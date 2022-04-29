Машина, у якій перебував Олег Ляшко, зіткнулась із автомобілем, у якому їхав заступник глави СБУ по боротьбі з корупцією генерал Дука, ставленик Баканова та Наумова. ВIДЕО

У Києві на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської сталася ДТП за участю автомобіля, де був колишній депутат Олег Ляшко та машини, де був генерал СБУ Сергій Дука - заступник начальника ГУ "Д" (раніше ГУ "К"), довірена особа глави СБУ Івана Баканова та ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомив екснардеп Олег Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував відео з місця ДТП.

Ляшко стверджує, що автомобіль СБУ порушив ПДР і поїхав на червоне світло з включеними проблисковими маячками. Після аварії він почав сваритися із водієм та пасажиром Lexus на службових номерах.

За інформацією ЗМІ, у ДТП з Ляшком потрапив Сергій Дука - заступник начальника ГУ "Д" (раніше ГУ "К"), довірена особа глави СБУ Івана Баканова та ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Згодом на ДТП відреагували в СБУ.

"Сьогодні у Києві автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець СБУ, потрапив у ДТП за участю колишнього народного депутата України. На місце події були викликані представники патрульної поліції для фіксації всіх обставин інциденту. У разі доведення провини та після прийняття відповідного судового рішення, водій обов'язково понесе відповідальність, передбачену законом. Служба безпеки України проведе внутрішню перевірку дій свого співробітника для прийняття дисциплінарних рішень. При цьому звертаємо окрему увагу на неприпустимість дій екснародного депутата, який усіляко намагався спровокувати военнослужбовців. Водночас ми можемо погодитися із колишнім парламентарем у тому, що після 24 лютого країна справді змінилася. Тож не слід під час війни перетворювати дорожньо-транспортну пригоду на шоу", - заявили у відомстві.