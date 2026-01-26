З початку повномасштабної війни "зарплати в конвертах" нардепам зросли з $1-2 тис. до $5 тис., - Клименко

Після початку повномасштабної війни виплати "в конвертах" народним депутатам зросли до 5 тисяч доларів на місяць.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році депутати якийсь час не отримували виплат 'у конвертах'. Коли ми дізналися, що вони поновилися, то продовжили працювати у цьому напрямку", - зазначив він.

За словами Клименка, спочатку виплати становили 1-2 тисячі доларів на місяць за голосування за певні законопроєкти, згодом зросли до 5 тисяч доларів. При накладанні штрафних санкцій "зарплата" могла зменшуватися до 3 тисяч доларів. До повномасштабного вторгнення окремі виплати сягали й 20 тисяч доларів на місяць.

"Перше кримінальне провадження відносно народного депутата зареєструвала ще колишня генпрокурор Ірина Венедіктова під кінець свого перебування на посаді за заявами, які надійшли наприкінці 2021 року. Це був перший епізод, який почали розслідувати", - додав керівник САП.

Загалом, підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 чинних і колишніх народних депутатів.

