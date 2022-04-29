УКР
Машина, у якій перебував Олег Ляшко, зіткнулась із автомобілем, у якому їхав заступник глави СБУ по боротьбі з корупцією генерал Дука, ставленик Баканова та Наумова. ВIДЕО

У Києві на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської сталася ДТП за участю автомобіля, де був колишній депутат Олег Ляшко та машини, де був генерал СБУ Сергій Дука - заступник начальника ГУ "Д" (раніше ГУ "К"), довірена особа глави СБУ Івана Баканова та ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомив екснардеп Олег Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував відео з місця ДТП.

Ляшко стверджує, що автомобіль СБУ порушив ПДР і поїхав на червоне світло з включеними проблисковими маячками. Після аварії він почав сваритися із водієм та пасажиром Lexus на службових номерах.

За інформацією ЗМІ, у ДТП з Ляшком потрапив Сергій Дука - заступник начальника ГУ "Д" (раніше ГУ "К"), довірена особа глави СБУ Івана Баканова та ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У помешканні ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова пройшли обшуки. Сам генерал виїхав з України перед російським вторгненням, - "Схеми"

Згодом на ДТП відреагували в СБУ.

"Сьогодні у Києві автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець СБУ, потрапив у ДТП за участю колишнього народного депутата України. На місце події були викликані представники патрульної поліції для фіксації всіх обставин інциденту. У разі доведення провини та після прийняття відповідного судового рішення, водій обов'язково понесе відповідальність, передбачену законом. Служба безпеки України проведе внутрішню перевірку дій свого співробітника для прийняття дисциплінарних рішень. При цьому звертаємо окрему увагу на неприпустимість дій екснародного депутата, який усіляко намагався спровокувати военнослужбовців. Водночас ми можемо погодитися із колишнім парламентарем у тому, що після 24 лютого країна справді змінилася. Тож не слід під час війни перетворювати дорожньо-транспортну пригоду на шоу", - заявили у відомстві.

+79
А що робить аж цілий генерал СБУ в Києві? Чи війна вже скінчилася? Чому він не у Слов'янську або Лисичанську керуєть контрдиверсійноми операціями? Чи це баканівський спєц по сдачі Чонгару та Херсону?
29.04.2022 10:23
+55
яка ймовірність того, що два гівна знайдуть одне одного у величезному місті? відповідь - 100%.
29.04.2022 10:23
+55
Цей генерал СБУ ще вчора був лейтенатом, але повезло мабудь, що жінка працювала десь біля бухгалтерії кварталу 95.
29.04.2022 10:41
Поки прості люди збирають гроші на пікапи для ВСУ ці штабні потвори їздять на авто ціною в 30 б\у пікапів
29.04.2022 10:44
теж про це подумав, у твіттері вся стрічка у постах волонтерів, які збирають воЇнам ЗСУ на пікапи. А ця мразота по Києву на лексусі катається
показати весь коментар
29.04.2022 11:04
Диверсанти зараз дуже спритні, за ними можна тільки на лексусі
29.04.2022 11:06
Мабуть 100 б/у пікапів як мінімум
29.04.2022 14:47
Що ви тут недорусифіковані пишете ,по перше ЦН дає неповну інформацію,по друге Ляшко на даний час перебуває в добробаті і вони поверталися з Чонобиля де перебували у відрядженні ,та потрапили в ДТП.
29.04.2022 10:45
Ой, бачили ми вже цього вояку.Не смішіть мої тапочки.
29.04.2022 11:08
Мы твои тапочки не будем смешить - просто засунем их в то место, которым ты сидишь на бутылке. Ляшко еще в 14 году в составе ДРГ брал в Лугандоне сепаров и вывозил на суд в Киев
29.04.2022 14:29
А откуда у Ляшко дом в Конче-Заспе за 15 миллионов?
29.04.2022 10:45
Ты шо забув? В лотерею повезло.
29.04.2022 13:38
а откуда у вовочки квартиры в Лондоне и виллы в Италии - он за всю историю "Квартала" заплатил ноль налогов в Украине!
29.04.2022 14:27
Була би моя воля, я би розстріляв ***** обох. Скотиняки шо то шо інше.
29.04.2022 10:46
Вот по этому, век воли тебе и не видать.
05.10.2022 22:27
хто побачив заглушку ременя безпеки кладемо сподобайку
29.04.2022 10:46
Не зміг до кінця додивитись. Яке ж воно кончене. Справедливо було б забрати обидві машини і всіх хто в машинах і на передок. І ніяких відпусток до кінця бойових дій. Іншим була б наука
29.04.2022 10:48
Це чому обидві забирати, якщо винний хтось один? Уявіть себе на місці Ляшка.
29.04.2022 10:51
Навіть уявити страшно А якщо серйозно - що він і ще 4 здорових дядьки робили зі зброєю в центрі Києва? Тут що бойові дії? Чи хтось може уявити що Ляшко справді якийсь супер-агент? Понти якраз з його сторони і понти підкріплені 4-ма озброєними скоріше всього його власними охоронцями
29.04.2022 11:22
Я на фронте, очнулся в центре Киева на лексусе, получил боевую травму в дтп и сразу на генеральскую пенсию по инвалидности, а через 10 лет когда забудут про дтп будет расказывать как он на передке спасая побратимов получил боевое ранение и вынужден был оставить службу.
29.04.2022 12:18
Хто винуватий,хто ні в цьому ДТП повина розбиратися поліція.
А колишньому депутату Олегу Ляшко ніхто не давав права влаштовувати допит пасажира(ів).
Якраз він веде себе як якийсь "великий " 🤬що йому повинні усі представлятись.😡
29.04.2022 10:48
Ляшко нардеп, а то що за хер нарушающий ПДД, еще и сбушный, надо разбираться, люди то пострадали из-за урода
29.04.2022 11:00
Взагалі то він політичний діяч, глава проукраїнської партії, якщо ти не вкурсі!

