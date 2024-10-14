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Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что советник командующего Сухопутными войсками Дмитриев угрожает "ломать военных через колено". В ВСУ отреагировали. ВИДЕО+ФОТО

Военные группы "Асгард" подразделения "Очі" сообщили об угрозах и унижении достоинства со стороны Александра Дмитриева (Тихохода), который представляется советником командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом бойцы заявили в Facebook.

Угрозы и унижения

Военные обнародовали запись, на которой якобы говорит Александр Дмитриев.

В 2023 году "АрмияInform" называла его профильным специалистом в вопросе насыщения войск БПЛА и отмечала, что он является советником министра обороны и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

По словам бойцов, Дмитриев угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство.

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"Кроме внешнего врага, к сожалению, имеем внутреннего. Внутренним врагом считаем того, кто своими осознанными действиями отдаляет победу, наносит вред силам обороны. Александр Дмитриев, по прозвищу "Тихоход".

Гражданское лицо, которое позволяет себе вмешиваться в работу нашего подразделения. А именно: отдавать приказы военным, угрожать "ломать военных через колено" и унижать их достоинство. Похоже на то, что опыт Коли "Катлеты" (Николая Тищенко) их ничему не учит", - отметило подразделение.

"Этот так называемый "решала" со своим гражданским товарищем Жуком незаконно и самовольно зашли на территорию режимного военного объекта... Не имея соответствующих полномочий, Тихоход начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава подразделения, заявив, что якобы наделен полномочиями от Сухопутных войск и ВСУ", - рассказали бойцы.

Они добавили, что уважают и доверяют высшему командованию. Поэтому просят их вмешаться в ситуацию, а от Александра Дмитриева требуют публичных извинений.

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Как реагирует Дмитриев?

В комментариях к сообщению относительно заявления военных Дмитриев опроверг обвинения. Он заявил, что "эта провокация давно спрогнозирована".

Асгард звинуватив радника Павлюка Олександра Дмітрієва в приниженні бійців

Кроме того, Дмитриев заявил журналистам, что "приказов, конечно, не было и не могло быть".

По его словам, будет расследование, а ситуацию будут комментировать "официальные источники". Он добавил, что бойцы якобы должны были выйти на боевые 14 октября.

Асгард звинуватив радника Павлюка Олександра Дмітрієва в приниженні бійців

Реакция Сухопутных войск ВСУ

Сухопутные войска ВСУ в понедельник, 14 октября, заявили, что инцидент будет тщательно расследован.

"Будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой общественности", - говорится в сообщении.

На время проверки граждан просят "воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной, из-за отсутствия полного объема информации и противоречия имеющейся".

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Реакція Сухопутних військ ЗСУ

Автор: 

