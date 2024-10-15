У ЗСУ пояснили, чому Ляшка призначили комбатом: Знищено сотні одиниць техніки та живої сили

У Сухопутних військах заявили, що призначення екснардепа Олега Ляшка командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади пов'язане із його успіхами в цій галузі.

Про це повідомив 11-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В зв’язку з численними запитами медіа, щодо окремих кадрових рішень повідомляємо. Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР", - йдеться в повідомленні.

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63 ОМБр надала дані, згідно з якими лейтенант Олег Ляшко за 2 роки служби в бригаді зарекомендував себе наступним чином:

щодо безпілотних систем, він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість;

під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника;

Також у Сухопутних військах зазначили, що ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань Збройних Сил України щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", - додали там.

Нагадаємо, раніше у мережі повідомили, що екснардепа Олега Ляшка призначено командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади

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