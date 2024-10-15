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Новости Война
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В ВСУ объяснили, почему Ляшко назначили комбатом: Уничтожены сотни единиц техники и живой силы

У ЗСУ пояснили призначення Олега Ляшка комбатом

В Сухопутных войсках заявили, что назначение экс-нардепа Олега Ляшко командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады связано с его успехами в этой области.

Об этом сообщил 11-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными запросами медиа, по отдельным кадровым решениям сообщаем. Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР", - говорится в сообщении.

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63 ОМБр предоставила данные, согласно которым лейтенант Олег Ляшко за 2 года службы в бригаде зарекомендовал себя следующим образом:

  • относительно беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность;
  • во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника;

Также в Сухопутных войсках отметили, что ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений Вооруженных Сил Украины по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.

"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", - добавили там.

Напомним, ранее в сети сообщили, что экс-нардеп Олег Ляшко назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады

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Автор: 

Ляшко Олег (1642) назначение (2179) ВСУ (6673) 63 ОМБр (105)


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Топ комментарии
+27
Я не електорат Ляшка, я за націоналистів
Але маю надію що Ляшко , як українець, теж буде берегти хлопців і не робити бездумних рішень
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15.10.2024 12:59
+26
А вообще война умеет удивлять. Тех над кем мы всю жизнь смеялись, тех кого называли п***сами, сопляками, мамкиными сынками и которых даже в страшном сне не мог представить в военной форме, те с самого начала воюют на фронте. Зато бравые мужики, которые из себя строили образцовых мужчин и защитников те сидят по тылам и подгавкивают у бабы из под юбки.
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15.10.2024 13:08
+17
Памятаю як Ляшко привів корову до ВР. Мислить він неординарно . На полі бою такі потрібні
у нас кафедру військову в інституті звали дубова роща, тупіше препадів мабуть не зустрічали
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15.10.2024 12:57
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Памятаю як Ляшко привів корову до ВР. Мислить він неординарно . На полі бою такі потрібні
у нас кафедру військову в інституті звали дубова роща, тупіше препадів мабуть не зустрічали
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15.10.2024 12:57 Ответить
Я не електорат Ляшка, я за націоналистів
Але маю надію що Ляшко , як українець, теж буде берегти хлопців і не робити бездумних рішень
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15.10.2024 12:59 Ответить
то такий неляр... пишеш з передка, мабуть
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15.10.2024 13:17 Ответить
всі ті препади до звільнення ошивалися в отаких штабах, як оцей, що зварганий отаку нісенітницю про бойового підараса; для якого стеля - сержант (старшина, максимум, і те під питанням) маршевої роти
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15.10.2024 13:04 Ответить
Я так понимаю ты не боевой пи-рас. и строчишь из блиндажа?
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15.10.2024 15:04 Ответить
Бот ігор зареєстрований сьогодні і підпаціьовує в якомусь гіффнометному центрі ляшка-лідора радиКАЛьної партії ще той таки флюхер в парламенті. Я навіть НЕ ВАНГУЮ а кажу що ВОНО готується до виборів. А на рахунок окопів - 30+ років в окопах А ти?? Окоп - в колцентрі??
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15.10.2024 18:08 Ответить
Все краще ніж якийсь зелений зрадник!
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15.10.2024 13:24 Ответить
Брехня
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15.10.2024 13:27 Ответить
У нас майор Володін цілу пару читав про ,, составниє часті вєдра,, Тому до сих пір я знаю що відро не просто відро, а має ,,дніщє, обєчайку і ручку с проушинамі,,
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15.10.2024 14:53 Ответить
Кадыровцы точно его будут десятой стороной обходить.
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15.10.2024 15:43 Ответить
почав глибоко вникати...
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15.10.2024 12:58 Ответить
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15.10.2024 13:04 Ответить
Глибоко насаджуватись на посаду
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15.10.2024 13:50 Ответить
Тебе виднее ,сразу видно мастера .
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15.10.2024 17:34 Ответить
А не можна було б йому перед призначенням хоча б звання підвищити?
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15.10.2024 12:59 Ответить
Схоже - готуюються представляти народу чергову , типу "військову" , еліту !
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15.10.2024 13:00 Ответить
МММ,ти нарколигу представляєш...
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15.10.2024 13:06 Ответить
Успіхи по знищені живої сили та техніки України?
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15.10.2024 13:00 Ответить
У Ля́шки псевдо "Скотиняка".

