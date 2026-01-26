З початку повномасштабної війни "зарплати в конвертах" нардепам зросли з $1-2 тис. до $5 тис., - Клименко

Після початку повномасштабної війни виплати "в конвертах" народним депутатам зросли до 5 тисяч доларів на місяць.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році депутати якийсь час не отримували виплат 'у конвертах'. Коли ми дізналися, що вони поновилися, то продовжили працювати у цьому напрямку", - зазначив він.

За словами Клименка, спочатку виплати становили 1-2 тисячі доларів на місяць за голосування за певні законопроєкти, згодом зросли до 5 тисяч доларів. При накладанні штрафних санкцій "зарплата" могла зменшуватися до 3 тисяч доларів. До повномасштабного вторгнення окремі виплати сягали й 20 тисяч доларів на місяць.

"Перше кримінальне провадження відносно народного депутата зареєструвала ще колишня генпрокурор Ірина Венедіктова під кінець свого перебування на посаді за заявами, які надійшли наприкінці 2021 року. Це був перший епізод, який почали розслідувати", - додав керівник САП.

Загалом, підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 чинних і колишніх народних депутатів.

депутат Клименко Олександр САП війна в Україні
Топ коментарі
А ви сидіть без світла,збирайте на грілки на дрони на все.. у депутатів все добре , конституція на паузі , не на часі, слався зе, потужний президент світу і галактики вже , на 5 сантиметрових підборах
26.01.2026 15:00 Відповісти
Хто тримає "общак",чому стидаються назвати?
26.01.2026 15:04 Відповісти
26.01.2026 15:06 Відповісти
26.01.2026 15:00 Відповісти
26.01.2026 21:24 Відповісти
А хто ж конкретно дає це бабло ?
Чому не судять тих , хто дає і тих , хто його бере ?
26.01.2026 15:01 Відповісти
тот кто судит, тоже получает. И не 5000$, чтобы это не замечал.
26.01.2026 15:23 Відповісти
Тобто він підтвердив, що корупція була там з 2019 року?
26.01.2026 15:02 Відповісти
26.01.2026 15:04 Відповісти
Трохи вище чим зп у вчителів. Ніцшеброди
26.01.2026 15:04 Відповісти
З початку повномасштабної війни "зарплати в конвертах" нардепам зросли з $1-2 тис. до $5 тис. Так це ж їм бойові виплачують та рік за три в стаж зараховують. Війна ж всетаки...
26.01.2026 15:05 Відповісти
26.01.2026 15:06 Відповісти
Клименко ******.Начерта ти нам потрібен якщо все знаєш і ніхрена не робиш?
26.01.2026 15:08 Відповісти
Слуги Зеленського бунтують - взнавши про регулярні ''двушки на москву'' від банди Зеленського - вони тепер вимагають мінімум по Десять-Двадцять тисяч доларів ''в конвертах'' за місяць на додачу до піднятої в три рази офіційної зарплати.

Слуги Зеленського тепер незадоволені тим що Зеленський не зовсім ''порядно'' ділиться награбованим зі своїми парламентськими Слугами.
26.01.2026 15:18 Відповісти
это типа борьба с коррупцией? выглядит скорее как еще один рычаг давления на ручных собачек в Раде. Там сброд такой конечно что просто стыд и срам, понабирали уродов и лакеев
26.01.2026 15:22 Відповісти
26.01.2026 15:25 Відповісти
то їм за бойові доплачують
26.01.2026 15:29 Відповісти
Просте запитання...хто платить в конвертах депутанам?
26.01.2026 15:30 Відповісти
Рознарядку по оплатах ''в конвертах'' для депутатів дає особисто Арахамія - узгодивши перед тим із Зеленським.
Потім він спускає доручення так званим ''десятникам'' Слуг - і ті вже роздають ''чорний кеш'' депутатам Слуг Зеленського.
26.01.2026 15:55 Відповісти
Просте питання було хто платить, а не через кого...
26.01.2026 16:23 Відповісти
В різних кримінальних угрупуваннях є різні фінансові порядки.
З ''чорної каси'' банди Зеленського - як тоталітарного лідерського угрупування - остаточно вирішує - платити комусь чи не платити - особисто Зеленський (хоча є нюанси щодо груп впливу - і кожне злочинне угрупування по своїй природі є колективною структурою).

Процедуру вирішення цих кримінальних фінансових питань в конкретному злочинному угрупуванні я і розписав в попередньому дописі.

Разом з тим слід мати на увазі - що у даного злочинного угруповання при владі - є різноманітні джерела надходження коштів до ''чорної каси'' і різноманітні статті витрат чорного кешу.
В кожному конкретному випадку в такій Великій структурі - як ''банда Зеленського'' фінансові рішення можуть прийматися по різному - як особисто лідером Зеленським - так і керівниками структурних підрозділів - чи колегіально найбільш впливовими ''бандюками''.

Така природа Великих банд - це не малі шайки.
26.01.2026 17:12 Відповісти
В цій схемі тільки ляльки... про ляльководів нічого...наче їх немає.. а вони тридцять п'ять років на горе Україні є...
26.01.2026 18:37 Відповісти
Венедіктова це не Генпрокурор Ця істота виконувала політичні заявки тріо Татаров-Єрмак-ЗЕленський.
26.01.2026 15:59 Відповісти
Люди по копійкам збирають навіть на грілки, щоб чимось допомогти хлопцям на фронті. А владні сволоти тільки крадуть і набивають свої кишені. Ганьба вам потвори !!!
26.01.2026 16:14 Відповісти
40-а депутатам висунена підозра,отримували в конвертах всі чи через одного?Працюй,висувай нові підозри, поміняємо депутатів.
"Краще 5 місяців некомпетентності чим 50 років корупції"-(Вацлав Гавел)
26.01.2026 16:29 Відповісти
І чо? Підозри в корупції поіменно у кількості 200 ? 300? 450? предʼявлені ? Чи як завжди - бла-бла-бла ?
26.01.2026 16:40 Відповісти
Товсті "СЛУГИ ТОВСТИХ КОНВЕРТІВ"... Кількість = більше 200депутан. Суми = 1/2/5/20тис.$/міс. Майже 7 років! Всім відомо... І що? 40 підозр???
26.01.2026 18:55 Відповісти
 
 