Зеленский наградил экс-нардепа и комбата 63-й ОМБр Ляшко орденом "За заслуги"
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственной наградой бывшего народного депутата Олега Ляшко, который сейчас является командиром батальона беспилотных систем в 63-й отдельной механизированной бригаде.
Об этом говорится в указе президента, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский написал, что наградил военных во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы".
Награда для Ляшко
Ляшко, являющийся сейчас командиром батальона беспилотных систем в 63 ОМБр в составе 3-го армейского корпуса, получил орден "За заслуги" III степени.
Другие награды
Также Зеленский другим указом присвоил звание Героя Украины Олегу "Хасану" Гуйту — командиру 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" и Юрию Федоренко — командиру бригады "Ахиллес".
Кроме того, наградным оружием от президента Украины был награжден Павел Елизаров (Лазар) — новоназначенный заместитель командующего Воздушными силами ВСУ.
Другие украинские воины получили от президента ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II и III степеней и знаки отличия "Именное огнестрельное оружие".
Что предшествовало?
- Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.
- В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Герою.
Думаєш, там зараз пляж і відпочинок? Це після ************** лісництва, в якому 63тя теж зарубалася? Вони не достойні поголів державних нагород? Ти зовсім кінчений?
Цей чувак з 2014 по 2019 активно підтримував ригів, бульбофюрера та сепарів, а з 2019 поЗЕленів по самі вінця поки не зрозумів, що "нові обличча" трохи про інше (виключно про бабло). 😁
Звісно, Олег Ляшко обійняв посаду комбата в 63-й бригаді по блату, пройшовшись по головах бойових офіцерів і не пройшовши шлях, який пройшли інші, але свою роботу зараз робить добре - про це свідчить статистика.
Як бачите, в армії трапляються і такі неоднозначні люди.
Історія пам'ятає результат.
Рогозюк був зам.ком.взводу (летьоха) керував на складі під час 1 строку контракту в АТО до повномасштабки - зараз командир 60 ОМБр.
Лейтенант Ляшко зміг забезпечити батальйон безпілотних систем (250+ осіб) 63 ОМБр засобами і поставив командування в 2025 році так, що його батальйон регулярно входить в топ-10 батів ЗСУ по результативності (читай - кількості підтверджених знищень техніки та особового складу засрашки). Є претензії до його служби - в нього там командирів достатньо для "виправлення". Якщо б в нас хоча б 1% "лейтенантів" в ЗСУ могли зробити стільки ж для ЗСУ і України, як Олег Ляшко, то ЗСУ вже б Петропавлівськ-на-Камчатці кошмарило з моря - бо по суші ліньки було б туди пертися через Якутськ і Магадан. Тож нагорода по заслугам буквально. Вони реально є.
А як політик він, звісно, лайно собаче.
а колись поважний, пан Ляшко і слюні пустив і про вили забув...
2. Нагороду він отримав з рук верховного головнокомандувача ЗСУ.
Для військових це реально честь. А що тимчасово верховним головнокомандувачем ЗСУ в нас хєрограй - ну, буває. Пройдуть роки і персоналії забудуться, а "за заслуги з рук верховного головнокомандувача ЗСУ" - залишиться. В США, он, руде лайно головує державою і армією... Обісратись кожна країна може. І неодноразово теж може.
"вишлите нагороду поштою, ваша верховна зелена скотиняка."
***** теж президент кацапії, але це ж не відміняє що він *****.
порядні люди з тих лап не клюють...
Ви у Сполученних Штатах мешкуєте? Знаєте такого Бiл Мар? Це комiдiан та лiберальний до кiсток критик Трампа. Одного раз Трамп запросив його до Бiлого Дому, всi хто знав Мара, всi лiберали країни волали "не йди! це ганьба!", але Мар вiдповiв, - я йду не до Трампа, а до Презiдента США. Це саме то.
ну це без мене...
Ближче до виборів починають ліпити з Ляшкa героя.
Ляшко не співпрацює просто так. Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, покарати олігархів і всіх посадити на вила.
Найбільшу пожертву в березні 2019 року партії Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко. Раніше він працював генеральним директором Харцизького трубного заводу, Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча й у корпорації "Метінвест", бенефіціаром яких є олігарх Рінат Ахметов.
У лютому 2018 року Зінченко раптово покинув роботу в приватних компаніях і очолив виконавчий комітет "Радикальної партії". Під час перебування на цій посаді його називали "ахметівським куратором" виборчих кампаній Ляшка. Повноваження голови виконкому Юрій Зінченко так само раптово склав через два тижні після поразки Ляшка в першому турі президентських виборів.
Другим найбільшим донором "Радикальної партії" став Антон Глівинський. Він також пропрацював понад 12 років у компаніях СКМ та "Еста Холдинг", що належать Рінату Ахметову.
Ще 1,6 мільйона гривень "Радикальна партія" отримала від Олександра Голтвенка. У 2015-2018 роках він обіймав посаду першого заступника міського голови міста Маріуполя, а до того працював на керівних посадах у "Метінвесті" та комбінаті імені Ілліча.
Ще понад 1,5 мільйона гривень "ляшківцям" пожертвував заступник мера Маріуполя Михайло Когут. Ця сума на 200 тисяч перевищує весь його офіційний дохід й задекларовані грошові заощадження за 2018 рік. До приходу в міськвиконком Михайло Михайлович також працював на підприємствах Ріната Ахметова.
Ще одним непрямим доказом фінансування РПЛ Рінатом Ахметовим може бути те, що Олега Ляшка активно піарили приналежні йому газета "Сегодня" і канал "Україна". Фракція "Радикальної партії" у свою чергу лобіювала інтереси олігарха у Верховній Раді.
Значна частина українських політологів і журналістів скептично оцінювала щирість політичних поглядів Олега Ляшка, розглядаючи Радикальну партію і самого Олега Ляшка, як особливий політичний проєкт Сергія Льовочкіна, вказуючи на «розкрутку» Олега Ляшка підконтрольним каналом «Інтер» і наявністю в партійному списку Радикальної партії осіб, пов'язаних з іменами Льовочкіна, Фірташа, Хорошковського й Черновецького.
Низький уклін вам Воїни за захист України
Дружина - Мезєнцева , депутат ВРУ від партії "Слуга народу"
Зеленський- слуга народу.