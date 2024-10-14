Экс-нардеп Ляшко назначен комбатом беспилотных систем в одну из бригад. ДОКУМЕНТ (исправлено)
Командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады назначили бывшего народного депутата Олега Ляшко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, выписка из соответствующего приказа опубликована в сети.
"Назначить: лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича, начальника отделения беспилотных систем командного пункта штаба управления отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины – командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады", – говорится в документе.
Подписана выписка из приказа командиром армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.
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Факт, наприклад, у тому що ви навіть не використали лапки щоби зробити допис більш зрозумілим для "говнонародця".
І що воно таке той "говнонародець"?
А якщо без гумору, то молодець Олежка думає про майбутні вибори.
Потянет комбат!
https://www.youtube.com/watch?v=kfie1GGSPXE
P.S. і непотрібно відразу згадувати про сера Елтона Джона, Фредди М, Джорджа М...
а то буде як в анекдоті про гея-естета і підараса.
У саду бджола.
Жаба на болотi
Крила розвела.
Ближче до виборів починають ліпити з гім на кулю.
Ляшко не співпрацює просто так. Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, покарати олігархів і всіх посадити на вила.
Найбільшу пожертву в березні 2019 року партії Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко. Раніше він працював генеральним директором Харцизького трубного заводу, Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча й у корпорації "Метінвест", бенефіціаром яких є олігарх Рінат Ахметов.
У лютому 2018 року Зінченко раптово покинув роботу в приватних компаніях і очолив виконавчий комітет "Радикальної партії". Під час перебування на цій посаді його називали "ахметівським куратором" виборчих кампаній Ляшка. Повноваження голови виконкому Юрій Зінченко так само раптово склав через два тижні після поразки Ляшка в першому турі президентських виборів.
Другим найбільшим донором "Радикальної партії" став Антон Глівинський. Він також пропрацював понад 12 років у компаніях СКМ та "Еста Холдинг", що належать Рінату Ахметову.
Ще 1,6 мільйона гривень "Радикальна партія" отримала від Олександра Голтвенка. У 2015-2018 роках він обіймав посаду першого заступника міського голови міста Маріуполя, а до того працював на керівних посадах у "Метінвесті" та комбінаті імені Ілліча.
Ще понад 1,5 мільйона гривень "ляшківцям" пожертвував чинний заступник мера Маріуполя Михайло Когут. Ця сума на 200 тисяч перевищує весь його офіційний дохід й задекларовані грошові заощадження за 2018 рік. До приходу в міськвиконком Михайло Михайлович також працював на підприємствах Ріната Ахметова.
Ще одним непрямим доказом фінансування РПЛ Рінатом Ахметовим може бути те, що Олега Ляшка активно піарили приналежні йому газета "Сегодня" і канал "Україна". Фракція "Радикальної партії" у свою чергу лобіювала інтереси олігарха у Верховній Раді.
Значна частина українських політологів і журналістів скептично оцінювала щирість політичних поглядів Олега Ляшка, розглядаючи Радикальну партію і самого Олега Ляшка, як особливий політичний проєкт Сергія Льовочкіна, вказуючи на «розкрутку» Олега Ляшка підконтрольним каналом «Інтер» і наявністю в партійному списку Радикальної партії осіб, пов'язаних з іменами Льовочкіна, Фірташа, Хорошковського й Черновецького.
У тебе є факти розтрати бюджетних коштів? Ти покладаєшся на плітки якоїсь жінки ?
Тоді якого біса ти ті плітки тут розповсюджуєш?
Береш ту тітку і прямуєш до Генеральної Прокуратури, пишете із тією тіткою заяву.
Чи тобі інше потрібно- понакидати лайна на вентилятор?
https://www.youtube.com/watch?v=kfie1GGSPXE
https://www.youtube.com/watch?v=kfie1GGSPXE www.youtube.com/watch?v=kfie1GGSPXE