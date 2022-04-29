Машина, в которой находился Олег Ляшко, столкнулась с авто, на котором ехал замглавы СБУ по борьбе с коррупцией генерал Дука, ставленник Баканова и Наумова. ВИДЕО
В Киеве на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской произошло ДТП с участием автомобиля, где был бывший депутат Олег Ляшко, и машины, где был генерал СБУ Сергей Дука - заместитель начальника ГУ "Д" (ранее ГУ "К"), доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова и экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Об этом сообщил экс-нардеп Олег Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал видео с места ДТП.
Ляшко утверждает, что автомобиль СБУ нарушил ПДД и ехал на красный свет с включенными проблесковыми маячками. После аварии он начал ссориться с водителем и пассажиром Lexus на служебных номерах.
По информации СМИ, в ДТП с Ляшко попал Сергей Дука – заместитель начальника ГУ "Д" (ранее ГУ "К"), доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова и экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Впоследствии на ДТП отреагировали в СБУ.
"Сегодня в Киеве автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата Украины. На место происшествия были вызваны представители патрульной полиции для фиксации всех обстоятельств инцидента. В случае установления вины и после принятия соответствующего судебного решения водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом. Служба безопасности Украины проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника по принятию дисциплинарных решений. При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экс-депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих. В то же время мы можем согласиться с бывшим нардепом по поводу того, что после 24 февраля страна действительно изменилась. Поэтому не следует во время войны превращать дорожно-транспортное происшествие в шоу", - заявили в ведомстве.
А колишньому депутату Олегу Ляшко ніхто не давав права влаштовувати допит пасажира(ів).
Якраз він веде себе як якийсь "великий " 🤬що йому повинні усі представлятись.😡
І так, повинні представлятися, а не намагатися бздліво тіхонько в лєс уходити
Це типу "гєнєрал" кацапоязичний.
Як би там не було, та вони отримали величезний стрес в результаті ДТП. Тому претензії Ляшка абсолютно зрозумілі. Стосовно зброї в нього, так він, очевидно, в теробороні.
p.s. Якого чорта в СБУ броньовані нові Лексуси? Що це за така необхідність возити шефа на таких авто?
а в цей час гинуть наші герої..
Як би там не було, та Ляшко далеко не найгірший із людей. Просто кончені коментатори в зеркало давно не дивилися і забули про свої гріхи. А вони в кожного є.
А в Ляшка покарання може бути тільки одне: програш на виборах. І він його прийме.
В тилу вони вояки . А як повiстку пiд роспис взяти , так сруться. Як славнозвiсний Борислав Берёза ,шо в жiночому монастирi вiд воэнкомiв ховався. Або "борець" з коррупцiэю Рябошапка.
вже могли скласти схему дтп, а не ляшко стрибає в очі, могли б дати йому по морді
после контузии на колчаковском фронте....
Їдеш на зелений і озираєшся - бо якась падла може в'їхати в будь-кого будь-де.
1. Во время войны, "генералы СБУ" только на Лексусах передвигаться могут?
2. Какой, нах, "військовослужбовець СБУ"? Где война, а где то СБУ? Тем более, водила - которого по блату впихнули на тепленькую должность "возить жирную шишку".
3. На каком основании водила включил "проблесковые маячки"? Хозяин приказал?
4. Ну и, естественно, не обошлось без любимого словечка всех лжецов и сцыкунов - "провокация". Кстати, любимое словечко всех рашистских пропагандонов.
5. Личность самого Сырожи Дука - это вообще отдельный роман. Там столько скелетов в шкафу ...
А чего вы ожидали от "Ща Баканову позвоню ..."
Приедет полиция, разберётся.Битому неймётся.
якби це був простий жигуль цей дука здав би на зад і переїхав цей жигуль вздовж і впоперек... і поїхав би з цього перекрескту як буто його там і небуло....
маячки під решіткою радіатора - це тільки довбойобів типу тебе лякати. є встановлені зразки проблєскових ліхтарів - вони на криші авто розташовуються
Через 15 суток хай їдуть - візьмуть собі за бугром інші авто, розтаможка поки нульова майже,
звести їх в те ж місце і знов по колу - штраф, машини в ЗСУ, 15 суток і по нові машини - до моменту
поки не навчаться людьми бути. А так виглядає, що це може повторюватися вічно.
де ж воно було коли орки ,були під Києвом,?
мабуть на західному кордоні проривався???
ПАМ"ЯТАЮ на Майдані в 2014 році коли коли овоч втік в Оркостан, тут як тут як Біс с табакерки намалювався і Шлюшко в новинах в будівельній касці. причому на всіх ахметовських каналах. а до цього про нього не чути було . на ходу переобувається
/sarcasm
Я все вірно кажу, зе-лекторат? А?