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15.10.2024 13:00 Ответить
От і маєш... Війна?
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15.10.2024 13:02 Ответить
Якось, не вірю і все!
Ну не може так бути, щоб все життя скотиняка, а потім - раз, і герой...
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15.10.2024 13:02 Ответить
краще так, чим сидіти на дивані і строчити вірю/не вірю...
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15.10.2024 13:19 Ответить
Угу, Барна теж поливали розумники типу тебе, за те, що він виніс будівника офігенної стіни Яценюка за яйця з трибуни
Тільки Барна загинув на передовій, а Яценюк красується в ефірах гордона.
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15.10.2024 13:20 Ответить
Треба дрони називати не "бобрами" і "паляницями" а "скотиняками".
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15.10.2024 13:02 Ответить
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15.10.2024 13:03 Ответить
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15.10.2024 13:05 Ответить
И нишагу назад. Сзади Олег Ляшко наказывает лично всех скотыняк которые отступают.
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15.10.2024 13:04 Ответить
А вообще война умеет удивлять. Тех над кем мы всю жизнь смеялись, тех кого называли п***сами, сопляками, мамкиными сынками и которых даже в страшном сне не мог представить в военной форме, те с самого начала воюют на фронте. Зато бравые мужики, которые из себя строили образцовых мужчин и защитников те сидят по тылам и подгавкивают у бабы из под юбки.
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15.10.2024 13:08 Ответить
тут таких вистачає, читаючи гівняні коменти
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15.10.2024 13:20 Ответить
Олег буде добрим комбатом: грозою для кацапів і батьком для своїх солдатів. Саме такі "працівники війни" зараз і потрібні.
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15.10.2024 13:06 Ответить
Що це за питання?
А ти під чіїм " командуванням" , вкиди накидаєш?
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15.10.2024 13:50 Ответить
Такий собі будангов,віком пр.що і Ляшко, за ніщо перескочив з лейтенанта в генерал-лейтенанти.
Ляшко і надалі лейтенант: не вкурив,що треба було всюдисущно заявляти,що його на подвиги вдохновляв найвеличніший лідор.
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15.10.2024 13:08 Ответить
а ЗСУ по кожному комбату дає пояснення?
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15.10.2024 13:10 Ответить
вилки його шкода що на держаки не набили на Майдані.... тутушок пітерів гарно було б шпилити..
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15.10.2024 13:11 Ответить
його"таланти

