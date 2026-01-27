Новости Фото
Зеленский и Федоров наградили операторов дронов 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса

Награды 63 ОМБР

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров во время мероприятия "Армия дронов 2025" отметили батальон беспилотных систем 63-й бригады Третьего армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы "Тройки" вошли в топ-10 подразделений по количеству уничтоженного врага и полученных е-баллов, пишет 63 ОМБр в фейсбуке. 

Награды для самых эффективных

Командир батальона Олег Ляшко получил орден "За заслуги" III степени. Представители самого эффективного экипажа ББС Scream Industries Артур Дорошенко, Василий Зубрицкий и Иван Цовта награждены орденами "За мужество" III степени, а Юрий Рурич — знаком отличия Министерства обороны "За образцовую службу".

Награды 63 ОМБР

"Гордимся нашими Стальными Львами и поздравляем с заслуженными наградами!" - написал батальон беспилотных систем 63-й бригады.

Награды 63 ОМБР

Зеленский Владимир (24147) Ляшко Олег (1608) награда (1875) 63 ОМБр (163) Третий армейский корпус (122)
Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка фінансував Ахметов.

Ближче до виборів починають ліпити з Ляшкa героя.

Ляшко не співпрацює просто так. Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, покарати олігархів і всіх посадити на вила.

Найбільшу пожертву в березні 2019 року партії Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко. Раніше він працював генеральним директором Харцизького трубного заводу, Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча й у корпорації "Метінвест", бенефіціаром яких є олігарх Рінат Ахметов.

У лютому 2018 року Зінченко раптово покинув роботу в приватних компаніях і очолив виконавчий комітет "Радикальної партії". Під час перебування на цій посаді його називали "ахметівським куратором" виборчих кампаній Ляшка. Повноваження голови виконкому Юрій Зінченко так само раптово склав через два тижні після поразки Ляшка в першому турі президентських виборів.

Другим найбільшим донором "Радикальної партії" став Антон Глівинський. Він також пропрацював понад 12 років у компаніях СКМ та "Еста Холдинг", що належать Рінату Ахметову.

Ще 1,6 мільйона гривень "Радикальна партія" отримала від Олександра Голтвенка. У 2015-2018 роках він обіймав посаду першого заступника міського голови міста Маріуполя, а до того працював на керівних посадах у "Метінвесті" та комбінаті імені Ілліча.

Ще понад 1,5 мільйона гривень "ляшківцям" пожертвував заступник мера Маріуполя Михайло Когут. Ця сума на 200 тисяч перевищує весь його офіційний дохід й задекларовані грошові заощадження за 2018 рік. До приходу в міськвиконком Михайло Михайлович також працював на підприємствах Ріната Ахметова.

Ще одним непрямим доказом фінансування РПЛ Рінатом Ахметовим може бути те, що Олега Ляшка активно піарили приналежні йому газета "Сегодня" і канал "Україна". Фракція "Радикальної партії" у свою чергу лобіювала інтереси олігарха у Верховній Раді.

Значна частина українських політологів і журналістів скептично оцінювала щирість політичних поглядів Олега Ляшка, розглядаючи Радикальну партію і самого Олега Ляшка, як особливий політичний проєкт Сергія Льовочкіна, вказуючи на «розкрутку» Олега Ляшка підконтрольним каналом «Інтер» і наявністю в партійному списку Радикальної партії осіб, пов'язаних з іменами Льовочкіна, Фірташа, Хорошковського й Черновецького.
27.01.2026 22:59 Ответить
Можно делать дроны для эвакуации большие. Дальше такие большие дроны будут, как в Star Wars. Хотя уже видел делают и машины дроны и мотоциклы дроны и много других. Можно будет эвакуировать и уже на базе таких больших дронов можно их вооружать, как вертолеты и самолеты и без людей будут летать и мощь будет уже другого уровня. Пока все, что делают по дронам у нас, так это все маленькие игрушки. Украина должна идти дальше и делать средние дроны - способные эвакуировать человека или несколько людей, и можно делать большие дроны еще, которые смогут нести по 5-10 тонн бомб, как самолеты второй мировой. Или ракеты слышал хотят делать для гражданских перелетов и ракеты можно многоразовое использовать. Такие ракеты можно делать, чтобы она открылась и из нее или бомбы вылетели или дроны или ступень скинуть и из нее по вылетали касетки или рои дронов. На таких ракетах можно будет даже десант скинуть в любой точке страны врага и ракеты, как старшипы Маска - садятся на платформы даже в океане и можно такие ракеты использовать, чтобы и скидывать десант и потом его забрать на ракете. Мне алгоритмы что то атакуют технологиями и мир катится в новую эпоху техно-дурдома. Роботы уже для дома будут стирать и убирать и готовить и воевать они тоже будут. ИИ технологии уже смешивают реальности виртуальные и реальные. Ролики ИИ делает, что не отличить от реальных СМИ. Новостям больше нельзя будет верить. И чем дальше, тем разветвления технологий будет расти и это такой дурдом технологий будет. Люди не смогут даже все технологии познавать, настолько быстро они будут появляться новые и новые. И чем дальше, тем будут они ускоряться и их экспоненциально расти каждая ветка и давать еще ветки. Компьютеры на новых технологиях будут появляться. ИИ будут управлять 3D принтерами и станками и даже заводами и люди просто будут говорить фантазию, что создать и ИИ будет создавать. Чипы вставляют в мозг - потом при помощи этих чипов ИИ будет людей контролировать и даже мысли будут цензурировать. Стерильное общество биороботов. Редактирование генов еще позволит редактировать человеческих созданий и любых созданий и даже выращивать вбивая в ДНК - код параметров и с молекулярной биологии выращивать существ. В итоге будет возможно все, что фантазия позволит. Мы боги вселенной. И должны распространить живое или роботизированное или технологичное по всем планетам по всем вселенным. Маск в космосе будет строить космический корабль. Можно будет корабли по всем направлениям отправлять колонизировать и людьми и роботами с ИИ.
27.01.2026 23:37 Ответить
Тікайте, хлопці, з тої позиції, де було нагородження!! Zэ завжди в свиті привозить навідників
27.01.2026 23:57 Ответить
То палац зельоного лева щоб бігти до бункера недалечко
28.01.2026 00:11 Ответить
Зельоні "міністри" міняються швидше ніж встигаєш запам'ятати.
Хтось нагородив а хто він в нас сьогодні? Овва, міністр оборони!
28.01.2026 00:09 Ответить
зЕ мародеры
28.01.2026 00:12 Ответить
Дивно - але чомусь Мадяр , ці нагородження , взагалі не коментує ...
28.01.2026 00:24 Ответить
А тілоохоронець Ляшка нагороду не отримав?
28.01.2026 05:43 Ответить
 
 