Машина, у якій перебував Олег Ляшко, зіткнулась із автомобілем, у якому їхав заступник глави СБУ по боротьбі з корупцією генерал Дука, ставленик Баканова та Наумова. ВIДЕО
У Києві на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської сталася ДТП за участю автомобіля, де був колишній депутат Олег Ляшко та машини, де був генерал СБУ Сергій Дука - заступник начальника ГУ "Д" (раніше ГУ "К"), довірена особа глави СБУ Івана Баканова та ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Про це повідомив екснардеп Олег Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Він опублікував відео з місця ДТП.
Ляшко стверджує, що автомобіль СБУ порушив ПДР і поїхав на червоне світло з включеними проблисковими маячками. Після аварії він почав сваритися із водієм та пасажиром Lexus на службових номерах.
За інформацією ЗМІ, у ДТП з Ляшком потрапив Сергій Дука - заступник начальника ГУ "Д" (раніше ГУ "К"), довірена особа глави СБУ Івана Баканова та ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Згодом на ДТП відреагували в СБУ.
"Сьогодні у Києві автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець СБУ, потрапив у ДТП за участю колишнього народного депутата України. На місце події були викликані представники патрульної поліції для фіксації всіх обставин інциденту. У разі доведення провини та після прийняття відповідного судового рішення, водій обов'язково понесе відповідальність, передбачену законом. Служба безпеки України проведе внутрішню перевірку дій свого співробітника для прийняття дисциплінарних рішень. При цьому звертаємо окрему увагу на неприпустимість дій екснародного депутата, який усіляко намагався спровокувати военнослужбовців. Водночас ми можемо погодитися із колишнім парламентарем у тому, що після 24 лютого країна справді змінилася. Тож не слід під час війни перетворювати дорожньо-транспортну пригоду на шоу", - заявили у відомстві.
А колишньому депутату Олегу Ляшко ніхто не давав права влаштовувати допит пасажира(ів).
Якраз він веде себе як якийсь "великий " 🤬що йому повинні усі представлятись.😡
І так, повинні представлятися, а не намагатися бздліво тіхонько в лєс уходити
Це типу "гєнєрал" кацапоязичний.
Як би там не було, та вони отримали величезний стрес в результаті ДТП. Тому претензії Ляшка абсолютно зрозумілі. Стосовно зброї в нього, так він, очевидно, в теробороні.
p.s. Якого чорта в СБУ броньовані нові Лексуси? Що це за така необхідність возити шефа на таких авто?
а в цей час гинуть наші герої..
Як би там не було, та Ляшко далеко не найгірший із людей. Просто кончені коментатори в зеркало давно не дивилися і забули про свої гріхи. А вони в кожного є.
А в Ляшка покарання може бути тільки одне: програш на виборах. І він його прийме.
В тилу вони вояки . А як повiстку пiд роспис взяти , так сруться. Як славнозвiсний Борислав Берёза ,шо в жiночому монастирi вiд воэнкомiв ховався. Або "борець" з коррупцiэю Рябошапка.
вже могли скласти схему дтп, а не ляшко стрибає в очі, могли б дати йому по морді
после контузии на колчаковском фронте....
Їдеш на зелений і озираєшся - бо якась падла може в'їхати в будь-кого будь-де.
1. Во время войны, "генералы СБУ" только на Лексусах передвигаться могут?
2. Какой, нах, "військовослужбовець СБУ"? Где война, а где то СБУ? Тем более, водила - которого по блату впихнули на тепленькую должность "возить жирную шишку".
3. На каком основании водила включил "проблесковые маячки"? Хозяин приказал?
4. Ну и, естественно, не обошлось без любимого словечка всех лжецов и сцыкунов - "провокация". Кстати, любимое словечко всех рашистских пропагандонов.
5. Личность самого Сырожи Дука - это вообще отдельный роман. Там столько скелетов в шкафу ...
А чего вы ожидали от "Ща Баканову позвоню ..."
Приедет полиция, разберётся.Битому неймётся.
якби це був простий жигуль цей дука здав би на зад і переїхав цей жигуль вздовж і впоперек... і поїхав би з цього перекрескту як буто його там і небуло....
маячки під решіткою радіатора - це тільки довбойобів типу тебе лякати. є встановлені зразки проблєскових ліхтарів - вони на криші авто розташовуються
Через 15 суток хай їдуть - візьмуть собі за бугром інші авто, розтаможка поки нульова майже,
звести їх в те ж місце і знов по колу - штраф, машини в ЗСУ, 15 суток і по нові машини - до моменту
поки не навчаться людьми бути. А так виглядає, що це може повторюватися вічно.
де ж воно було коли орки ,були під Києвом,?
мабуть на західному кордоні проривався???
ПАМ"ЯТАЮ на Майдані в 2014 році коли коли овоч втік в Оркостан, тут як тут як Біс с табакерки намалювався і Шлюшко в новинах в будівельній касці. причому на всіх ахметовських каналах. а до цього про нього не чути було . на ходу переобувається
/sarcasm
Я все вірно кажу, зе-лекторат? А?