угрозы (853) военнослужащие (6174) ВСУ (6670) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+28
І чому люди не поспішають мобілізуватися? Ламання через коліно якимось ноунеймом-це ж так круто.
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14.10.2024 12:52
+23
Це не Тихоход, це свиноскот.
СБУ агоооов!!!????
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14.10.2024 12:53
+21
Маю лише одне питання. Чому не ввалили пі***лєй та не викинули з території?
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14.10.2024 13:02
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"Самозванці"...?
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14.10.2024 12:51 Ответить
нууу.... "Дежурный по роте-на выход!" и за шкирку с нарядом и за кпп.... одни видосы....
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14.10.2024 12:51 Ответить
І чому люди не поспішають мобілізуватися? Ламання через коліно якимось ноунеймом-це ж так круто.
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14.10.2024 12:52 Ответить
Ну так ясно - хай ці військові переможуть самотужку всю русню, потім всіх зебілів, побудують тут НАТО і ЄС - і тількии тодіііііііі... (ухилянт сподобиться кудись піти)
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14.10.2024 13:03 Ответить
Ну так під чутким керівництвом дмітрієвих "тихоходів" перемога вже не за горами.
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14.10.2024 13:16 Ответить
Це не Тихоход, це свиноскот.
СБУ агоооов!!!????
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14.10.2024 12:53 Ответить
Свиноскот свиноскоту око не виклює!
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14.10.2024 13:03 Ответить
Ще як виклює.
Заради власной шкірки виклює.
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14.10.2024 13:09 Ответить
А що це за хряк ??))
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14.10.2024 12:54 Ответить
мабуть такий же як охоронець піторка ляшка, який під російську попсу витанцьовував в кабаку... теж великі БПЛашники тилові... таких повно неголених на камуфльованих волонтерських джипах без номерів в Києві..
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14.10.2024 13:27 Ответить
Зайшов на об"єкт без дозволу - вже винуватий. Можна пику товкти.
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14.10.2024 12:57 Ответить
Стріляти ? Нє ? Статут карульної служби.
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14.10.2024 14:02 Ответить
Он минимум должен был валяться на земле с простреленными коленками. Тем более сейчас.
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14.10.2024 14:49 Ответить
Так а хто пропустив цього цивільного на військовий об'єкт? Хіба військові відосиками мають реагувати на проникнення сторонньої особи на режимний об'єкт?
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14.10.2024 13:01 Ответить
Маю лише одне питання. Чому не ввалили пі***лєй та не викинули з території?
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14.10.2024 13:02 Ответить
У Афгані був випадок: прислали в полк "дикоростучого" офіцера на посаду НШ. (генеральський синок) І той почав "рулить" - "па уставу"... Став вимагать від офіцерів та прапорщиків, щоб ті в ПШ переодяглися (на той час вони стали носить солдатське ХБ - щоб не демаскуваться...). В результаті у першому "виході" від снайперів загинули п"ятеро - два офіцери та три прапорщики....
Через тиждень у "ровик" польового туалету, куди НШ пішов срать, залетіла граната... З посіченим осколками задом НШ евакуювали в Союз. Розслідування встановило - "мінометний обстріл душманів"... Більше цей НШ в Афгані не з"являвся...
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14.10.2024 13:06 Ответить
Все правильно, було і ще більш красиво, але ж у " Комсомолькій Правді" про це неписали.
Може і потрібно інколи виносити назагал проблєми у ЗСУ, але навмисно " пушити" все що можна негативного, про Збройні Сили кожного дня і із усіх прасок, накидуючи і накидуючи негативу...
У вашому випадку, на місці розібрались, без публікацій в газеті " Труд".
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14.10.2024 13:52 Ответить
Не зрозумів: ти мене підтримуєш? Чи "критикуєш"?...
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14.10.2024 14:44 Ответить
Підтримую. Самі займалися подібним.. Але пишу не для тебе, уточнюю,що варто вирішувати конфлікти в ЗСУ всередині ЗСУ, різними методами, без щоденного хайпу із усіх прасок.
У "дурнихі" ізраельтян чомусь діє воєнна цензура. А у нас цей щоденний хайп у ЗМІ призведе до 1916 року, " штикі в зємлю".
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14.10.2024 14:55 Ответить
Якщо це Дмітрієв цивільний, чому він розказує журналістам коли військові мали виходити на бойові?

"Окрім того, Дмітрієв https://hromadske.ua/suspilstvo/232853-biytsi-sukhoputnykh-viysk-zaiavyly-pro-pohrozy-prynyzennia-ta-nezakonni-nakazy-vid-nibyto-radnyka-komanduvacha-pavliuka заявив журналістам, що "наказів, звісно, не було і не могло бути".

За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть "офіційні джерела".
Він додав, що бійці нібито мали вийти на бойові 14 жовтня."

Джерело:
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14.10.2024 13:08 Ответить
У нас у війську наказів взагалі майже немає...намагаються бойовими роспорядженнями командувати...тоді відповідальності немає.
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14.10.2024 13:36 Ответить
А чим "бойове розпорядження" відрізняється вуід "наказу"? Бойове розпорядженння - той самий наказ... Тільки в ньому розписаний порядок застосування, під час операції , різних видів зброї, час виведення підрозділу на бойові позиції та черговість нанесення противнику бойового ураження. (час атаки, артнальотів, чи інші бойові дії)...
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14.10.2024 14:49 Ответить
Ще раз зайде мінусуйте , народ підтримає.
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14.10.2024 13:10 Ответить
Як цивільний може заходити на військовий об'єкт? В нього є розпорядження на руках? Чи є усний наказ? Нічого не зрозуміло. Контрозвідка має прокоментувати ситуацію. Тобто всі статути до сраки. Ха ха ха.
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14.10.2024 13:11 Ответить
Ми вже в НАТО, навіть попереду. ПО- ПЕ-РЕ - ЕДУ ГОЛОБОРОДЬ- КО! Нова "народна" пісня про "славних криворожців".
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14.10.2024 13:11 Ответить
Цирк.
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14.10.2024 13:11 Ответить
А де коля коклета? Посилив батальон монако?
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14.10.2024 13:11 Ответить
Сестра-близнец этого жирного урода. Тихоходка. И тоже вместо рта- грязная дупа.

