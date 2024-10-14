Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что советник командующего Сухопутными войсками Дмитриев угрожает "ломать военных через колено". В ВСУ отреагировали. ВИДЕО+ФОТО

Военные группы "Асгард" подразделения "Очі" сообщили об угрозах и унижении достоинства со стороны Александра Дмитриева (Тихохода), который представляется советником командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом бойцы заявили в Facebook.

Угрозы и унижения

Военные обнародовали запись, на которой якобы говорит Александр Дмитриев.

В 2023 году "АрмияInform" называла его профильным специалистом в вопросе насыщения войск БПЛА и отмечала, что он является советником министра обороны и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

По словам бойцов, Дмитриев угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство.

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"Кроме внешнего врага, к сожалению, имеем внутреннего. Внутренним врагом считаем того, кто своими осознанными действиями отдаляет победу, наносит вред силам обороны. Александр Дмитриев, по прозвищу "Тихоход".

Гражданское лицо, которое позволяет себе вмешиваться в работу нашего подразделения. А именно: отдавать приказы военным, угрожать "ломать военных через колено" и унижать их достоинство. Похоже на то, что опыт Коли "Катлеты" (Николая Тищенко) их ничему не учит", - отметило подразделение.

"Этот так называемый "решала" со своим гражданским товарищем Жуком незаконно и самовольно зашли на территорию режимного военного объекта... Не имея соответствующих полномочий, Тихоход начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава подразделения, заявив, что якобы наделен полномочиями от Сухопутных войск и ВСУ", - рассказали бойцы.

Они добавили, что уважают и доверяют высшему командованию. Поэтому просят их вмешаться в ситуацию, а от Александра Дмитриева требуют публичных извинений.

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Как реагирует Дмитриев?

В комментариях к сообщению относительно заявления военных Дмитриев опроверг обвинения. Он заявил, что "эта провокация давно спрогнозирована".

Кроме того, Дмитриев заявил журналистам, что "приказов, конечно, не было и не могло быть".

По его словам, будет расследование, а ситуацию будут комментировать "официальные источники". Он добавил, что бойцы якобы должны были выйти на боевые 14 октября.

Реакция Сухопутных войск ВСУ

Сухопутные войска ВСУ в понедельник, 14 октября, заявили, что инцидент будет тщательно расследован.

"Будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой общественности", - говорится в сообщении.

На время проверки граждан просят "воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной, из-за отсутствия полного объема информации и противоречия имеющейся".

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