І так, повинні представлятися, а не намагатися бздліво тіхонько в лєс уходити

Це типу "гєнєрал" кацапоязичний.
29.04.2022 14:19
Якби Ляшко не підняв рейвах, ніхто б нічого про цю ДТП не дізнались би. Чи ти тут дурника корчиш?
29.04.2022 18:16
А Ляшко таки прав.
29.04.2022 10:49
Емоції Ляшка можна зрозуміти. Хоч і переграє як завжди.
Як би там не було, та вони отримали величезний стрес в результаті ДТП. Тому претензії Ляшка абсолютно зрозумілі. Стосовно зброї в нього, так він, очевидно, в теробороні.

p.s. Якого чорта в СБУ броньовані нові Лексуси? Що це за така необхідність возити шефа на таких авто?
29.04.2022 10:49
Такие машины на фронте должны быть. а не у этих хитрожопых.
05.10.2022 22:22
два непотріба...
а в цей час гинуть наші герої..
29.04.2022 10:51
а ти в цей час відсижуєшься в США
29.04.2022 14:15
не слід під час війни перетворювати дорожньо-транспортну пригоду на шоу
29.04.2022 10:51
нажаль у нас без розголосу все добре заминається... А був би це звичайний українець, то ще й на нього наїхали СБУ і зробили винним. Шоу не шоу, але воно не спроста ж зроблене?!
29.04.2022 10:57
Таких як ти адекватних тут одиниці і це лякає. В нас народ якийсь кінчений. Тому так і живемо. Накинулися на Ляшка через зброю, а навіть не перевірили чи він є в теробороні чи ні. Відправляють всіх на фронт, а самі сидять вдома або в західних областях.

Як би там не було, та Ляшко далеко не найгірший із людей. Просто кончені коментатори в зеркало давно не дивилися і забули про свої гріхи. А вони в кожного є.