й неординарне" мислення відомі ще з його безхмарної юності,коли він "був племінником партійного керівника О.П. Ляшка", і коли він в АТО "брав"у полон сепаратюг...
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15.10.2024 13:15 Ответить
Що тут скажеш, з одного боку може і дійсно відмінний військовий. А от з іншого, нагадаю Пікалов у нас теж нацгвардієць, та і різні сосни серед речниць ЗСУ теж були помічені в тому, що насоснавоювали собі хороші підвищення. .
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15.10.2024 13:16 Ответить
Інформація з ГГ помийки ! Не вірю Г+Г , вони завжди брешуть !
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15.10.2024 13:23 Ответить
Г+Г може і помийка, але це не відміняє фактів які вони зібрали, мені просто довго шукати було лінки, тож з Ляшко тоді все ОК? може ще й "девчоночку" з ним заспіваєте? https://www.youtube.com/watch?v=loUVBf7f8WU
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15.10.2024 19:28 Ответить
Іди лісом !
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15.10.2024 19:31 Ответить
А ну тоді питань немає бо у вас якась "своя правда" про Ляшка є, так би одразу й сказали що просто обожнююєте Олежку, а то чомусь Г+Г винувати а замість наведення контраргументів просто - вони завжди брешуть.. я вам навів інше джерело а бач у вас виходить і Яніна Соколова теж брехуха, та й відео взгалі підробка як там кажуть - фейк
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15.10.2024 19:44 Ответить
Молодець ! Не втік в Монако , не як вакарчук наче в ЗСУ , але в Америці з концертами , не як Лисий , пікалов , потап і інша бидлота .
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15.10.2024 13:20 Ответить
Ну якщо вірити Емеральд (її колишній чоловік - охоронець Ляшко), то там не все так красиво, як пишуть тут...
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15.10.2024 13:25 Ответить
Ну да, це якщо повичитувати всі плітки, що катають зараз " супєпатріоти" сидячи глибоко диванах.
Давайте більше говне..я на вентилятор понакидуємо, щоб солдатам краще воювалося в тому говне..і.
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15.10.2024 13:57 Ответить
Дивіться, мій знайомий - старший лейтенант, воює з 2014 року в ДШВ. І теж офіцером став на воєнній кафедрі, як і Ляшко. Але чомусь він менш достойний бути комбатом...
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15.10.2024 14:44 Ответить
От правда, я не розумію навіщо ці розмови. Став, нестав..
Скільки людей, скільки і судеб, це ж не розлінієний зошит.
Той же Ляшко, як був лейтенантом зарахованим на дійсну службу у лютому 2020- го, так і залишився.
Подякуємо всім воїнам, що нас захищають, і рядовим і комбатам,плітки і чвари круг ЗСУ і так є кому розводити..
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15.10.2024 18:13 Ответить
Ні, ну серйозно.
Пишаюся своїми комбатами. Іменем Кума названі вулиці в багатьох містах України. Інші були не набагато гірші.
Але Ляшко....
Це кабздєц.
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15.10.2024 13:30 Ответить
Та да, " неправильно" Ляшко воює, БПЛА атакують росіян у нього зліва, а ти весь час звик правою клешнею по клаві стукати.
Нєпорядок
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15.10.2024 14:00 Ответить
Друже, це було смішно. 2 роки. Два роки. І ця права клішня вже особливо й не працює. Ні зігнути, ні підняти.
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15.10.2024 14:36 Ответить
Тоді із якою метою вкиди робиш?
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15.10.2024 18:20 Ответить
зустрічне питання - в тебе є бойовий досвід?
Двома словами не відповісти і стукати правою клешнею по клаві прийдеться довго. Прийдеться згадувати людські характери та як все змінюється в піздорєзах.
Хочу знати, чи вартий ти цього лонг-ріду?
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15.10.2024 18:28 Ответить
Із поваги до статусу.
1. У чому конкретно у тебе претензії до призначення офіцера на посаду командира батальону безпілотних систем?
2.Ти не можеш не знати, що підрозділ безпілотних систем, це не лінійний піхотний підрозділ, і не танкова рота. Задачі на фронті, підрозділ БПЛА дещо інші ніж у штурмовиків.
3Якщо офіцер, що має два роки досвіду війни саме у цьому підрозділі, офіцер, що має голову на плечах. Має організаторські здібності командирський досвід на нижчій посаді, БАЖАЄ воювати і керувати цим підрозділом, що повинно бути перепоною до його призначення на командирську посаду?
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15.10.2024 19:02 Ответить
пов'язане із його успіхами в цій галузі
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15.10.2024 13:31 Ответить
Як ця брехня усюди вже дістала.
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15.10.2024 13:33 Ответить
"рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем..."
Значить так:лейтенанта героя-комбатом,а ГК,в якого суцільні невдачі-найвище військове звання.
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15.10.2024 13:34 Ответить
Та легко ж пояснюється.

Це опудало свого часу нагребло грошей стільки, що зараз може утримувати не один такий батальон. При цьому він може забезпечити особовий склад всім необхідним - їжею, амуніцією, зброєю, ************.

