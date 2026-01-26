Награждение бойцов Нацгвардии
Зеленский наградил экс-нардепа и комбата 63-й ОМБр Ляшко орденом "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственной наградой бывшего народного депутата Олега Ляшко, который сейчас является командиром батальона беспилотных систем в 63-й отдельной механизированной бригаде.

Об этом говорится в указе президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский написал, что наградил военных во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы".

Награда для Ляшко

Ляшко, являющийся сейчас командиром батальона беспилотных систем в 63 ОМБр в составе 3-го армейского корпуса, получил орден "За заслуги" III степени.

Олег Ляшко получил орден

Другие награды

Также Зеленский другим указом присвоил звание Героя Украины Олегу "Хасану" Гуйту — командиру 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" и Юрию Федоренко — командиру бригады "Ахиллес".

Юрий Федоренко

Кроме того, наградным оружием от президента Украины был награжден Павел Елизаров (Лазар) — новоназначенный заместитель командующего Воздушными силами ВСУ.

Другие украинские воины получили от президента ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II и III степеней и знаки отличия "Именное огнестрельное оружие".

Павел Елизаров

Что предшествовало?

  • Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.
  • В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

Топ комментарии
+44
Барна тоже воевал. Погиб.
Слава Герою.
26.01.2026 22:16 Ответить
+39
Повертайся,Олег,живий! Героям Слава! Смерть ворогам!
26.01.2026 22:05 Ответить
+39
"Ляшко, на відміну від декого, справді пішов на фронт одразу. З переваг - він "під ключ" закрив питання забезпечення свого підрозділу, використовуючи всі свої зв'язки. І без зайвого піару. До Ляшка - політика ми ставились... ну, ви знаєте. А тут - питань нема."
26.01.2026 22:09 Ответить
Повертайся,Олег,живий! Героям Слава! Смерть ворогам!
26.01.2026 22:05 Ответить
Бач - на фронті пригодився а то протирав штани в Раді
26.01.2026 22:05 Ответить
просто скоро вибори
26.01.2026 22:46 Ответить
А Ляшко не сказав йому своє любиме слово - "Скотиняки"?
26.01.2026 22:06 Ответить
Мав би сказати - Скотиняка!
26.01.2026 22:08 Ответить
Кандидат на вибори по відтягувані голосів уже є.
26.01.2026 22:31 Ответить
У кого відтягувати?
26.01.2026 22:55 Ответить
У представників патріотичних сил, у дорослих політиків, нарешті у тих, хто має клепку в голові
26.01.2026 23:01 Ответить
А Ляшко, котрий захищає Україну на фронті, хіба не патріот?
26.01.2026 23:35 Ответить
450 депутатів взяли і показали би приклад Ляшка!
26.01.2026 22:06 Ответить
Угу - ще напишіть , що і дітки їх мають повернутись із закордону і захищати батьківщину ...?
26.01.2026 22:13 Ответить
26.01.2026 22:16 Ответить
- справа йде до фінішу - треба нагороди встигнути отримати ...🫡
26.01.2026 22:07 Ответить
В тебе якісь претензії до командира батальйону безпілотних систем у 63 ОМБр, яка боронила 1.5 Бахмут і зараз тримає Лиман в складі 3го АК?

Думаєш, там зараз пляж і відпочинок? Це після ************** лісництва, в якому 63тя теж зарубалася? Вони не достойні поголів державних нагород? Ти зовсім кінчений?
26.01.2026 22:14 Ответить
А сам кінчений Орест Гарай в якій бригаді служить ?
26.01.2026 22:17 Ответить
Диванним генералісімусом я служу на цензорі. Що, командира не впізнав? Ах ти ж гній ***********...
26.01.2026 22:37 Ответить
цей nnn Яника завжди тут підтримував..хвора людина.
26.01.2026 22:23 Ответить
Сам подумай, які можуть бути погляди та претензії у рига.
Цей чувак з 2014 по 2019 активно підтримував ригів, бульбофюрера та сепарів, а з 2019 поЗЕленів по самі вінця поки не зрозумів, що "нові обличча" трохи про інше (виключно про бабло). 😁
26.01.2026 22:32 Ответить
афтор придурок
27.01.2026 10:05 Ответить
Ну, як би - уважуха. Не триндить по марафонах, і робить свою справу!
26.01.2026 22:09 Ответить
Это точно! Ещё успевает и на Порошенко гадостей наговорить!
26.01.2026 22:36 Ответить
https://t.me/stanislav_osman/10244 Говорять Снайпер ✙