А в Ляшка покарання може бути тільки одне: програш на виборах. І він його прийме.
29.04.2022 11:18
Ну вот опять. Цiрк на дротi вiд Ляшка.
В тилу вони вояки . А як повiстку пiд роспис взяти , так сруться. Як славнозвiсний Борислав Берёза ,шо в жiночому монастирi вiд воэнкомiв ховався. Або "борець" з коррупцiэю Рябошапка.
29.04.2022 10:52
Клоун на арене. Кто ты такой ,чтобы тебе кто то отчитывался. Чмошник паршивый
29.04.2022 10:54
А що ще мають робити генерал СБУ та колишній нардеп в такий складний час!?
29.04.2022 10:56
Тачка абальдєть, це вже по ленд-лізу? Біля зєлі відверті покидьки....
29.04.2022 10:58
Отака у нас дійсність. Можна по-різному ставитися до Ляшка, але те, що ДТП спровокували бидло-СБУ-шники - факт. І ща таке їх тупо треба відстрілювати. І не лише їх. Всіх бариг за кермом, які так і не усвідомили, що подібна поведінка на дорозі неприпустима.
29.04.2022 10:58
о, зустрілись два гандона... шкода, що не насмерть для обох "борцюнів"...
29.04.2022 11:01
а що ляшко зі снайпером робив в чорнобилі? хотів щось ********

вже могли скласти схему дтп, а не ляшко стрибає в очі, могли б дати йому по морді
29.04.2022 11:01
Шкода що не Шевченко був в авто,той що Сашко,він так вдало знаходить ключик в розмові з Ляшком.
29.04.2022 11:12
Люди збирають гроші на машини для ЗСУ, а ці ******** з СБУ на броньовиках по Києву розїжджають, чому ця машина на ще не війні??? що по Києву не можна їздити на звичайній машині???
29.04.2022 11:07
Та злі язики гуторють, що не тільки політична. Щодо політичності, то там всі такі
29.04.2022 11:33
російське прислів*я обоє рябоє, в українському варіанті яке їхало, таке й здибало ))
29.04.2022 11:11
и хто кого видпыздыв?
29.04.2022 11:12
один вже їхав від повій без маячка, а другий гнав до них з маячком... не встиг...
29.04.2022 11:12
Тут многие забылит уже смотрю, а многиеи не знают, еще в 2014 Ляшко часто был на Донбассе в зоне боевых действий. А где в то время был Зе-скот со своим Чл..граем?
29.04.2022 11:13
добре знають, подібними піарними фотками і відео був весь ютуб.
29.04.2022 11:18
ютуб, как раз забит видосиками Зебуинов
29.04.2022 11:53
Всьо, шо не зєльоноє ,то піар?
29.04.2022 12:39
Членограй концерты сепарам давал в то время
29.04.2022 14:14
Мене приємно вразила вишукана парламентська лексика Лєжика, його чемність, а також зовсім недороге авто, яким користується екс депутат. А чиновникам їздити на дорогих авто можна, а, якщо в бюджеті мало грошей, допоможуть європейські платники податків, наші воїни ж і їх захищають, так що хай розкошелюються
29.04.2022 11:17
Таак, делаем ставки!!!
29.04.2022 11:25
Яку б ху*ню не робила зелена влада і їх ставленики, все одно вони праві, бо "попєрєднікі" (Ляшко з них) були тільки погані, а вони виключно хороші.
29.04.2022 11:27
До речі чомусь СБУний Lexus на чорних ВІЙСЬКОВИХ номерах? Таки номерні знаки можуть використовуватися лише для автомобілів і причепів до них та тракторів (самохідних машин), що належать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 ДССТ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ДПСУ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 ДСНС , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВВ МВС , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ТСОУ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національній гвардії України . Ці СБУники незаконно використовують чорні номери, незаконно використовують пробліскові маячки та ще і дискредитують справжніх ЗСУників, бо пересічні водії будуть думати що ЗСУ їздить на віджатих Lexus ...А скоріше за все цей Lexus віджатий чи незаконно вилучений під воєнний стан, або викрадений)). І треба розшукувати його справжнього власника
29.04.2022 11:27
Кстати, а на каких фронтах ,воюет Ляшко
29.04.2022 11:31
Как всегда,странно,что он так слабо экипирован,видимо тяжело таскать броник,да и без надобности.
29.04.2022 11:44
На колчаковских.
29.04.2022 12:16
он больше по борделям и коровам специализируется.
после контузии на колчаковском фронте....
29.04.2022 14:27
Дело Зайцевой продолжается. Два барана столкнулись, обои виноваты. Хорошо что не пострадали прохожие. Теперь точно также необходимо поступит с нарушителями. Можно ограничиться 5 годами каждому
29.04.2022 11:31
добре що натрапили на Ляшка, звичайному пересічному ці російськомовні спецслужбовці швидко би лапті сплели...
29.04.2022 11:31
Та у Києві і без проблискових маячків купа бидла їздить на червоний!
Їдеш на зелений і озираєшся - бо якась падла може в'їхати в будь-кого будь-де.
29.04.2022 11:40
Отмазки СБУ, во избежании неудобных вопросов, выглядят жалко и не убедительно.
1. Во время войны, "генералы СБУ" только на Лексусах передвигаться могут?
2. Какой, нах, "військовослужбовець СБУ"? Где война, а где то СБУ? Тем более, водила - которого по блату впихнули на тепленькую должность "возить жирную шишку".
3. На каком основании водила включил "проблесковые маячки"? Хозяин приказал?
4. Ну и, естественно, не обошлось без любимого словечка всех лжецов и сцыкунов - "провокация". Кстати, любимое словечко всех рашистских пропагандонов.
5. Личность самого Сырожи Дука - это вообще отдельный роман. Там столько скелетов в шкафу ...

