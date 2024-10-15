В ВСУ объяснили, почему Ляшко назначили комбатом: Уничтожены сотни единиц техники и живой силы
В Сухопутных войсках заявили, что назначение экс-нардепа Олега Ляшко командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады связано с его успехами в этой области.
Об этом сообщил 11-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с многочисленными запросами медиа, по отдельным кадровым решениям сообщаем. Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР", - говорится в сообщении.
63 ОМБр предоставила данные, согласно которым лейтенант Олег Ляшко за 2 года службы в бригаде зарекомендовал себя следующим образом:
- относительно беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность;
- во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника;
Также в Сухопутных войсках отметили, что ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений Вооруженных Сил Украины по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.
"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", - добавили там.
Напомним, ранее в сети сообщили, что экс-нардеп Олег Ляшко назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады
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у нас кафедру військову в інституті звали дубова роща, тупіше препадів мабуть не зустрічали
Але маю надію що Ляшко , як українець, теж буде берегти хлопців і не робити бездумних рішень
Ну не може так бути, щоб все життя скотиняка, а потім - раз, і герой...
Тільки Барна загинув на передовій, а Яценюк красується в ефірах гордона.
А ти під чіїм " командуванням" , вкиди накидаєш?
Ляшко і надалі лейтенант: не вкурив,що треба було всюдисущно заявляти,що його на подвиги вдохновляв найвеличніший лідор.
й неординарне" мислення відомі ще з його безхмарної юності,коли він "був племінником партійного керівника О.П. Ляшка", і коли він в АТО "брав"у полон сепаратюг...
насоснавоювали собі хороші підвищення. .
Давайте більше говне..я на вентилятор понакидуємо, щоб солдатам краще воювалося в тому говне..і.
Скільки людей, скільки і судеб, це ж не розлінієний зошит.
Той же Ляшко, як був лейтенантом зарахованим на дійсну службу у лютому 2020- го, так і залишився.
Подякуємо всім воїнам, що нас захищають, і рядовим і комбатам,плітки і чвари круг ЗСУ і так є кому розводити..
Пишаюся своїми комбатами. Іменем Кума названі вулиці в багатьох містах України. Інші були не набагато гірші.
Але Ляшко....
Це кабздєц.
Нєпорядок
Двома словами не відповісти і стукати правою клешнею по клаві прийдеться довго. Прийдеться згадувати людські характери та як все змінюється в піздорєзах.
Хочу знати, чи вартий ти цього лонг-ріду?
1. У чому конкретно у тебе претензії до призначення офіцера на посаду командира батальону безпілотних систем?
2.Ти не можеш не знати, що підрозділ безпілотних систем, це не лінійний піхотний підрозділ, і не танкова рота. Задачі на фронті, підрозділ БПЛА дещо інші ніж у штурмовиків.
3Якщо офіцер, що має два роки досвіду війни саме у цьому підрозділі, офіцер, що має голову на плечах. Має організаторські здібності командирський досвід на нижчій посаді, БАЖАЄ воювати і керувати цим підрозділом, що повинно бути перепоною до його призначення на командирську посаду?
Значить так:лейтенанта героя-комбатом,а ГК,в якого суцільні невдачі-найвище військове звання.
Це опудало свого часу нагребло грошей стільки, що зараз може утримувати не один такий батальон. При цьому він може забезпечити особовий склад всім необхідним - їжею, амуніцією, зброєю, ************.
Шо ж вони дурні такого командира втрачати? Самі ж, скоріш за все, написали колективну заяву, щоб його призначили комбатом.
Покажи приклад, поціновувач ляшків
Ляшко гадаю міг теж знайти як злиняти за кордон, навроди люсі аристович, але не став цього робити. Це, як мінімум, в мене викликає повагу, не зважаючи на його політичну епатажність уминулому.
А сексуальна орієнтація взагалі ні до чого. Зєля он начебто дітей та жінку має, але пі&ар знатний.
Людина, яка проходила з ним учебку, розказує, що він поводився як звичайний військовий, без вихнєбонів - два.
Звання лейтенант за два роки в/служби - це кар'єрне просування звичайного військового із вищою освітою, три.
Посада комбата за 2 роки служби - теж не диво. У нашій бригаді батом командував мол.лейтенант. Он сержанти ротами командують кругом-бігом.
Надо проверить, не занимался ли он контрабандой сигарет с сепаратистами во время АТО.