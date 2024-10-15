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У ЗСУ пояснили, чому Ляшка призначили комбатом: Знищено сотні одиниць техніки та живої сили

У ЗСУ пояснили призначення Олега Ляшка комбатом

У Сухопутних військах заявили, що призначення екснардепа Олега Ляшка командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади пов'язане із його успіхами в цій галузі.

Про це повідомив 11-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В зв’язку з численними запитами медіа, щодо окремих кадрових рішень повідомляємо. Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР", - йдеться в повідомленні.

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63 ОМБр надала дані, згідно з якими лейтенант Олег Ляшко за 2 роки служби в бригаді зарекомендував себе наступним чином:

  • щодо безпілотних систем, він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість;
  • під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника;

Також у Сухопутних військах зазначили, що ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань Збройних Сил України щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", - додали там.

Нагадаємо, раніше у мережі повідомили, що екснардепа Олега Ляшка призначено командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади

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Автор: 

Ляшко Олег (1019) призначення (2297) ЗСУ (7647) 63 ОМБр (105)


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Топ коментарі
+27
Я не електорат Ляшка, я за націоналистів
Але маю надію що Ляшко , як українець, теж буде берегти хлопців і не робити бездумних рішень
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15.10.2024 12:59
+26
А вообще война умеет удивлять. Тех над кем мы всю жизнь смеялись, тех кого называли п***сами, сопляками, мамкиными сынками и которых даже в страшном сне не мог представить в военной форме, те с самого начала воюют на фронте. Зато бравые мужики, которые из себя строили образцовых мужчин и защитников те сидят по тылам и подгавкивают у бабы из под юбки.
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15.10.2024 13:08
+17
Памятаю як Ляшко привів корову до ВР. Мислить він неординарно . На полі бою такі потрібні
у нас кафедру військову в інституті звали дубова роща, тупіше препадів мабуть не зустрічали
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15.10.2024 12:57
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Памятаю як Ляшко привів корову до ВР. Мислить він неординарно . На полі бою такі потрібні
у нас кафедру військову в інституті звали дубова роща, тупіше препадів мабуть не зустрічали
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15.10.2024 12:57 Відповісти
Я не електорат Ляшка, я за націоналистів
Але маю надію що Ляшко , як українець, теж буде берегти хлопців і не робити бездумних рішень
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15.10.2024 12:59 Відповісти
то такий неляр... пишеш з передка, мабуть
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15.10.2024 13:17 Відповісти
всі ті препади до звільнення ошивалися в отаких штабах, як оцей, що зварганий отаку нісенітницю про бойового підараса; для якого стеля - сержант (старшина, максимум, і те під питанням) маршевої роти
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15.10.2024 13:04 Відповісти
Я так понимаю ты не боевой пи-рас. и строчишь из блиндажа?
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15.10.2024 15:04 Відповісти
Бот ігор зареєстрований сьогодні і підпаціьовує в якомусь гіффнометному центрі ляшка-лідора радиКАЛьної партії ще той таки флюхер в парламенті. Я навіть НЕ ВАНГУЮ а кажу що ВОНО готується до виборів. А на рахунок окопів - 30+ років в окопах А ти?? Окоп - в колцентрі??
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15.10.2024 18:08 Відповісти
Все краще ніж якийсь зелений зрадник!
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15.10.2024 13:24 Відповісти
Брехня
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15.10.2024 13:27 Відповісти
У нас майор Володін цілу пару читав про ,, составниє часті вєдра,, Тому до сих пір я знаю що відро не просто відро, а має ,,дніщє, обєчайку і ручку с проушинамі,,
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15.10.2024 14:53 Відповісти
Кадыровцы точно его будут десятой стороной обходить.
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15.10.2024 15:43 Відповісти
почав глибоко вникати...
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15.10.2024 12:58 Відповісти
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15.10.2024 13:04 Відповісти
Глибоко насаджуватись на посаду
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15.10.2024 13:50 Відповісти
Тебе виднее ,сразу видно мастера .
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15.10.2024 17:34 Відповісти
А не можна було б йому перед призначенням хоча б звання підвищити?
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15.10.2024 12:59 Відповісти
Схоже - готуюються представляти народу чергову , типу "військову" , еліту !
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15.10.2024 13:00 Відповісти
МММ,ти нарколигу представляєш...
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15.10.2024 13:06 Відповісти
Успіхи по знищені живої сили та техніки України?
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15.10.2024 13:00 Відповісти
У Ля́шки псевдо "Скотиняка".

