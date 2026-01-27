Зеленский и Федоров наградили операторов дронов 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров во время мероприятия "Армия дронов 2025" отметили батальон беспилотных систем 63-й бригады Третьего армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы "Тройки" вошли в топ-10 подразделений по количеству уничтоженного врага и полученных е-баллов, пишет 63 ОМБр в фейсбуке.

Награды для самых эффективных

Командир батальона Олег Ляшко получил орден "За заслуги" III степени. Представители самого эффективного экипажа ББС Scream Industries Артур Дорошенко, Василий Зубрицкий и Иван Цовта награждены орденами "За мужество" III степени, а Юрий Рурич — знаком отличия Министерства обороны "За образцовую службу".

"Гордимся нашими Стальными Львами и поздравляем с заслуженными наградами!" - написал батальон беспилотных систем 63-й бригады.

