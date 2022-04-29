РУС
Машина, в которой находился Олег Ляшко, столкнулась с авто, на котором ехал замглавы СБУ по борьбе с коррупцией генерал Дука, ставленник Баканова и Наумова. ВИДЕО

В Киеве на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской произошло ДТП с участием автомобиля, где был бывший депутат Олег Ляшко, и машины, где был генерал СБУ Сергей Дука - заместитель начальника ГУ "Д" (ранее ГУ "К"), доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова и экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщил экс-нардеп Олег Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал видео с места ДТП.


Ляшко утверждает, что автомобиль СБУ нарушил ПДД и ехал на красный свет с включенными проблесковыми маячками. После аварии он начал ссориться с водителем и пассажиром Lexus на служебных номерах.

По информации СМИ, в ДТП с Ляшко попал Сергей Дука – заместитель начальника ГУ "Д" (ранее ГУ "К"), доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова и экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Читайте также: Причина увольнения генерала СБУ Наумова - борьба за доходы с контрабанды с Офисом Президента, - Трепак

Впоследствии на ДТП отреагировали в СБУ.

"Сегодня в Киеве автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата Украины. На место происшествия были вызваны представители патрульной полиции для фиксации всех обстоятельств инцидента. В случае установления вины и после принятия соответствующего судебного решения водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом. Служба безопасности Украины проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника по принятию дисциплинарных решений. При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экс-депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих. В то же время мы можем согласиться с бывшим нардепом по поводу того, что после 24 февраля страна действительно изменилась. Поэтому не следует во время войны превращать дорожно-транспортное происшествие в шоу", - заявили в ведомстве.

Автор: 

ДТП (7732) Ляшко Олег (1642) СБУ (20325) Баканов Иван (303) Наумов Андрей (58) Дука Сергей (1)
Топ комментарии
+79
А що робить аж цілий генерал СБУ в Києві? Чи війна вже скінчилася? Чому він не у Слов'янську або Лисичанську керуєть контрдиверсійноми операціями? Чи це баканівський спєц по сдачі Чонгару та Херсону?
29.04.2022 10:23 Ответить
+55
яка ймовірність того, що два гівна знайдуть одне одного у величезному місті? відповідь - 100%.
29.04.2022 10:23 Ответить
+55
Цей генерал СБУ ще вчора був лейтенатом, але повезло мабудь, що жінка працювала десь біля бухгалтерії кварталу 95.
29.04.2022 10:41 Ответить
Поки прості люди збирають гроші на пікапи для ВСУ ці штабні потвори їздять на авто ціною в 30 б\у пікапів
29.04.2022 10:44 Ответить
теж про це подумав, у твіттері вся стрічка у постах волонтерів, які збирають воЇнам ЗСУ на пікапи. А ця мразота по Києву на лексусі катається
29.04.2022 11:04 Ответить
Диверсанти зараз дуже спритні, за ними можна тільки на лексусі
29.04.2022 11:06 Ответить
Мабуть 100 б/у пікапів як мінімум
29.04.2022 14:47 Ответить
Що ви тут недорусифіковані пишете ,по перше ЦН дає неповну інформацію,по друге Ляшко на даний час перебуває в добробаті і вони поверталися з Чонобиля де перебували у відрядженні ,та потрапили в ДТП.
29.04.2022 10:45 Ответить
Ой, бачили ми вже цього вояку.Не смішіть мої тапочки.
29.04.2022 11:08 Ответить
Мы твои тапочки не будем смешить - просто засунем их в то место, которым ты сидишь на бутылке. Ляшко еще в 14 году в составе ДРГ брал в Лугандоне сепаров и вывозил на суд в Киев
29.04.2022 14:29 Ответить
А откуда у Ляшко дом в Конче-Заспе за 15 миллионов?
29.04.2022 10:45 Ответить
Ты шо забув? В лотерею повезло.
29.04.2022 13:38 Ответить
а откуда у вовочки квартиры в Лондоне и виллы в Италии - он за всю историю "Квартала" заплатил ноль налогов в Украине!
29.04.2022 14:27 Ответить
Була би моя воля, я би розстріляв ***** обох. Скотиняки шо то шо інше.
29.04.2022 10:46 Ответить
Вот по этому, век воли тебе и не видать.
05.10.2022 22:27 Ответить
хто побачив заглушку ременя безпеки кладемо сподобайку
29.04.2022 10:46 Ответить
Не зміг до кінця додивитись. Яке ж воно кончене. Справедливо було б забрати обидві машини і всіх хто в машинах і на передок. І ніяких відпусток до кінця бойових дій. Іншим була б наука
29.04.2022 10:48 Ответить
Це чому обидві забирати, якщо винний хтось один? Уявіть себе на місці Ляшка.
29.04.2022 10:51 Ответить
Навіть уявити страшно А якщо серйозно - що він і ще 4 здорових дядьки робили зі зброєю в центрі Києва? Тут що бойові дії? Чи хтось може уявити що Ляшко справді якийсь супер-агент? Понти якраз з його сторони і понти підкріплені 4-ма озброєними скоріше всього його власними охоронцями
29.04.2022 11:22 Ответить
Я на фронте, очнулся в центре Киева на лексусе, получил боевую травму в дтп и сразу на генеральскую пенсию по инвалидности, а через 10 лет когда забудут про дтп будет расказывать как он на передке спасая побратимов получил боевое ранение и вынужден был оставить службу.
29.04.2022 12:18 Ответить
Хто винуватий,хто ні в цьому ДТП повина розбиратися поліція.
А колишньому депутату Олегу Ляшко ніхто не давав права влаштовувати допит пасажира(ів).
Якраз він веде себе як якийсь "великий " 🤬що йому повинні усі представлятись.😡
29.04.2022 10:48 Ответить
Ляшко нардеп, а то що за хер нарушающий ПДД, еще и сбушный, надо разбираться, люди то пострадали из-за урода
29.04.2022 11:00 Ответить
Взагалі то він політичний діяч, глава проукраїнської партії, якщо ти не вкурсі!

