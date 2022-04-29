Машина, в которой находился Олег Ляшко, столкнулась с авто, на котором ехал замглавы СБУ по борьбе с коррупцией генерал Дука, ставленник Баканова и Наумова. ВИДЕО

В Киеве на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской произошло ДТП с участием автомобиля, где был бывший депутат Олег Ляшко, и машины, где был генерал СБУ Сергей Дука - заместитель начальника ГУ "Д" (ранее ГУ "К"), доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова и экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщил экс-нардеп Олег Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал видео с места ДТП.





Ляшко утверждает, что автомобиль СБУ нарушил ПДД и ехал на красный свет с включенными проблесковыми маячками. После аварии он начал ссориться с водителем и пассажиром Lexus на служебных номерах.

По информации СМИ, в ДТП с Ляшко попал Сергей Дука – заместитель начальника ГУ "Д" (ранее ГУ "К"), доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова и экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Впоследствии на ДТП отреагировали в СБУ.

"Сегодня в Киеве автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата Украины. На место происшествия были вызваны представители патрульной полиции для фиксации всех обстоятельств инцидента. В случае установления вины и после принятия соответствующего судебного решения водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом. Служба безопасности Украины проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника по принятию дисциплинарных решений. При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экс-депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих. В то же время мы можем согласиться с бывшим нардепом по поводу того, что после 24 февраля страна действительно изменилась. Поэтому не следует во время войны превращать дорожно-транспортное происшествие в шоу", - заявили в ведомстве.