутат (3339) Киевсовет (1351) расследование (3036) Офис Генпрокурора (3068)
Мені цікаво лише одне-чому він не катований так, він же ж мерзота і крадій:https://censor.net/ua/videonews/3597443/samosud-v-armiyi-rf-komandyr-pryv-yazav-golyh-soldativ-do-dereva-na-morozi-video-18
27.01.2026 16:46 Ответить
А що там маєток нардепа слуги урода ткаченка на Трухановому острові? Агов прокурори!
27.01.2026 17:20 Ответить
Колись було в законах прописано, що полоса землі вздовж водойм ( було вказано ширину, але вже забула яку) повинна бути у вільному доступі. Мабуть потім цю норму відмінили, або просто хитрожопі похерили.
27.01.2026 17:27 Ответить
колись проходила така ж інформація по Татарову, але в того мабуть все законно.
27.01.2026 17:55 Ответить
а шо, так не можна було робити?
27.01.2026 18:20 Ответить
Пошліть його на нуль, нехай захопить кусок землі біля Покровська.
27.01.2026 18:42 Ответить
От нащо ці ребуси?

був обраний депутатом за списками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів, вдруге як безпартійний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA самовисуванець по мажоритарному округу № 216, однак у парламенті увійшов до складу депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Воля народу».
27.01.2026 19:09 Ответить
 
 