І так, повинні представлятися, а не намагатися бздліво тіхонько в лєс уходити

Це типу "гєнєрал" кацапоязичний.
29.04.2022 14:19 Ответить
Якби Ляшко не підняв рейвах, ніхто б нічого про цю ДТП не дізнались би. Чи ти тут дурника корчиш?
29.04.2022 18:16 Ответить
А Ляшко таки прав.
29.04.2022 10:49 Ответить
Емоції Ляшка можна зрозуміти. Хоч і переграє як завжди.
Як би там не було, та вони отримали величезний стрес в результаті ДТП. Тому претензії Ляшка абсолютно зрозумілі. Стосовно зброї в нього, так він, очевидно, в теробороні.

p.s. Якого чорта в СБУ броньовані нові Лексуси? Що це за така необхідність возити шефа на таких авто?
29.04.2022 10:49 Ответить
Такие машины на фронте должны быть. а не у этих хитрожопых.
показать весь комментарий
05.10.2022 22:22 Ответить
два непотріба...
а в цей час гинуть наші герої..
29.04.2022 10:51 Ответить
а ти в цей час відсижуєшься в США
29.04.2022 14:15 Ответить
не слід під час війни перетворювати дорожньо-транспортну пригоду на шоу
29.04.2022 10:51 Ответить
нажаль у нас без розголосу все добре заминається... А був би це звичайний українець, то ще й на нього наїхали СБУ і зробили винним. Шоу не шоу, але воно не спроста ж зроблене?!
29.04.2022 10:57 Ответить
Таких як ти адекватних тут одиниці і це лякає. В нас народ якийсь кінчений. Тому так і живемо. Накинулися на Ляшка через зброю, а навіть не перевірили чи він є в теробороні чи ні. Відправляють всіх на фронт, а самі сидять вдома або в західних областях.

Як би там не було, та Ляшко далеко не найгірший із людей. Просто кончені коментатори в зеркало давно не дивилися і забули про свої гріхи. А вони в кожного є.