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15.10.2024 13:00 Відповісти
От і маєш... Війна?
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15.10.2024 13:02 Відповісти
Якось, не вірю і все!
Ну не може так бути, щоб все життя скотиняка, а потім - раз, і герой...
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15.10.2024 13:02 Відповісти
краще так, чим сидіти на дивані і строчити вірю/не вірю...
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15.10.2024 13:19 Відповісти
Угу, Барна теж поливали розумники типу тебе, за те, що він виніс будівника офігенної стіни Яценюка за яйця з трибуни
Тільки Барна загинув на передовій, а Яценюк красується в ефірах гордона.
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15.10.2024 13:20 Відповісти
Треба дрони називати не "бобрами" і "паляницями" а "скотиняками".
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15.10.2024 13:02 Відповісти
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15.10.2024 13:03 Відповісти
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15.10.2024 13:05 Відповісти
И нишагу назад. Сзади Олег Ляшко наказывает лично всех скотыняк которые отступают.
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15.10.2024 13:04 Відповісти
А вообще война умеет удивлять. Тех над кем мы всю жизнь смеялись, тех кого называли п***сами, сопляками, мамкиными сынками и которых даже в страшном сне не мог представить в военной форме, те с самого начала воюют на фронте. Зато бравые мужики, которые из себя строили образцовых мужчин и защитников те сидят по тылам и подгавкивают у бабы из под юбки.
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15.10.2024 13:08 Відповісти
тут таких вистачає, читаючи гівняні коменти
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15.10.2024 13:20 Відповісти
Олег буде добрим комбатом: грозою для кацапів і батьком для своїх солдатів. Саме такі "працівники війни" зараз і потрібні.
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15.10.2024 13:06 Відповісти
Що це за питання?
А ти під чіїм " командуванням" , вкиди накидаєш?
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15.10.2024 13:50 Відповісти
Такий собі будангов,віком пр.що і Ляшко, за ніщо перескочив з лейтенанта в генерал-лейтенанти.
Ляшко і надалі лейтенант: не вкурив,що треба було всюдисущно заявляти,що його на подвиги вдохновляв найвеличніший лідор.
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15.10.2024 13:08 Відповісти
а ЗСУ по кожному комбату дає пояснення?
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15.10.2024 13:10 Відповісти
вилки його шкода що на держаки не набили на Майдані.... тутушок пітерів гарно було б шпилити..
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15.10.2024 13:11 Відповісти
його"таланти