Звісно, Олег Ляшко обійняв посаду комбата в 63-й бригаді по блату, пройшовшись по головах бойових офіцерів і не пройшовши шлях, який пройшли інші, але свою роботу зараз робить добре - про це свідчить статистика.
Як бачите, в армії трапляються і такі неоднозначні люди.
Історія пам'ятає результат.
26.01.2026 22:11 Ответить
Ви пишете не правдиву інформацію, Ляшка дуже поважають в 63 бригаді , побільше би таких комбатів
26.01.2026 22:16 Ответить
Хто там його поважає - прізвища назвати можете ?
26.01.2026 22:19 Ответить
Та начхати, хто там його поважає чи не поважає. Його бат регулярно входить в топ-10 рейтингу ЗСУ по підтвердженим знищенням цілей на фронті (техніки та особового складу засрашки). З такими показниками - срати мені, поважають його там в 63й бригаді чи ні. Нехай просто більше знищує кацапів. Де машина для клонування таких лейтенантів? Я твою душу за неї продам.
26.01.2026 22:30 Ответить
Мадяр був бізнесменом середньої руки до повномасштабки - зараз командувач СБС.

Рогозюк був зам.ком.взводу (летьоха) керував на складі під час 1 строку контракту в АТО до повномасштабки - зараз командир 60 ОМБр.

Лейтенант Ляшко зміг забезпечити батальйон безпілотних систем (250+ осіб) 63 ОМБр засобами і поставив командування в 2025 році так, що його батальйон регулярно входить в топ-10 батів ЗСУ по результативності (читай - кількості підтверджених знищень техніки та особового складу засрашки). Є претензії до його служби - в нього там командирів достатньо для "виправлення". Якщо б в нас хоча б 1% "лейтенантів" в ЗСУ могли зробити стільки ж для ЗСУ і України, як Олег Ляшко, то ЗСУ вже б Петропавлівськ-на-Камчатці кошмарило з моря - бо по суші ліньки було б туди пертися через Якутськ і Магадан. Тож нагорода по заслугам буквально. Вони реально є.

А як політик він, звісно, лайно собаче.
26.01.2026 22:26 Ответить
Олег Валерійович ✊🇺🇦
26.01.2026 22:12 Ответить
До речі Федоренко чоловік нардепки від слугі народа Мєзєнцевой ,і зробив швидку кар'єру від комбата до комбрига а тепер ще й Героя отримав , до речі він ще відомий тим ,що буквально не вилазить з ефірів на гівномарафоні і йому подібним .а командує ,напевно .між ефірами .
26.01.2026 22:17 Ответить
А хіба він не депутат у міськраді? Звання героя телеефірів заслужив
26.01.2026 22:26 Ответить
вила потім будуть
26.01.2026 22:25 Ответить
нагорода заслужeна, нема питань, але з чиїх рук?
а колись поважний, пан Ляшко і слюні пустив і про вили забув...
26.01.2026 22:23 Ответить
1. Ніколи він не був поважним.
2. Нагороду він отримав з рук верховного головнокомандувача ЗСУ.

Для військових це реально честь. А що тимчасово верховним головнокомандувачем ЗСУ в нас хєрограй - ну, буває. Пройдуть роки і персоналії забудуться, а "за заслуги з рук верховного головнокомандувача ЗСУ" - залишиться. В США, он, руде лайно головує державою і армією... Обісратись кожна країна може. І неодноразово теж може.
26.01.2026 22:34 Ответить
Из этих же рук и кошеаой с пикаловым награды получили! Т наумов бригадного генерала!
26.01.2026 22:39 Ответить
ну хай так, якщо розуму не вистачило вібити смску
"вишлите нагороду поштою, ваша верховна зелена скотиняка."
26.01.2026 22:40 Ответить
Ну то таке, з "чьих рук". З рук Презiдента України. Не з рук Зеленського, а саме з рук Презiдента України. Презiдент може бути херовим сьогоднi, завтра буде хтось другий - краще чi гiрше, але у будь-якому випадку це єдине лiце яке представляеє Українську Державу.
26.01.2026 23:54 Ответить
для нагадки пам'яті,
***** теж президент кацапії, але це ж не відміняє що він *****.
порядні люди з тих лап не клюють...
26.01.2026 23:57 Ответить
Ще раз: срав я на *****, та i Пiсяграй не мiй герой. Але вiн - Презiдент України. За Пiсяграя забудуть, а нагорода вiд Презiдента України залишиться.
Ви у Сполученних Штатах мешкуєте? Знаєте такого Бiл Мар? Це комiдiан та лiберальний до кiсток критик Трампа. Одного раз Трамп запросив його до Бiлого Дому, всi хто знав Мара, всi лiберали країни волали "не йди! це ганьба!", але Мар вiдповiв, - я йду не до Трампа, а до Презiдента США. Це саме то.
27.01.2026 00:10 Ответить
тобто якщо купу лайна обізвати медом то її те ж треба лизати?
ну це без мене...
27.01.2026 00:15 Ответить
Хай останнє, що почує загарбник - це характерне "скотиняка!".
26.01.2026 22:24 Ответить
Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка фінансував Ахметов.

