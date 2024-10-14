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Екснардепа Ляшка призначено комбатом безпілотних систем в одну з бригад. ДОКУМЕНТ (виправлено)

Олега Ляшка призначено комбатом безпілотних систем управління окремої механізованої бригади

Командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади призначили колишнього народного депутата Олега Ляшка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, витяг із відповідного наказу опубліковано в мережі.

"Призначити: лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича, начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України - командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади", - йдеться в документі.

Підписаний витяг із наказу командиром армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Ляшка призначено командиром батальйону в одну з бригад

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Автор: 

Ляшко Олег (1019) призначення (2295) ЗСУ (7647)


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Топ коментарі
+16
Боже,який позор
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14.10.2024 14:58
+15
Так переможемо!!! Удачі тобі, Олеже. Справжній козак, не то шо...
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14.10.2024 15:00
+13
З перших днів повномасштабної війни зі зброєю в руках (без зайвого піару як раніше) захищає Неньку.
Де тут позор?
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14.10.2024 16:45
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Я знаю.
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14.10.2024 16:42 Відповісти
А обісрався тут для чого? Щоб від тебе смерділо? До речі, ти з якого шанцю пишеш?
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14.10.2024 16:48 Відповісти
Від дзеркала, говнонародцю обісраний, відійди. Висрало, жери, прибери за собою. Тебе в твоє ж гімно мордою тицяють, а воно ще огризається. Пережер? Ну то дозу зменшуй, може й попустить.
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14.10.2024 19:54 Відповісти
Привселюдне самозґвалтування?
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14.10.2024 16:26 Відповісти
Констатація факту.
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14.10.2024 16:43 Відповісти
Якого факту? Де у вашому дописі шукати той факт?
Факт, наприклад, у тому що ви навіть не використали лапки щоби зробити допис більш зрозумілим для "говнонародця".
І що воно таке той "говнонародець"?
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14.10.2024 17:33 Відповісти
Ну то підійми очі, і перечитай дописи, чи можеш хоча б топ коменти перечитати, і знайдеш, і тут таке кожного дня, а ти перший раз? А я вже подумав що дурня клеїш.
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14.10.2024 19:08 Відповісти
Питання про "говнонародець" залишається нерозкритим. Чи вам лячно прямо написати - що малося на увазі? Бо наступним буде питання: чи ви є індивідом з того "народцу", чи ви тут - "Біле Пальто"?
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14.10.2024 20:57 Відповісти
Тягнибок-https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/18/7424728/Юсин-https://glavcom.ua/country/society/sin-tjahniboka-otrimav-poranennja-na-fronti-999358.html
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14.10.2024 16:43 Відповісти
До чого це мені, я знаю де він.
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14.10.2024 16:46 Відповісти
Комбат-батяня, батяня-комбат, ти зад не ховав за спини солдат

А якщо без гумору, то молодець Олежка думає про майбутні вибори.
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14.10.2024 16:19 Відповісти
Комбат потянет?
Потянет комбат!
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14.10.2024 16:27 Відповісти
капець
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14.10.2024 16:44 Відповісти
Я ніколи не був і не буду прихильником Ляшка,викормиша Юлі і такого ж популістського балабола,але те,що він пішов в ВСУ заслуговує на повагу.Не вам диванним експердам судити його,ідіть в армію і своїм прикладом покажіть, що ви кращі,а до того закрийте свої чорні (не сосущі) роти.Щоб меньше свистіли про мене,вношу ясність,мені 69-й рік і інвалід 2 гр.,тому не у війську.
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14.10.2024 16:47 Відповісти
А де логіка у ***************? То казали, що його взагалі немає у війську, а тут - призначення. А нехай реальні п.дери 95 кварталу так "порозважають" публіку як Ляшко.
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14.10.2024 16:49 Відповісти
Одіозний Ляшко загримів у скандал! Військові злили правду про екснардепа!
https://www.youtube.com/watch?v=kfie1GGSPXE
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14.10.2024 17:03 Відповісти
Знову Коломойша почав з Ля́шкою боротись? Жаль Зелєнскій не при ділах. Він Ля́шку грав, старався. Хазяїн був задоволений.
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14.10.2024 17:10 Відповісти
Боюсь что сейчас Бене глубоко не до Ляшка...
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14.10.2024 17:19 Відповісти
А чим йому погано? Живе собі в Буковелі, під "справами", які прикрили його від екстрадиції в руки правосуддя, керує бізнесом, виграє суди, дістає компенсації з бюджету. Трошки його пощипали, для видимості, і все.
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14.10.2024 18:11 Відповісти
гарне правдиве відео...ці що його призначали напевне також нетрадиційної орієнтації.
P.S. і непотрібно відразу згадувати про сера Елтона Джона, Фредди М, Джорджа М...
а то буде як в анекдоті про гея-естета і підараса.
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14.10.2024 19:44 Відповісти
Всі активно почали готуватись до виборів. Юлька візьме своє атомноє оружіє, і піде всєх расстрєлівать на ТОТ в підпілля?
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14.10.2024 17:06 Відповісти
Понятно, что у того Ляшка биография недайбох. И как-то странно, что чел из командира отделения делается сразу командиром батальона (ну может если только в том батальоне беспилотных систем всего три таких отделения), но все ж интересно, все кто здесь ему на голову высрались, они сами военные? Из окопов пишут? Чин может кто-то лично с ним знаком хотя бы??
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14.10.2024 17:14 Відповісти
Чувак зі зброєю в руках воює, на відміну від обіцяних диванних підарів, які тут щось про нього коментують.
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14.10.2024 17:36 Відповісти
Морква на городi,
У саду бджола.
Жаба на болотi
Крила розвела.
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14.10.2024 17:48 Відповісти
Яким чином лейтенант, командир відділення стає вмить командиром батальйону??? Купив посаду?
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14.10.2024 18:28 Відповісти
Ну,очевидно переспал с Сырским,или командиром бригады...Скотыняка така
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14.10.2024 21:29 Відповісти
літінант, старшой...з вилами
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14.10.2024 19:16 Відповісти
Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка фінансував Ахметов.

