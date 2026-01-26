Зеленский наградил экс-нардепа и комбата 63-й ОМБр Ляшко орденом "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственной наградой бывшего народного депутата Олега Ляшко, который сейчас является командиром батальона беспилотных систем в 63-й отдельной механизированной бригаде.

Об этом говорится в указе президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский написал, что наградил военных во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы".

Награда для Ляшко

Ляшко, являющийся сейчас командиром батальона беспилотных систем в 63 ОМБр в составе 3-го армейского корпуса, получил орден "За заслуги" III степени.







Другие награды

Также Зеленский другим указом присвоил звание Героя Украины Олегу "Хасану" Гуйту — командиру 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" и Юрию Федоренко — командиру бригады "Ахиллес".

Юрий Федоренко

Кроме того, наградным оружием от президента Украины был награжден Павел Елизаров (Лазар) — новоназначенный заместитель командующего Воздушными силами ВСУ.

Другие украинские воины получили от президента ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II и III степеней и знаки отличия "Именное огнестрельное оружие".