Ближче до виборів починають ліпити з Ляшкa героя.

Ляшко не співпрацює просто так. Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, покарати олігархів і всіх посадити на вила.

Найбільшу пожертву в березні 2019 року партії Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко. Раніше він працював генеральним директором Харцизького трубного заводу, Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча й у корпорації "Метінвест", бенефіціаром яких є олігарх Рінат Ахметов.

У лютому 2018 року Зінченко раптово покинув роботу в приватних компаніях і очолив виконавчий комітет "Радикальної партії". Під час перебування на цій посаді його називали "ахметівським куратором" виборчих кампаній Ляшка. Повноваження голови виконкому Юрій Зінченко так само раптово склав через два тижні після поразки Ляшка в першому турі президентських виборів.

Другим найбільшим донором "Радикальної партії" став Антон Глівинський. Він також пропрацював понад 12 років у компаніях СКМ та "Еста Холдинг", що належать Рінату Ахметову.

Ще 1,6 мільйона гривень "Радикальна партія" отримала від Олександра Голтвенка. У 2015-2018 роках він обіймав посаду першого заступника міського голови міста Маріуполя, а до того працював на керівних посадах у "Метінвесті" та комбінаті імені Ілліча.

Ще понад 1,5 мільйона гривень "ляшківцям" пожертвував заступник мера Маріуполя Михайло Когут. Ця сума на 200 тисяч перевищує весь його офіційний дохід й задекларовані грошові заощадження за 2018 рік. До приходу в міськвиконком Михайло Михайлович також працював на підприємствах Ріната Ахметова.

Ще одним непрямим доказом фінансування РПЛ Рінатом Ахметовим може бути те, що Олега Ляшка активно піарили приналежні йому газета "Сегодня" і канал "Україна". Фракція "Радикальної партії" у свою чергу лобіювала інтереси олігарха у Верховній Раді.

Значна частина українських політологів і журналістів скептично оцінювала щирість політичних поглядів Олега Ляшка, розглядаючи Радикальну партію і самого Олега Ляшка, як особливий політичний проєкт Сергія Льовочкіна, вказуючи на «розкрутку» Олега Ляшка підконтрольним каналом «Інтер» і наявністю в партійному списку Радикальної партії осіб, пов'язаних з іменами Льовочкіна, Фірташа, Хорошковського й Черновецького.
26.01.2026 22:36 Ответить
Ляшко він такий - фартовий!Йому і в лотерею постійно щастило!
26.01.2026 22:39 Ответить
Це така ж правда, як і Ахметов, який свої перші гроші виграв в карти, а не був спекулянтом (при союзі), працюючи на донецький криміналітет.
26.01.2026 22:47 Ответить
З цієї нагоди нагадаю потужну цитату Олега: "На боротьбу з корупцією не потрібно витрачати мільйони, вистачить ящику набоїв".
26.01.2026 22:43 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
Низький уклін вам Воїни за захист України
26.01.2026 23:00 Ответить
Слава герою. Пішов на фронт і воює. І не сидить на ТВ та у ютубі-каналах.
26.01.2026 23:23 Ответить
Сколько лайна выливали и продолжают лить на Ляшка! Он и заднеприводной , он и Ахметова слуга, он и рыгианал, и еще бох знат что, а человек уже почти четыре года воюют, защищает натертые сраки его критиков. Мои поздравления Валерьичу!
26.01.2026 23:59 Ответить
Не вірь а перевірь.
27.01.2026 05:03 Ответить
Чоловік - Юрій Федоренко , депутат Київської міської ради від партії «Слуга Народу."
Дружина - Мезєнцева , депутат ВРУ від партії "Слуга народу"
Зеленський- слуга народу.
27.01.2026 00:11 Ответить
А федоренку Героя його дружина- танцюристка, нардепка мезенцева, випросила? Воював та піарився постійно, ще й, здається, по списку пройшов у ВР.
27.01.2026 00:12 Ответить
І всім зрозуміло- для чого.
27.01.2026 05:02 Ответить
 
 