А чего вы ожидали от "Ща Баканову позвоню ..."
29.04.2022 11:41
Шлюха и провокатор.Было грубейшее нарушение пдд и что,надо устраивать шоу?
Приедет полиция, разберётся.Битому неймётся.
29.04.2022 11:41
Все верно, шоу не надо - надо стрелять жуликоватою гэбню на лексусах Тебе ж понравился этот мордатый жуликоватый оборотень в погонах? А это генерал! Похож он тебе на генерала? Хотя бы просто на офицера?
29.04.2022 13:35
Я так и не дождался, его ******* всё таки начали?
29.04.2022 11:44
дука обкакався... не думав, що йому на перехресті трапляться люди зі зброєю...
якби це був простий жигуль цей дука здав би на зад і переїхав цей жигуль вздовж і впоперек... і поїхав би з цього перекрескту як буто його там і небуло....
29.04.2022 11:52
А цей Скотиняка -ляшко чому не на фронті
29.04.2022 11:56
а чому він повинен бути на фронті?
29.04.2022 13:32
з тексту статті випливає що їхав на червоне, але... з маячками(!) тож я не розумію чому сбушник винен
29.04.2022 11:58
Правила читайте, наявність маячків не означає можливість тиснуть на підальку і забивать на то шо навкруги. Якщо людина ВЖЕ виїхала на перехрестя на свій зелений, то це не значить, що маючи маячок, його можна тупо таранить.
29.04.2022 13:05
дай вгадаю - ти виборець кріворогого шлімазла вовочки? в якого розумілка ще нє отросла.

маячки під решіткою радіатора - це тільки довбойобів типу тебе лякати. є встановлені зразки проблєскових ліхтарів - вони на криші авто розташовуються
29.04.2022 13:31
А простіше машинку під жопу СБУ , НЄ ???? Це ж все за державний кошт придбалося , тобто за гроші простого народу. Ось воно головне лихо нашої країни - КОРУПЦІЯ. Перші особи европейських держав їздять на авто набагато скромніше або на велосипедах, а у нас СБУ шники як арабські шейхи... Якщо нормально працювали б з перших днів незалежності, то і Крим би не віджали і війни б не було. А так ми дізнались, що СБУ у нас є тільки с початком війни
29.04.2022 12:13
ляшко надел наручники на генерала СБУ
29.04.2022 12:16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%83#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBookuBZZZ.jpg Дуку? Сітх? Вони там всі сітхи....
29.04.2022 12:37
Скотиняки капітулювали під напором Ляшка. Чесно кажучи, не вистачає його зараз у Раді, дав би прикурити різним агрохіміям та тіщенкам з бужанськими.
29.04.2022 12:37
учасникам ДТП - виписати штрафи і занести в реєстр, машини - конфіскувати, відремонтувати і передати в ЗСУ, як громадян - на 15 суток за мат на камеру в людних місцях.