Ближче до виборів починають ліпити з гім на кулю.

Ляшко не співпрацює просто так. Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, покарати олігархів і всіх посадити на вила.

Найбільшу пожертву в березні 2019 року партії Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко. Раніше він працював генеральним директором Харцизького трубного заводу, Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча й у корпорації "Метінвест", бенефіціаром яких є олігарх Рінат Ахметов.

У лютому 2018 року Зінченко раптово покинув роботу в приватних компаніях і очолив виконавчий комітет "Радикальної партії". Під час перебування на цій посаді його називали "ахметівським куратором" виборчих кампаній Ляшка. Повноваження голови виконкому Юрій Зінченко так само раптово склав через два тижні після поразки Ляшка в першому турі президентських виборів.

Другим найбільшим донором "Радикальної партії" став Антон Глівинський. Він також пропрацював понад 12 років у компаніях СКМ та "Еста Холдинг", що належать Рінату Ахметову.

Ще 1,6 мільйона гривень "Радикальна партія" отримала від Олександра Голтвенка. У 2015-2018 роках він обіймав посаду першого заступника міського голови міста Маріуполя, а до того працював на керівних посадах у "Метінвесті" та комбінаті імені Ілліча.

Ще понад 1,5 мільйона гривень "ляшківцям" пожертвував чинний заступник мера Маріуполя Михайло Когут. Ця сума на 200 тисяч перевищує весь його офіційний дохід й задекларовані грошові заощадження за 2018 рік. До приходу в міськвиконком Михайло Михайлович також працював на підприємствах Ріната Ахметова.

Ще одним непрямим доказом фінансування РПЛ Рінатом Ахметовим може бути те, що Олега Ляшка активно піарили приналежні йому газета "Сегодня" і канал "Україна". Фракція "Радикальної партії" у свою чергу лобіювала інтереси олігарха у Верховній Раді.

Значна частина українських політологів і журналістів скептично оцінювала щирість політичних поглядів Олега Ляшка, розглядаючи Радикальну партію і самого Олега Ляшка, як особливий політичний проєкт Сергія Льовочкіна, вказуючи на «розкрутку» Олега Ляшка підконтрольним каналом «Інтер» і наявністю в партійному списку Радикальної партії осіб, пов'язаних з іменами Льовочкіна, Фірташа, Хорошковського й Черновецького.
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14.10.2024 22:37 Відповісти
Т.з. одноденний Народний фронт також був профінансованим проектом ахмета. Бордель розпустили, повії розбіглись. Нагрянуть вибори борделі знову тріщатимуть з першими повіями на своїх бордах
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15.10.2024 16:55 Відповісти
Не так багато можновладців служить. За це йому повага, що не побоявся в ЗСУ.
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15.10.2024 00:16 Відповісти
На дивані!
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15.10.2024 09:45 Відповісти
Із однією метою- займайтеся тролінгом і розбором пліток у себе в хаті. Так зрозуміло буде?
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15.10.2024 00:33 Відповісти
Та хто тут то лайно розкидує? Нічого не переплутав?
У тебе є факти розтрати бюджетних коштів? Ти покладаєшся на плітки якоїсь жінки ?
Тоді якого біса ти ті плітки тут розповсюджуєш?
Береш ту тітку і прямуєш до Генеральної Прокуратури, пишете із тією тіткою заяву.
Чи тобі інше потрібно- понакидати лайна на вентилятор?
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15.10.2024 01:01 Відповісти
Може й добре- буде батальйон фінансами хоч трохи підтримувати
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15.10.2024 03:51 Відповісти
Диване військо?
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15.10.2024 09:40 Відповісти
П ять місяців тому , на ТСН , вийшла передача , де військові та волонтери, розповідали правду про екснардепа Ляшка..

https://www.youtube.com/watch?v=kfie1GGSPXE
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15.10.2024 05:33 Відповісти
По ходу він там у ролі якогось паразита, який своїм ідіотизмом, заради дешевого піару за рахунок втрат техніки і життів бійців тільки шкодить роботі підрозділу
https://www.youtube.com/watch?v=kfie1GGSPXE www.youtube.com/watch?v=kfie1GGSPXE
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15.10.2024 17:07 Відповісти
😭😭😭
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15.10.2024 09:43 Відповісти
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