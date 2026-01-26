2 062 29

С начала полномасштабной войны "зарплаты в конвертах" нардепам выросли с $1-2 тыс. до $5 тыс., - Клименко

После начала полномасштабной войны выплаты "в конвертах" народным депутатам выросли до 5 тысяч долларов в месяц.

Об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим данным, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году депутаты какое-то время не получали выплат 'в конвертах'. Когда мы узнали, что они возобновились, то продолжили работать в этом направлении", - отметил он.

По словам Клименко, сначала выплаты составляли 1-2 тысячи долларов в месяц за голосование за определенные законопроекты, впоследствии выросли до 5 тысяч долларов. При наложении штрафных санкций "зарплата" могла уменьшаться до 3 тысяч долларов. До полномасштабного вторжения отдельные выплаты достигали и 20 тысяч долларов в месяц.

"Первое уголовное производство в отношении народного депутата зарегистрировала еще бывший генпрокурор Ирина Венедиктова в конце своего пребывания в должности по заявлениям, поступившим в конце 2021 года. Это был первый эпизод, который начали расследовать", - добавил руководитель САП.

В целом, подозрение от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва. За десять лет работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 действующих и бывших народных депутатов.

Топ комментарии
А ви сидіть без світла,збирайте на грілки на дрони на все.. у депутатів все добре , конституція на паузі , не на часі, слався зе, потужний президент світу і галактики вже , на 5 сантиметрових підборах
26.01.2026 15:00 Ответить
Хто тримає "общак",чому стидаються назвати?
26.01.2026 15:04 Ответить
26.01.2026 15:06 Ответить
А ви сидіть без світла,збирайте на грілки на дрони на все.. у депутатів все добре , конституція на паузі , не на часі, слався зе, потужний президент світу і галактики вже , на 5 сантиметрових підборах
26.01.2026 15:00 Ответить
26.01.2026 21:24 Ответить
А хто ж конкретно дає це бабло ?
Чому не судять тих , хто дає і тих , хто його бере ?
26.01.2026 15:01 Ответить
тот кто судит, тоже получает. И не 5000$, чтобы это не замечал.
26.01.2026 15:23 Ответить
Тобто він підтвердив, що корупція була там з 2019 року?
26.01.2026 15:02 Ответить
26.01.2026 15:04 Ответить
Трохи вище чим зп у вчителів. Ніцшеброди
26.01.2026 15:04 Ответить
З початку повномасштабної війни "зарплати в конвертах" нардепам зросли з $1-2 тис. до $5 тис. Так це ж їм бойові виплачують та рік за три в стаж зараховують. Війна ж всетаки...
26.01.2026 15:05 Ответить
26.01.2026 15:06 Ответить
Клименко ******.Начерта ти нам потрібен якщо все знаєш і ніхрена не робиш?
26.01.2026 15:08 Ответить
Слуги Зеленського бунтують - взнавши про регулярні ''двушки на москву'' від банди Зеленського - вони тепер вимагають мінімум по Десять-Двадцять тисяч доларів ''в конвертах'' за місяць на додачу до піднятої в три рази офіційної зарплати.

Слуги Зеленського тепер незадоволені тим що Зеленський не зовсім ''порядно'' ділиться награбованим зі своїми парламентськими Слугами.
26.01.2026 15:18 Ответить
это типа борьба с коррупцией? выглядит скорее как еще один рычаг давления на ручных собачек в Раде. Там сброд такой конечно что просто стыд и срам, понабирали уродов и лакеев
26.01.2026 15:22 Ответить
26.01.2026 15:25 Ответить
то їм за бойові доплачують
26.01.2026 15:29 Ответить
Просте запитання...хто платить в конвертах депутанам?
26.01.2026 15:30 Ответить
Рознарядку по оплатах ''в конвертах'' для депутатів дає особисто Арахамія - узгодивши перед тим із Зеленським.
Потім він спускає доручення так званим ''десятникам'' Слуг - і ті вже роздають ''чорний кеш'' депутатам Слуг Зеленського.
26.01.2026 15:55 Ответить
Просте питання було хто платить, а не через кого...
26.01.2026 16:23 Ответить
В різних кримінальних угрупуваннях є різні фінансові порядки.
З ''чорної каси'' банди Зеленського - як тоталітарного лідерського угрупування - остаточно вирішує - платити комусь чи не платити - особисто Зеленський (хоча є нюанси щодо груп впливу - і кожне злочинне угрупування по своїй природі є колективною структурою).

Процедуру вирішення цих кримінальних фінансових питань в конкретному злочинному угрупуванні я і розписав в попередньому дописі.

Разом з тим слід мати на увазі - що у даного злочинного угруповання при владі - є різноманітні джерела надходження коштів до ''чорної каси'' і різноманітні статті витрат чорного кешу.
В кожному конкретному випадку в такій Великій структурі - як ''банда Зеленського'' фінансові рішення можуть прийматися по різному - як особисто лідером Зеленським - так і керівниками структурних підрозділів - чи колегіально найбільш впливовими ''бандюками''.

Така природа Великих банд - це не малі шайки.
26.01.2026 17:12 Ответить
В цій схемі тільки ляльки... про ляльководів нічого...наче їх немає.. а вони тридцять п'ять років на горе Україні є...
26.01.2026 18:37 Ответить
Венедіктова це не Генпрокурор Ця істота виконувала політичні заявки тріо Татаров-Єрмак-ЗЕленський.
26.01.2026 15:59 Ответить
Люди по копійкам збирають навіть на грілки, щоб чимось допомогти хлопцям на фронті. А владні сволоти тільки крадуть і набивають свої кишені. Ганьба вам потвори !!!
26.01.2026 16:14 Ответить
40-а депутатам висунена підозра,отримували в конвертах всі чи через одного?Працюй,висувай нові підозри, поміняємо депутатів.
"Краще 5 місяців некомпетентності чим 50 років корупції"-(Вацлав Гавел)
26.01.2026 16:29 Ответить
І чо? Підозри в корупції поіменно у кількості 200 ? 300? 450? предʼявлені ? Чи як завжди - бла-бла-бла ?
26.01.2026 16:40 Ответить
Товсті "СЛУГИ ТОВСТИХ КОНВЕРТІВ"... Кількість = більше 200депутан. Суми = 1/2/5/20тис.$/міс. Майже 7 років! Всім відомо... І що? 40 підозр???
26.01.2026 18:55 Ответить
 
 