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14.10.2024 13:12 Ответить
Але ж живуча !! Радіацію витримує.
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14.10.2024 14:05 Ответить
Так это чмо тоже литр шмурдяка выдует и хоть бы хны.
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14.10.2024 16:01 Ответить
... патужний рішала, бик.
ГАНЬБА.
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14.10.2024 13:28 Ответить
киньте цього підора у вулик. разом з підор-автором мему ющем.
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14.10.2024 13:37 Ответить
Накинути ззаду шинель і влаштувати ногами "темну" - нехай переключиться на медичну галузь.
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14.10.2024 13:38 Ответить
****** село...
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14.10.2024 13:49 Ответить
І що не можна було його тупо пристрелити, а потім сказати, що це була самооборона?
Типу якись мутний цивільний напав на військовослужбовців на режимному обєкті?
Немає слів
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14.10.2024 13:53 Ответить
Ненароком і непомітно прострелили яйця і зробити цього децла євнухом .
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14.10.2024 14:07 Ответить
«Я не придатний до зброї» - читайте «Я жалюгідний боягуз». І записана розмова це добре підтверджує.
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14.10.2024 14:31 Ответить
ТО МИЛЛИОНЫ В КИШЕНЯХ ТО ОЧЕРЕДНОЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЕ ГАВНО ! А ВЕДЬ ТРЕТИЙ ГОД ВОЙНЫ.. А МЫ ВСЁ СОПЛИ ЖУЁМ .
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14.10.2024 14:31 Ответить
Російськомовність і бидлотство в парі йдуть.

Порівняти два монологи…
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14.10.2024 14:35 Ответить
Так а що він робить на території військової частини? Там що, нема вартових зі зброєю?
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14.10.2024 14:52 Ответить
Тут ми почули версію лише однієї зі сторін.
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14.10.2024 15:39 Ответить
Невже хтось переплюнув командувача Безуглу?
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14.10.2024 16:08 Ответить
Мабуть це просто Чумаход.
"Смотрящий", *****.
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14.10.2024 16:47 Ответить
А як він зайшов, взагалі, на територію частини? Хто йому перепустку виписав?
Чи кожен може гуляти де попало? Чи хто його там покриває?
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14.10.2024 17:23 Ответить
Йому завгосп направлення виписав.
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14.10.2024 18:55 Ответить
серйозний завгосп якийсь
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14.10.2024 20:54 Ответить
У нас воєнний стан, чи ні? Якийсь лєвий мудак, цивільний,який відкосив від служби, легко зайшов у розположення бойової частини... А де статут? Чому пропустили, не арештували, як диверсанта? Нікому в голову не прийшло , що він ворожий агент?
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14.10.2024 18:11 Ответить
В Рашу довбня відправити. Там такі кадри цінять...
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14.10.2024 22:50 Ответить
Срач який нікому не потрібен в Україні, журналісти замість висвічувати життя Єрмака і його зв'язки (цілком таємні) пишуть про таке.
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14.10.2024 23:04 Ответить
Оце країну мрій побудували преЗЕдент і його команда: крадуть, брешуть, маніпулють і ні за що не відповідають.
Ще й вибори планують під себе провести.
Чому всі мовчать?
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15.10.2024 10:20 Ответить
Кацапо решала!
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15.10.2024 20:37 Ответить
Навіть не знаю як це назвати. Ні, не хамство Дмітрієва, а звернення військових. До них приперлось якесь невизначене цивільне хамло, а вони замість діяти по статуту, коли на територію дислокації проникає стороння особа, вислуховують матюки, а потім скаржаться. Тобто можна до них в частину ввалитись, назватись ********* і комроти буде лише очима кліпати?
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15.10.2024 20:57 Ответить
Невідомий в цивільному одязі на території військового об'єкту:.......
Устав караульної служби:
Попередження
Постріл в гору
Постріл на ураження
Все прописано, досить виконувати.
Скільки можна жити па панятіям?
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13.11.2024 10:29 Ответить
 
 