А в Ляшка покарання може бути тільки одне: програш на виборах. І він його прийме.
29.04.2022 11:18 Ответить
Ну вот опять. Цiрк на дротi вiд Ляшка.
В тилу вони вояки . А як повiстку пiд роспис взяти , так сруться. Як славнозвiсний Борислав Берёза ,шо в жiночому монастирi вiд воэнкомiв ховався. Або "борець" з коррупцiэю Рябошапка.
29.04.2022 10:52 Ответить
Клоун на арене. Кто ты такой ,чтобы тебе кто то отчитывался. Чмошник паршивый
29.04.2022 10:54 Ответить
А що ще мають робити генерал СБУ та колишній нардеп в такий складний час!?
29.04.2022 10:56 Ответить
Тачка абальдєть, це вже по ленд-лізу? Біля зєлі відверті покидьки....
29.04.2022 10:58 Ответить
Отака у нас дійсність. Можна по-різному ставитися до Ляшка, але те, що ДТП спровокували бидло-СБУ-шники - факт. І ща таке їх тупо треба відстрілювати. І не лише їх. Всіх бариг за кермом, які так і не усвідомили, що подібна поведінка на дорозі неприпустима.
29.04.2022 10:58 Ответить
о, зустрілись два гандона... шкода, що не насмерть для обох "борцюнів"...
29.04.2022 11:01 Ответить
а що ляшко зі снайпером робив в чорнобилі? хотів щось ********

вже могли скласти схему дтп, а не ляшко стрибає в очі, могли б дати йому по морді
29.04.2022 11:01 Ответить
Шкода що не Шевченко був в авто,той що Сашко,він так вдало знаходить ключик в розмові з Ляшком.
29.04.2022 11:12 Ответить
Люди збирають гроші на машини для ЗСУ, а ці ******** з СБУ на броньовиках по Києву розїжджають, чому ця машина на ще не війні??? що по Києву не можна їздити на звичайній машині???
показать весь комментарий
29.04.2022 11:07 Ответить
Та злі язики гуторють, що не тільки політична. Щодо політичності, то там всі такі
29.04.2022 11:33 Ответить
російське прислів*я обоє рябоє, в українському варіанті яке їхало, таке й здибало ))
29.04.2022 11:11 Ответить
и хто кого видпыздыв?
29.04.2022 11:12 Ответить
один вже їхав від повій без маячка, а другий гнав до них з маячком... не встиг...
29.04.2022 11:12 Ответить
Тут многие забылит уже смотрю, а многиеи не знают, еще в 2014 Ляшко часто был на Донбассе в зоне боевых действий. А где в то время был Зе-скот со своим Чл..граем?
29.04.2022 11:13 Ответить
добре знають, подібними піарними фотками і відео був весь ютуб.
29.04.2022 11:18 Ответить
ютуб, как раз забит видосиками Зебуинов
29.04.2022 11:53 Ответить
Всьо, шо не зєльоноє ,то піар?
29.04.2022 12:39 Ответить
Членограй концерты сепарам давал в то время
29.04.2022 14:14 Ответить
Мене приємно вразила вишукана парламентська лексика Лєжика, його чемність, а також зовсім недороге авто, яким користується екс депутат. А чиновникам їздити на дорогих авто можна, а, якщо в бюджеті мало грошей, допоможуть європейські платники податків, наші воїни ж і їх захищають, так що хай розкошелюються
29.04.2022 11:17 Ответить
Таак, делаем ставки!!!
29.04.2022 11:25 Ответить
Яку б ху*ню не робила зелена влада і їх ставленики, все одно вони праві, бо "попєрєднікі" (Ляшко з них) були тільки погані, а вони виключно хороші.
29.04.2022 11:27 Ответить
До речі чомусь СБУний Lexus на чорних ВІЙСЬКОВИХ номерах? Таки номерні знаки можуть використовуватися лише для автомобілів і причепів до них та тракторів (самохідних машин), що належать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 ДССТ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ДПСУ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 ДСНС , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВВ МВС , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ТСОУ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національній гвардії України . Ці СБУники незаконно використовують чорні номери, незаконно використовують пробліскові маячки та ще і дискредитують справжніх ЗСУників, бо пересічні водії будуть думати що ЗСУ їздить на віджатих Lexus ...А скоріше за все цей Lexus віджатий чи незаконно вилучений під воєнний стан, або викрадений)). І треба розшукувати його справжнього власника
29.04.2022 11:27 Ответить
Кстати, а на каких фронтах ,воюет Ляшко
29.04.2022 11:31 Ответить
Как всегда,странно,что он так слабо экипирован,видимо тяжело таскать броник,да и без надобности.
29.04.2022 11:44 Ответить
На колчаковских.
29.04.2022 12:16 Ответить
он больше по борделям и коровам специализируется.
после контузии на колчаковском фронте....
29.04.2022 14:27 Ответить
Дело Зайцевой продолжается. Два барана столкнулись, обои виноваты. Хорошо что не пострадали прохожие. Теперь точно также необходимо поступит с нарушителями. Можно ограничиться 5 годами каждому
29.04.2022 11:31 Ответить
добре що натрапили на Ляшка, звичайному пересічному ці російськомовні спецслужбовці швидко би лапті сплели...
29.04.2022 11:31 Ответить
Та у Києві і без проблискових маячків купа бидла їздить на червоний!
Їдеш на зелений і озираєшся - бо якась падла може в'їхати в будь-кого будь-де.
29.04.2022 11:40 Ответить
Отмазки СБУ, во избежании неудобных вопросов, выглядят жалко и не убедительно.
1. Во время войны, "генералы СБУ" только на Лексусах передвигаться могут?
2. Какой, нах, "військовослужбовець СБУ"? Где война, а где то СБУ? Тем более, водила - которого по блату впихнули на тепленькую должность "возить жирную шишку".
3. На каком основании водила включил "проблесковые маячки"? Хозяин приказал?
4. Ну и, естественно, не обошлось без любимого словечка всех лжецов и сцыкунов - "провокация". Кстати, любимое словечко всех рашистских пропагандонов.
5. Личность самого Сырожи Дука - это вообще отдельный роман. Там столько скелетов в шкафу ...

