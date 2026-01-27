Захопив землю біля Дніпра: колишньому народному депутату Олександру Супруненку оголосили підозру

Екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру у самовільному зайнятті 0,3 га землі біля Дніпра. Він незаконно збудував будинок та огородив ділянку, обмеживши доступ до води.

Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 55-річному народному депутату України VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради - повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

І хоч правоохоронці не називають імені підозрюваного, стало відомо, що йдеться про Олександра Супруненка.

За даними слідства, маючи у власності земельну ділянку площею 0,1 га у Дніпровському районі столиці, чоловік самовільно зайняв прилеглі земельні ділянки комунальної власності, розташовані в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Без жодних дозвільних документів він огородив парканом близько 0,3 га землі, обмеживши доступ громадян до води, а також незаконно збудував одноповерховий будинок площею 103 кв. м.

Зазначені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги, де законодавством заборонено будь-яке будівництво та встановлення огорож.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, вирішується питання щодо повернення незаконно зайнятих земель територіальній громаді Києва.

Мені цікаво лише одне-чому він не катований так, він же ж мерзота і крадій:https://censor.net/ua/videonews/3597443/samosud-v-armiyi-rf-komandyr-pryv-yazav-golyh-soldativ-do-dereva-na-morozi-video-18
27.01.2026 16:46 Відповісти
А що там маєток нардепа слуги урода ткаченка на Трухановому острові? Агов прокурори!
27.01.2026 17:20 Відповісти
Колись було в законах прописано, що полоса землі вздовж водойм ( було вказано ширину, але вже забула яку) повинна бути у вільному доступі. Мабуть потім цю норму відмінили, або просто хитрожопі похерили.
27.01.2026 17:27 Відповісти
колись проходила така ж інформація по Татарову, але в того мабуть все законно.
27.01.2026 17:55 Відповісти
а шо, так не можна було робити?
27.01.2026 18:20 Відповісти
Пошліть його на нуль, нехай захопить кусок землі біля Покровська.
27.01.2026 18:42 Відповісти
От нащо ці ребуси?

був обраний депутатом за списками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів, вдруге як безпартійний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA самовисуванець по мажоритарному округу № 216, однак у парламенті увійшов до складу депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Воля народу».
27.01.2026 19:09 Відповісти
 
 