й неординарне" мислення відомі ще з його безхмарної юності,коли він "був племінником партійного керівника О.П. Ляшка", і коли він в АТО "брав"у полон сепаратюг...
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15.10.2024 13:15 Відповісти
Що тут скажеш, з одного боку може і дійсно відмінний військовий. А от з іншого, нагадаю Пікалов у нас теж нацгвардієць, та і різні сосни серед речниць ЗСУ теж були помічені в тому, що насоснавоювали собі хороші підвищення. .
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15.10.2024 13:16 Відповісти
Інформація з ГГ помийки ! Не вірю Г+Г , вони завжди брешуть !
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15.10.2024 13:23 Відповісти
Г+Г може і помийка, але це не відміняє фактів які вони зібрали, мені просто довго шукати було лінки, тож з Ляшко тоді все ОК? може ще й "девчоночку" з ним заспіваєте? https://www.youtube.com/watch?v=loUVBf7f8WU
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15.10.2024 19:28 Відповісти
Іди лісом !
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15.10.2024 19:31 Відповісти
А ну тоді питань немає бо у вас якась "своя правда" про Ляшка є, так би одразу й сказали що просто обожнююєте Олежку, а то чомусь Г+Г винувати а замість наведення контраргументів просто - вони завжди брешуть.. я вам навів інше джерело а бач у вас виходить і Яніна Соколова теж брехуха, та й відео взгалі підробка як там кажуть - фейк
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15.10.2024 19:44 Відповісти
Молодець ! Не втік в Монако , не як вакарчук наче в ЗСУ , але в Америці з концертами , не як Лисий , пікалов , потап і інша бидлота .
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15.10.2024 13:20 Відповісти
Ну якщо вірити Емеральд (її колишній чоловік - охоронець Ляшко), то там не все так красиво, як пишуть тут...
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15.10.2024 13:25 Відповісти
Ну да, це якщо повичитувати всі плітки, що катають зараз " супєпатріоти" сидячи глибоко диванах.
Давайте більше говне..я на вентилятор понакидуємо, щоб солдатам краще воювалося в тому говне..і.
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15.10.2024 13:57 Відповісти
Дивіться, мій знайомий - старший лейтенант, воює з 2014 року в ДШВ. І теж офіцером став на воєнній кафедрі, як і Ляшко. Але чомусь він менш достойний бути комбатом...
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15.10.2024 14:44 Відповісти
От правда, я не розумію навіщо ці розмови. Став, нестав..
Скільки людей, скільки і судеб, це ж не розлінієний зошит.
Той же Ляшко, як був лейтенантом зарахованим на дійсну службу у лютому 2020- го, так і залишився.
Подякуємо всім воїнам, що нас захищають, і рядовим і комбатам,плітки і чвари круг ЗСУ і так є кому розводити..
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15.10.2024 18:13 Відповісти
Ні, ну серйозно.
Пишаюся своїми комбатами. Іменем Кума названі вулиці в багатьох містах України. Інші були не набагато гірші.
Але Ляшко....
Це кабздєц.
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15.10.2024 13:30 Відповісти
Та да, " неправильно" Ляшко воює, БПЛА атакують росіян у нього зліва, а ти весь час звик правою клешнею по клаві стукати.
Нєпорядок
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15.10.2024 14:00 Відповісти
Друже, це було смішно. 2 роки. Два роки. І ця права клішня вже особливо й не працює. Ні зігнути, ні підняти.
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15.10.2024 14:36 Відповісти
Тоді із якою метою вкиди робиш?
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15.10.2024 18:20 Відповісти
зустрічне питання - в тебе є бойовий досвід?
Двома словами не відповісти і стукати правою клешнею по клаві прийдеться довго. Прийдеться згадувати людські характери та як все змінюється в піздорєзах.
Хочу знати, чи вартий ти цього лонг-ріду?
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15.10.2024 18:28 Відповісти
Із поваги до статусу.
1. У чому конкретно у тебе претензії до призначення офіцера на посаду командира батальону безпілотних систем?
2.Ти не можеш не знати, що підрозділ безпілотних систем, це не лінійний піхотний підрозділ, і не танкова рота. Задачі на фронті, підрозділ БПЛА дещо інші ніж у штурмовиків.
3Якщо офіцер, що має два роки досвіду війни саме у цьому підрозділі, офіцер, що має голову на плечах. Має організаторські здібності командирський досвід на нижчій посаді, БАЖАЄ воювати і керувати цим підрозділом, що повинно бути перепоною до його призначення на командирську посаду?
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15.10.2024 19:02 Відповісти
пов'язане із його успіхами в цій галузі
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15.10.2024 13:31 Відповісти
Як ця брехня усюди вже дістала.
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15.10.2024 13:33 Відповісти
"рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем..."
Значить так:лейтенанта героя-комбатом,а ГК,в якого суцільні невдачі-найвище військове звання.
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15.10.2024 13:34 Відповісти
Та легко ж пояснюється.

Це опудало свого часу нагребло грошей стільки, що зараз може утримувати не один такий батальон. При цьому він може забезпечити особовий склад всім необхідним - їжею, амуніцією, зброєю, ************.

