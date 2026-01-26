З початку повномасштабної війни "зарплати в конвертах" нардепам зросли з $1-2 тис. до $5 тис., - Клименко
Після початку повномасштабної війни виплати "в конвертах" народним депутатам зросли до 5 тисяч доларів на місяць.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"За нашими даними, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році депутати якийсь час не отримували виплат 'у конвертах'. Коли ми дізналися, що вони поновилися, то продовжили працювати у цьому напрямку", - зазначив він.
За словами Клименка, спочатку виплати становили 1-2 тисячі доларів на місяць за голосування за певні законопроєкти, згодом зросли до 5 тисяч доларів. При накладанні штрафних санкцій "зарплата" могла зменшуватися до 3 тисяч доларів. До повномасштабного вторгнення окремі виплати сягали й 20 тисяч доларів на місяць.
"Перше кримінальне провадження відносно народного депутата зареєструвала ще колишня генпрокурор Ірина Венедіктова під кінець свого перебування на посаді за заявами, які надійшли наприкінці 2021 року. Це був перший епізод, який почали розслідувати", - додав керівник САП.
Загалом, підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 чинних і колишніх народних депутатів.
Чому не судять тих , хто дає і тих , хто його бере ?
Тобто він підтвердив, що корупція була там з 2019 року?
Слуги Зеленського тепер незадоволені тим що Зеленський не зовсім ''порядно'' ділиться награбованим зі своїми парламентськими Слугами.
Потім він спускає доручення так званим ''десятникам'' Слуг - і ті вже роздають ''чорний кеш'' депутатам Слуг Зеленського.
З ''чорної каси'' банди Зеленського - як тоталітарного лідерського угрупування - остаточно вирішує - платити комусь чи не платити - особисто Зеленський (хоча є нюанси щодо груп впливу - і кожне злочинне угрупування по своїй природі є колективною структурою).
Процедуру вирішення цих кримінальних фінансових питань в конкретному злочинному угрупуванні я і розписав в попередньому дописі.
Разом з тим слід мати на увазі - що у даного злочинного угруповання при владі - є різноманітні джерела надходження коштів до ''чорної каси'' і різноманітні статті витрат чорного кешу.
В кожному конкретному випадку в такій Великій структурі - як ''банда Зеленського'' фінансові рішення можуть прийматися по різному - як особисто лідером Зеленським - так і керівниками структурних підрозділів - чи колегіально найбільш впливовими ''бандюками''.
Така природа Великих банд - це не малі шайки.
"Краще 5 місяців некомпетентності чим 50 років корупції"-(Вацлав Гавел)