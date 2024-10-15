У ЗСУ пояснили, чому Ляшка призначили комбатом: Знищено сотні одиниць техніки та живої сили
У Сухопутних військах заявили, що призначення екснардепа Олега Ляшка командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади пов'язане із його успіхами в цій галузі.
Про це повідомив 11-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"В зв’язку з численними запитами медіа, щодо окремих кадрових рішень повідомляємо. Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР", - йдеться в повідомленні.
63 ОМБр надала дані, згідно з якими лейтенант Олег Ляшко за 2 роки служби в бригаді зарекомендував себе наступним чином:
- щодо безпілотних систем, він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість;
- під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника;
Також у Сухопутних військах зазначили, що ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань Збройних Сил України щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.
"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", - додали там.
Нагадаємо, раніше у мережі повідомили, що екснардепа Олега Ляшка призначено командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади
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у нас кафедру військову в інституті звали дубова роща, тупіше препадів мабуть не зустрічали
Але маю надію що Ляшко , як українець, теж буде берегти хлопців і не робити бездумних рішень
Ну не може так бути, щоб все життя скотиняка, а потім - раз, і герой...
Тільки Барна загинув на передовій, а Яценюк красується в ефірах гордона.
А ти під чіїм " командуванням" , вкиди накидаєш?
Ляшко і надалі лейтенант: не вкурив,що треба було всюдисущно заявляти,що його на подвиги вдохновляв найвеличніший лідор.
й неординарне" мислення відомі ще з його безхмарної юності,коли він "був племінником партійного керівника О.П. Ляшка", і коли він в АТО "брав"у полон сепаратюг...
насоснавоювали собі хороші підвищення. .
Давайте більше говне..я на вентилятор понакидуємо, щоб солдатам краще воювалося в тому говне..і.
Скільки людей, скільки і судеб, це ж не розлінієний зошит.
Той же Ляшко, як був лейтенантом зарахованим на дійсну службу у лютому 2020- го, так і залишився.
Подякуємо всім воїнам, що нас захищають, і рядовим і комбатам,плітки і чвари круг ЗСУ і так є кому розводити..
Пишаюся своїми комбатами. Іменем Кума названі вулиці в багатьох містах України. Інші були не набагато гірші.
Але Ляшко....
Це кабздєц.
Нєпорядок
Двома словами не відповісти і стукати правою клешнею по клаві прийдеться довго. Прийдеться згадувати людські характери та як все змінюється в піздорєзах.
Хочу знати, чи вартий ти цього лонг-ріду?
1. У чому конкретно у тебе претензії до призначення офіцера на посаду командира батальону безпілотних систем?
2.Ти не можеш не знати, що підрозділ безпілотних систем, це не лінійний піхотний підрозділ, і не танкова рота. Задачі на фронті, підрозділ БПЛА дещо інші ніж у штурмовиків.
3Якщо офіцер, що має два роки досвіду війни саме у цьому підрозділі, офіцер, що має голову на плечах. Має організаторські здібності командирський досвід на нижчій посаді, БАЖАЄ воювати і керувати цим підрозділом, що повинно бути перепоною до його призначення на командирську посаду?
Значить так:лейтенанта героя-комбатом,а ГК,в якого суцільні невдачі-найвище військове звання.
Це опудало свого часу нагребло грошей стільки, що зараз може утримувати не один такий батальон. При цьому він може забезпечити особовий склад всім необхідним - їжею, амуніцією, зброєю, ************.
Шо ж вони дурні такого командира втрачати? Самі ж, скоріш за все, написали колективну заяву, щоб його призначили комбатом.
Покажи приклад, поціновувач ляшків
Ляшко гадаю міг теж знайти як злиняти за кордон, навроди люсі аристович, але не став цього робити. Це, як мінімум, в мене викликає повагу, не зважаючи на його політичну епатажність уминулому.
А сексуальна орієнтація взагалі ні до чого. Зєля он начебто дітей та жінку має, але пі&ар знатний.
Людина, яка проходила з ним учебку, розказує, що він поводився як звичайний військовий, без вихнєбонів - два.
Звання лейтенант за два роки в/служби - це кар'єрне просування звичайного військового із вищою освітою, три.
Посада комбата за 2 роки служби - теж не диво. У нашій бригаді батом командував мол.лейтенант. Он сержанти ротами командують кругом-бігом.
Надо проверить, не занимался ли он контрабандой сигарет с сепаратистами во время АТО.