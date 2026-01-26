С начала полномасштабной войны "зарплаты в конвертах" нардепам выросли с $1-2 тыс. до $5 тыс., - Клименко

После начала полномасштабной войны выплаты "в конвертах" народным депутатам выросли до 5 тысяч долларов в месяц.

Об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим данным, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году депутаты какое-то время не получали выплат 'в конвертах'. Когда мы узнали, что они возобновились, то продолжили работать в этом направлении", - отметил он.

По словам Клименко, сначала выплаты составляли 1-2 тысячи долларов в месяц за голосование за определенные законопроекты, впоследствии выросли до 5 тысяч долларов. При наложении штрафных санкций "зарплата" могла уменьшаться до 3 тысяч долларов. До полномасштабного вторжения отдельные выплаты достигали и 20 тысяч долларов в месяц.

"Первое уголовное производство в отношении народного депутата зарегистрировала еще бывший генпрокурор Ирина Венедиктова в конце своего пребывания в должности по заявлениям, поступившим в конце 2021 года. Это был первый эпизод, который начали расследовать", - добавил руководитель САП.

В целом, подозрение от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва. За десять лет работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 действующих и бывших народных депутатов.