Шо ж вони дурні такого командира втрачати? Самі ж, скоріш за все, написали колективну заяву, щоб його призначили комбатом.
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15.10.2024 13:39 Відповісти
Может то же запишешся ? Неопудоло он тебе место в блиндаже мягкое обеспечит.
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15.10.2024 17:31 Відповісти
https://legion.army.gov.ua/

Покажи приклад, поціновувач ляшків
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15.10.2024 17:37 Відповісти
Він два роки на війні, на відміну від багатьох зелених депутан, таранів, резників, премʼєрів на самокатах, та орденоносних манатиків…
Ляшко гадаю міг теж знайти як злиняти за кордон, навроди люсі аристович, але не став цього робити. Це, як мінімум, в мене викликає повагу, не зважаючи на його політичну епатажність уминулому.
А сексуальна орієнтація взагалі ні до чого. Зєля он начебто дітей та жінку має, але пі&ар знатний.
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15.10.2024 13:40 Відповісти
Взагалі то, питати про здібності та якості будь якого командира доречніше в особового складу, в тих, хто тим командирам підпорядковується. Так буде об"єктивна оцінка призначення. А коли вихваляє одна людина, саме та, яка призначила, то геть не об"єктивна оцінка. Не буду казати що це брехня, бо нічого не чула взагалі про здібності Ляшка, та й взагалі мене здивував той факт що він воює.
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15.10.2024 13:41 Відповісти
Єдина надія, що ради іміджу ВОНО хоч трошки накраденого бабла буде вливати в підрозділи батальйону а не в кишені тих, хто його призначив. Хоча?? в кишені він мабуть частіше вливає((
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15.10.2024 13:53 Відповісти
Вдачі пану Олегу
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15.10.2024 13:58 Відповісти
Навіть не знаю шо гірше - втома Західу від війни в Україні чи ось такі призначення - а скоріш за все ось такі призначення зеленского є слідством втоми.
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15.10.2024 13:58 Відповісти
А шо б було если Олежку з вилами посадку штурмовать отправить...О-О-О...то туз в рукаве бригады.Страшне оружіе массового знищення
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15.10.2024 14:34 Відповісти
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15.10.2024 14:36 Відповісти
мерзотники - паразити
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15.10.2024 15:01 Відповісти
Пам'ятаю його самоіронію коли він казав у 14 році про динирівців хто попаде до нього в полон наніч.
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15.10.2024 14:56 Відповісти
Про що тут розсусолюють обісцяні диванні експерти? Такий, не такий, вірю, не вірю. Чувак одів однострій, взяв автомат і воює, а підарасня язики чеше. Підіть повоюйте, потім будете розповідати про свої військові кафедри.
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15.10.2024 15:19 Відповісти
Шоу повинно продовжуватися ?
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15.10.2024 15:21 Відповісти
Сам Ляшко на своїй в/службі не піариться - це раз.
Людина, яка проходила з ним учебку, розказує, що він поводився як звичайний військовий, без вихнєбонів - два.
Звання лейтенант за два роки в/служби - це кар'єрне просування звичайного військового із вищою освітою, три.
Посада комбата за 2 роки служби - теж не диво. У нашій бригаді батом командував мол.лейтенант. Он сержанти ротами командують кругом-бігом.
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15.10.2024 15:26 Відповісти
Кто там командует 11 апмейским корпусом?
Надо проверить, не занимался ли он контрабандой сигарет с сепаратистами во время АТО.

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15.10.2024 15:54 Відповісти
Аферюга. Разом з ГрЬІшою Костіним.
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15.10.2024 16:26 Відповісти
У нас чотириразовий ухилянт, який багаторазово показував свою зневагу до України і українців, є верховним, а тут про людину, яка справді воює за Батьківщину, потрібно давати якісь пояснення про призначення комбатом! Якось дико!
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15.10.2024 16:45 Відповісти
Я неповажаю популістів,але то що наобирали інфантільні ідіоти у раду("слуг") то ляшко набогато умніш.
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15.10.2024 16:52 Відповісти
І це лише одними вилами! А якщо ще дати "лопату"?)
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15.10.2024 18:24 Відповісти
 
 