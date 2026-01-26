С начала полномасштабной войны "зарплаты в конвертах" нардепам выросли с $1-2 тыс. до $5 тыс., - Клименко
После начала полномасштабной войны выплаты "в конвертах" народным депутатам выросли до 5 тысяч долларов в месяц.
Об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"По нашим данным, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году депутаты какое-то время не получали выплат 'в конвертах'. Когда мы узнали, что они возобновились, то продолжили работать в этом направлении", - отметил он.
По словам Клименко, сначала выплаты составляли 1-2 тысячи долларов в месяц за голосование за определенные законопроекты, впоследствии выросли до 5 тысяч долларов. При наложении штрафных санкций "зарплата" могла уменьшаться до 3 тысяч долларов. До полномасштабного вторжения отдельные выплаты достигали и 20 тысяч долларов в месяц.
"Первое уголовное производство в отношении народного депутата зарегистрировала еще бывший генпрокурор Ирина Венедиктова в конце своего пребывания в должности по заявлениям, поступившим в конце 2021 года. Это был первый эпизод, который начали расследовать", - добавил руководитель САП.
В целом, подозрение от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва. За десять лет работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 действующих и бывших народных депутатов.
Чому не судять тих , хто дає і тих , хто його бере ?
Тобто він підтвердив, що корупція була там з 2019 року?
Слуги Зеленського тепер незадоволені тим що Зеленський не зовсім ''порядно'' ділиться награбованим зі своїми парламентськими Слугами.
Потім він спускає доручення так званим ''десятникам'' Слуг - і ті вже роздають ''чорний кеш'' депутатам Слуг Зеленського.
З ''чорної каси'' банди Зеленського - як тоталітарного лідерського угрупування - остаточно вирішує - платити комусь чи не платити - особисто Зеленський (хоча є нюанси щодо груп впливу - і кожне злочинне угрупування по своїй природі є колективною структурою).
Процедуру вирішення цих кримінальних фінансових питань в конкретному злочинному угрупуванні я і розписав в попередньому дописі.
Разом з тим слід мати на увазі - що у даного злочинного угруповання при владі - є різноманітні джерела надходження коштів до ''чорної каси'' і різноманітні статті витрат чорного кешу.
В кожному конкретному випадку в такій Великій структурі - як ''банда Зеленського'' фінансові рішення можуть прийматися по різному - як особисто лідером Зеленським - так і керівниками структурних підрозділів - чи колегіально найбільш впливовими ''бандюками''.
Така природа Великих банд - це не малі шайки.
"Краще 5 місяців некомпетентності чим 50 років корупції"-(Вацлав Гавел)