Через 15 суток хай їдуть - візьмуть собі за бугром інші авто, розтаможка поки нульова майже,
звести їх в те ж місце і знов по колу - штраф, машини в ЗСУ, 15 суток і по нові машини - до моменту
поки не навчаться людьми бути. А так виглядає, що це може повторюватися вічно.
29.04.2022 12:41
То звіздець! Ні, ну ляшко то ще та скотиняка, але ж яке убоге то чмо з лексуса? І це охфіцер служби безпеки?! О це така в нас безпека?!
29.04.2022 12:49
Йой! Навіть не знаю кого пожаліти, обидва такі добропорядні та незаплямовані...
29.04.2022 13:12
Уточните пункт, статья, закон, на основании которого у ляшка глок на жопе? Страна равных? Мне 55 лет. С 6 класса занимаюсь стрельбой. А мне нельзя!!! Втихую своим пораздавал
29.04.2022 13:27
Ты в Бельгии втихую пораздавал своим тимуровцам-кацапам оружие?
29.04.2022 14:11
сейчас разных случаев будет случаться очень много,потому что лучшие люди воюют а "лучшие" люди которые должны быть там разъежают в ЦЕНТРЕ КИЕВА на дорогих авто
29.04.2022 13:32
Добре, що під генеральський лексус СБУ попала тойота Ляшка. Якби сбушнік ударив машину звичайного громадянина України, то ще й убилиби і поїхали б далі, а по телевізору повідомили б що знищили ворожу дрг.
29.04.2022 13:38
29.04.2022 13:54
шлюшко бидло в своїй стихії.
29.04.2022 14:04
Щас воно организует Митинг коров в свою поддержку и будет жрать землю как главный патриот.
де ж воно було коли орки ,були під Києвом,?
мабуть на західному кордоні проривався???
ПАМ"ЯТАЮ на Майдані в 2014 році коли коли овоч втік в Оркостан, тут як тут як Біс с табакерки намалювався і Шлюшко в новинах в будівельній касці. причому на всіх ахметовських каналах. а до цього про нього не чути було . на ходу переобувається
29.04.2022 14:23
Так цей "хлібороб" далі корчить дурня, тепер він в Фейсбук поліз і про американський Лендліз "новину несе в маси".
29.04.2022 15:30
І головне, все по чесному - хєнєралам тиловим броньовані лексуси, бюджетникам (звичайним) - на 10% фонду оплати праці в мінус...
29.04.2022 14:34
Та шо ви до того хенерала причепилися! Він же герой! Чому? Бо не втік! А ви проста завідуєтє, патамушта у вас нікагда нє будєт такіх тачєк, такіх тьолак і такіх бабак, а патсан проста паднялса више бидла.
/sarcasm
Я все вірно кажу, зе-лекторат? А?
29.04.2022 14:43
УГОМОНИТЕ КТО ТО ЭТОГО ЛЯШКА )))
29.04.2022 15:11
Два козлики не хотіли поступитись дорогою?
29.04.2022 15:27
Що це в лошка так пердак рве? Біситься, що його забули? Заколупав клоун. Хто він такий? патрульний може нє? Влаштував хайп. Пару ЗСУшників за камеру треба, щоб надавали по голові фраєру недоробленому.
29.04.2022 18:03
какое же оно хамло по жизни, и ещё и рембо из себя корчит.
30.04.2022 02:52
ооо!!! педік с пестіком і охороной ахметова
30.04.2022 09:05
Вину имеет право установить дорожная полиция, а не придурок Ляшко. За оскорбления и унижение человеческого достоинства участников ДТП, выражающегося в нецензурной лайке,Ляшко должен понести администра- . тивное наказание! Наглость. Б/у нардепа ВР не имеет предела. Пора уже его хотя бы раз поставить на место. Урод с вилами и коровой. Господи! Упаси в будущей ВР таких гардероба.
30.04.2022 12:09