А чего вы ожидали от "Ща Баканову позвоню ..."
29.04.2022 11:41 Ответить
Шлюха и провокатор.Было грубейшее нарушение пдд и что,надо устраивать шоу?
Приедет полиция, разберётся.Битому неймётся.
29.04.2022 11:41 Ответить
Все верно, шоу не надо - надо стрелять жуликоватою гэбню на лексусах Тебе ж понравился этот мордатый жуликоватый оборотень в погонах? А это генерал! Похож он тебе на генерала? Хотя бы просто на офицера?
29.04.2022 13:35 Ответить
Я так и не дождался, его ******* всё таки начали?
29.04.2022 11:44 Ответить
дука обкакався... не думав, що йому на перехресті трапляться люди зі зброєю...
якби це був простий жигуль цей дука здав би на зад і переїхав цей жигуль вздовж і впоперек... і поїхав би з цього перекрескту як буто його там і небуло....
29.04.2022 11:52 Ответить
А цей Скотиняка -ляшко чому не на фронті
29.04.2022 11:56 Ответить
а чому він повинен бути на фронті?
29.04.2022 13:32 Ответить
з тексту статті випливає що їхав на червоне, але... з маячками(!) тож я не розумію чому сбушник винен
29.04.2022 11:58 Ответить
Правила читайте, наявність маячків не означає можливість тиснуть на підальку і забивать на то шо навкруги. Якщо людина ВЖЕ виїхала на перехрестя на свій зелений, то це не значить, що маючи маячок, його можна тупо таранить.
29.04.2022 13:05 Ответить
дай вгадаю - ти виборець кріворогого шлімазла вовочки? в якого розумілка ще нє отросла.

маячки під решіткою радіатора - це тільки довбойобів типу тебе лякати. є встановлені зразки проблєскових ліхтарів - вони на криші авто розташовуються
29.04.2022 13:31 Ответить
А простіше машинку під жопу СБУ , НЄ ???? Це ж все за державний кошт придбалося , тобто за гроші простого народу. Ось воно головне лихо нашої країни - КОРУПЦІЯ. Перші особи европейських держав їздять на авто набагато скромніше або на велосипедах, а у нас СБУ шники як арабські шейхи... Якщо нормально працювали б з перших днів незалежності, то і Крим би не віджали і війни б не було. А так ми дізнались, що СБУ у нас є тільки с початком війни
29.04.2022 12:13 Ответить
ляшко надел наручники на генерала СБУ
29.04.2022 12:16 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%83#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBookuBZZZ.jpg Дуку? Сітх? Вони там всі сітхи....
29.04.2022 12:37 Ответить
Скотиняки капітулювали під напором Ляшка. Чесно кажучи, не вистачає його зараз у Раді, дав би прикурити різним агрохіміям та тіщенкам з бужанськими.
29.04.2022 12:37 Ответить
учасникам ДТП - виписати штрафи і занести в реєстр, машини - конфіскувати, відремонтувати і передати в ЗСУ, як громадян - на 15 суток за мат на камеру в людних місцях.

