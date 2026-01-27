Захватил землю возле Днепра: бывшему народному депутату Александру Супруненко объявили подозрение

Экс-нардепу Александру Супруненко сообщено о подозрении в самовольном занятии 0,3 га земли возле Днепра. Он незаконно построил дом и огородил участок, ограничив доступ к воде.

Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 55-летнему народному депутату Украины VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета, - сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

И хотя правоохранители не называют имени подозреваемого, стало известно, что речь идет об Александре Супруненко.

По данным следствия, имея в собственности земельный участок площадью 0,1 га в Днепровском районе столицы, мужчина самовольно занял прилегающие земельные участки коммунальной собственности, расположенные в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Без каких-либо разрешительных документов он огородил забором около 0,3 га земли, ограничив доступ граждан к воде, а также незаконно построил одноэтажный дом площадью 103 кв. м.

Указанные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы, где законодательством запрещено любое строительство и установка ограждений.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, решается вопрос о возвращении незаконно занятых земель территориальной громаде Киева.