Шо ж вони дурні такого командира втрачати? Самі ж, скоріш за все, написали колективну заяву, щоб його призначили комбатом.
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15.10.2024 13:39 Ответить
Может то же запишешся ? Неопудоло он тебе место в блиндаже мягкое обеспечит.
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15.10.2024 17:31 Ответить
https://legion.army.gov.ua/

Покажи приклад, поціновувач ляшків
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15.10.2024 17:37 Ответить
Він два роки на війні, на відміну від багатьох зелених депутан, таранів, резників, премʼєрів на самокатах, та орденоносних манатиків…
Ляшко гадаю міг теж знайти як злиняти за кордон, навроди люсі аристович, але не став цього робити. Це, як мінімум, в мене викликає повагу, не зважаючи на його політичну епатажність уминулому.
А сексуальна орієнтація взагалі ні до чого. Зєля он начебто дітей та жінку має, але пі&ар знатний.
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15.10.2024 13:40 Ответить
Взагалі то, питати про здібності та якості будь якого командира доречніше в особового складу, в тих, хто тим командирам підпорядковується. Так буде об"єктивна оцінка призначення. А коли вихваляє одна людина, саме та, яка призначила, то геть не об"єктивна оцінка. Не буду казати що це брехня, бо нічого не чула взагалі про здібності Ляшка, та й взагалі мене здивував той факт що він воює.
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15.10.2024 13:41 Ответить
Єдина надія, що ради іміджу ВОНО хоч трошки накраденого бабла буде вливати в підрозділи батальйону а не в кишені тих, хто його призначив. Хоча?? в кишені він мабуть частіше вливає((
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15.10.2024 13:53 Ответить
Вдачі пану Олегу
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15.10.2024 13:58 Ответить
Навіть не знаю шо гірше - втома Західу від війни в Україні чи ось такі призначення - а скоріш за все ось такі призначення зеленского є слідством втоми.
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15.10.2024 13:58 Ответить
А шо б було если Олежку з вилами посадку штурмовать отправить...О-О-О...то туз в рукаве бригады.Страшне оружіе массового знищення
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15.10.2024 14:34 Ответить
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15.10.2024 14:36 Ответить
мерзотники - паразити
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15.10.2024 15:01 Ответить
Пам'ятаю його самоіронію коли він казав у 14 році про динирівців хто попаде до нього в полон наніч.
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15.10.2024 14:56 Ответить
Про що тут розсусолюють обісцяні диванні експерти? Такий, не такий, вірю, не вірю. Чувак одів однострій, взяв автомат і воює, а підарасня язики чеше. Підіть повоюйте, потім будете розповідати про свої військові кафедри.
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15.10.2024 15:19 Ответить
Шоу повинно продовжуватися ?
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15.10.2024 15:21 Ответить
Сам Ляшко на своїй в/службі не піариться - це раз.
Людина, яка проходила з ним учебку, розказує, що він поводився як звичайний військовий, без вихнєбонів - два.
Звання лейтенант за два роки в/служби - це кар'єрне просування звичайного військового із вищою освітою, три.
Посада комбата за 2 роки служби - теж не диво. У нашій бригаді батом командував мол.лейтенант. Он сержанти ротами командують кругом-бігом.
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15.10.2024 15:26 Ответить
Кто там командует 11 апмейским корпусом?
Надо проверить, не занимался ли он контрабандой сигарет с сепаратистами во время АТО.

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15.10.2024 15:54 Ответить
Аферюга. Разом з ГрЬІшою Костіним.
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15.10.2024 16:26 Ответить
У нас чотириразовий ухилянт, який багаторазово показував свою зневагу до України і українців, є верховним, а тут про людину, яка справді воює за Батьківщину, потрібно давати якісь пояснення про призначення комбатом! Якось дико!
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15.10.2024 16:45 Ответить
Я неповажаю популістів,але то що наобирали інфантільні ідіоти у раду("слуг") то ляшко набогато умніш.
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15.10.2024 16:52 Ответить
І це лише одними вилами! А якщо ще дати "лопату"?)
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15.10.2024 18:24 Ответить
 
 