Через 15 суток хай їдуть - візьмуть собі за бугром інші авто, розтаможка поки нульова майже,
звести їх в те ж місце і знов по колу - штраф, машини в ЗСУ, 15 суток і по нові машини - до моменту
поки не навчаться людьми бути. А так виглядає, що це може повторюватися вічно.
29.04.2022 12:41 Ответить
То звіздець! Ні, ну ляшко то ще та скотиняка, але ж яке убоге то чмо з лексуса? І це охфіцер служби безпеки?! О це така в нас безпека?!
29.04.2022 12:49 Ответить
Йой! Навіть не знаю кого пожаліти, обидва такі добропорядні та незаплямовані...
29.04.2022 13:12 Ответить
Уточните пункт, статья, закон, на основании которого у ляшка глок на жопе? Страна равных? Мне 55 лет. С 6 класса занимаюсь стрельбой. А мне нельзя!!! Втихую своим пораздавал
29.04.2022 13:27 Ответить
Ты в Бельгии втихую пораздавал своим тимуровцам-кацапам оружие?
29.04.2022 14:11 Ответить
сейчас разных случаев будет случаться очень много,потому что лучшие люди воюют а "лучшие" люди которые должны быть там разъежают в ЦЕНТРЕ КИЕВА на дорогих авто
29.04.2022 13:32 Ответить
Добре, що під генеральський лексус СБУ попала тойота Ляшка. Якби сбушнік ударив машину звичайного громадянина України, то ще й убилиби і поїхали б далі, а по телевізору повідомили б що знищили ворожу дрг.
29.04.2022 13:38 Ответить
29.04.2022 13:54 Ответить
шлюшко бидло в своїй стихії.
29.04.2022 14:04 Ответить
Щас воно организует Митинг коров в свою поддержку и будет жрать землю как главный патриот.
де ж воно було коли орки ,були під Києвом,?
мабуть на західному кордоні проривався???
ПАМ"ЯТАЮ на Майдані в 2014 році коли коли овоч втік в Оркостан, тут як тут як Біс с табакерки намалювався і Шлюшко в новинах в будівельній касці. причому на всіх ахметовських каналах. а до цього про нього не чути було . на ходу переобувається
29.04.2022 14:23 Ответить
Так цей "хлібороб" далі корчить дурня, тепер він в Фейсбук поліз і про американський Лендліз "новину несе в маси".
29.04.2022 15:30 Ответить
І головне, все по чесному - хєнєралам тиловим броньовані лексуси, бюджетникам (звичайним) - на 10% фонду оплати праці в мінус...
29.04.2022 14:34 Ответить
Та шо ви до того хенерала причепилися! Він же герой! Чому? Бо не втік! А ви проста завідуєтє, патамушта у вас нікагда нє будєт такіх тачєк, такіх тьолак і такіх бабак, а патсан проста паднялса више бидла.
/sarcasm
Я все вірно кажу, зе-лекторат? А?
29.04.2022 14:43 Ответить
УГОМОНИТЕ КТО ТО ЭТОГО ЛЯШКА )))
29.04.2022 15:11 Ответить
Два козлики не хотіли поступитись дорогою?
29.04.2022 15:27 Ответить
Що це в лошка так пердак рве? Біситься, що його забули? Заколупав клоун. Хто він такий? патрульний може нє? Влаштував хайп. Пару ЗСУшників за камеру треба, щоб надавали по голові фраєру недоробленому.
29.04.2022 18:03 Ответить
какое же оно хамло по жизни, и ещё и рембо из себя корчит.
30.04.2022 02:52 Ответить
ооо!!! педік с пестіком і охороной ахметова
30.04.2022 09:05 Ответить
Вину имеет право установить дорожная полиция, а не придурок Ляшко. За оскорбления и унижение человеческого достоинства участников ДТП, выражающегося в нецензурной лайке,Ляшко должен понести администра- . тивное наказание! Наглость. Б/у нардепа ВР не имеет предела. Пора уже его хотя бы раз поставить на место. Урод с вилами и коровой. Господи! Упаси в будущей ВР таких гардероба.
30.04.2022 12:09 Ответить
