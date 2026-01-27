Захопив землю біля Дніпра: колишньому народному депутату Олександру Супруненку оголосили підозру
Екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру у самовільному зайнятті 0,3 га землі біля Дніпра. Він незаконно збудував будинок та огородив ділянку, обмеживши доступ до води.
Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 55-річному народному депутату України VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради - повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
І хоч правоохоронці не називають імені підозрюваного, стало відомо, що йдеться про Олександра Супруненка.
Подробиці
За даними слідства, маючи у власності земельну ділянку площею 0,1 га у Дніпровському районі столиці, чоловік самовільно зайняв прилеглі земельні ділянки комунальної власності, розташовані в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.
Без жодних дозвільних документів він огородив парканом близько 0,3 га землі, обмеживши доступ громадян до води, а також незаконно збудував одноповерховий будинок площею 103 кв. м.
Зазначені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги, де законодавством заборонено будь-яке будівництво та встановлення огорож.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, вирішується питання щодо повернення незаконно зайнятих земель територіальній громаді Києва.
був обраний депутатом за списками Партії регіонів, вдруге як безпартійний самовисуванець по мажоритарному округу № 216, однак у парламенті увійшов до складу депутатської групи «Воля народу».