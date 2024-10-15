В ВСУ объяснили, почему Ляшко назначили комбатом: Уничтожены сотни единиц техники и живой силы

В Сухопутных войсках заявили, что назначение экс-нардепа Олега Ляшко командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады связано с его успехами в этой области.

Об этом сообщил 11-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными запросами медиа, по отдельным кадровым решениям сообщаем. Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР", - говорится в сообщении.

Также читайте: Минобороны возобновит конкурсный отбор на должности руководителей своих предприятий

63 ОМБр предоставила данные, согласно которым лейтенант Олег Ляшко за 2 года службы в бригаде зарекомендовал себя следующим образом:

относительно беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность;

во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника;

Также в Сухопутных войсках отметили, что ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений Вооруженных Сил Украины по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.

"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", - добавили там.

Напомним, ранее в сети сообщили, что экс-нардеп Олег Ляшко назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссию ЕС по обучению украинских военных продлят на два года, - Боррель