Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что советник командующего Сухопутными войсками Дмитриев угрожает "ломать военных через колено". В ВСУ отреагировали. ВИДЕО+ФОТО
Военные группы "Асгард" подразделения "Очі" сообщили об угрозах и унижении достоинства со стороны Александра Дмитриева (Тихохода), который представляется советником командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом бойцы заявили в Facebook.
Угрозы и унижения
Военные обнародовали запись, на которой якобы говорит Александр Дмитриев.
В 2023 году "АрмияInform" называла его профильным специалистом в вопросе насыщения войск БПЛА и отмечала, что он является советником министра обороны и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.
По словам бойцов, Дмитриев угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство.
"Кроме внешнего врага, к сожалению, имеем внутреннего. Внутренним врагом считаем того, кто своими осознанными действиями отдаляет победу, наносит вред силам обороны. Александр Дмитриев, по прозвищу "Тихоход".
Гражданское лицо, которое позволяет себе вмешиваться в работу нашего подразделения. А именно: отдавать приказы военным, угрожать "ломать военных через колено" и унижать их достоинство. Похоже на то, что опыт Коли "Катлеты" (Николая Тищенко) их ничему не учит", - отметило подразделение.
"Этот так называемый "решала" со своим гражданским товарищем Жуком незаконно и самовольно зашли на территорию режимного военного объекта... Не имея соответствующих полномочий, Тихоход начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава подразделения, заявив, что якобы наделен полномочиями от Сухопутных войск и ВСУ", - рассказали бойцы.
Они добавили, что уважают и доверяют высшему командованию. Поэтому просят их вмешаться в ситуацию, а от Александра Дмитриева требуют публичных извинений.
Как реагирует Дмитриев?
В комментариях к сообщению относительно заявления военных Дмитриев опроверг обвинения. Он заявил, что "эта провокация давно спрогнозирована".
Кроме того, Дмитриев заявил журналистам, что "приказов, конечно, не было и не могло быть".
По его словам, будет расследование, а ситуацию будут комментировать "официальные источники". Он добавил, что бойцы якобы должны были выйти на боевые 14 октября.
Реакция Сухопутных войск ВСУ
Сухопутные войска ВСУ в понедельник, 14 октября, заявили, что инцидент будет тщательно расследован.
"Будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой общественности", - говорится в сообщении.
На время проверки граждан просят "воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной, из-за отсутствия полного объема информации и противоречия имеющейся".
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СБУ агоооов!!!????
Заради власной шкірки виклює.
Через тиждень у "ровик" польового туалету, куди НШ пішов срать, залетіла граната... З посіченим осколками задом НШ евакуювали в Союз. Розслідування встановило - "мінометний обстріл душманів"... Більше цей НШ в Афгані не з"являвся...
Може і потрібно інколи виносити назагал проблєми у ЗСУ, але навмисно " пушити" все що можна негативного, про Збройні Сили кожного дня і із усіх прасок, накидуючи і накидуючи негативу...
У вашому випадку, на місці розібрались, без публікацій в газеті " Труд".
У "дурнихі" ізраельтян чомусь діє воєнна цензура. А у нас цей щоденний хайп у ЗМІ призведе до 1916 року, " штикі в зємлю".
"Окрім того, Дмітрієв https://hromadske.ua/suspilstvo/232853-biytsi-sukhoputnykh-viysk-zaiavyly-pro-pohrozy-prynyzennia-ta-nezakonni-nakazy-vid-nibyto-radnyka-komanduvacha-pavliuka заявив журналістам, що "наказів, звісно, не було і не могло бути".
За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть "офіційні джерела".
Він додав, що бійці нібито мали вийти на бойові 14 жовтня."
Джерело:
ГАНЬБА.
Типу якись мутний цивільний напав на військовослужбовців на режимному обєкті?
Немає слів
Порівняти два монологи…
"Смотрящий", *****.
Чи кожен може гуляти де попало? Чи хто його там покриває?
Ще й вибори планують під себе провести.
Чому всі мовчать?
Устав караульної служби:
Попередження
Постріл в гору
Постріл на ураження
Все прописано, досить виконувати.
Скільки можна жити па панятіям?