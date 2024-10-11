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Более 70% раненых воинов возвращаются в строй, - командующий Медсилами ВСУ Казмирчук

У стрій повертаються понад 70% поранених

После лечения более 70% раненых и травмированных военнослужащих возвращаются в строй.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Медицинских сил ВСУ Анатолий Казмирчук.

"По нашим данным, более 70% раненых и травмированных возвращается в строй. Это среднестатистические данные. Ведь вы понимаете, что на разных направлениях фронта цифры могут отличаться. Мы можем говорить, что именно эти 70% военнослужащих, по сути, являются костяком и основой военного контингента", - отметил Казмирчук.

Он отметил, что это крайне важно, ведь военнослужащие, которые уже служили, после полученного ранения и возвращения в строй свой опыт могут передать побратимам.

"Это дает возможность, скажем, не искать новый мобилизационный ресурс, а использовать обученные кадры. Ведь всем известно, что военнослужащий, который пришел по контракту или по мобилизации, должен пройти в учебном центре основы базовой общевойсковой подготовки, в состав которой, в том числе входит и военно-медицинская подготовка", - отметил командующий.

По словам Казмирчука, для улучшения навыков боевых медиков было инициировано съемку онлайн-курса по тактической медицине, где представлена программа подготовки боевого медика по алгоритмам MARCH- PAWS.

Этот курс пользуется популярностью, особенно среди инструкторов по тактической медицине. Некоторые из опубликованных навыков подходят и для военнослужащих, которые проходят базовую военную подготовку. Например, самопомощь под огнем (зона прямой угрозы) и само-/взаимопомощь в тактическом укрытии (зона косвенной угрозы), отметил Казмирчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте дефицит боевых медиков, - командующий Медицинскими силами ВСУ Казмирчук

"Конечно, видеоформат рассчитан только на усвоение уже полученных навыков и их повторение, но таким образом мы приближаем доступность в усвоении навыков для каждого военнослужащего", - отметил командующий, добавив, что приоритетная задача командования - сделать так, чтобы каждый военнослужащий был обученным, как обычный мобилизованный военный, так и боевой медик.

Автор: 

ранение (3394) военнослужащие (6174) Командование медицинских сил (18)


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Топ комментарии
+13
Ясєн фіг: їх просто не відпускають

М - Мотивація
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11.10.2024 10:32
+13
Не повертаються, а повертають устрій
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11.10.2024 10:44
+7
Так, повертаються. І купують однострій та броню за власні кошти.
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11.10.2024 10:52
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Ясєн фіг: їх просто не відпускають

М - Мотивація
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11.10.2024 10:32 Ответить
Щось Ярош побздьохіваєт в цих тємах писати. Тільки за Філатова впрягся
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11.10.2024 10:33 Ответить
Не повертаються, а повертають устрій
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11.10.2024 10:44 Ответить
70 % це е добре враховуючи то яка в нас війна парамедам честь та шана
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11.10.2024 10:46 Ответить
Так, повертаються. І купують однострій та броню за власні кошти.
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11.10.2024 10:52 Ответить
Мусять. Бо хитровищипані зебіли накупили собі відстрочок
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11.10.2024 10:57 Ответить
Не давно дивився крик душі одного солдата, так він каже що по штаткі в роті десь 150 , на ноль ходе 40, ще 30 в сзч, і 30 лікуються, а інші приблотньоні які і не воюють а зарплату получають як і ті шо воюють, і віддають командиру якусь частину, і тоді є на все відповіді, накой ловлять які воювати не будуть, щоб зарплату їхню забрати, нормальні бригади такий хлам не беруть, а всяке нове недолуге бере, корочє в армії повна сра.а, і в коментах це підтвердили 70 відсотків
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11.10.2024 13:52 Ответить
Я звичайно не спец в специфіці, але коли це правда, то як той кричущий солдат зі зброєю в руках терпить так халепу? Банально граната в бліндаж, а далі по обставинам.
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11.10.2024 14:31 Ответить
Вы даже не представляете сколько таких солдат.

Правда обстоятельства приводят их потом в стан врага, где они с удовольствием рассказывают про наши позиции.
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11.10.2024 14:41 Ответить
Чим більше нових бригад, тим більше бабла збирається, а хто ж цим управляє, хто корумпував ГШ та МОУ, хто зтоїть зверху піраміди?
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11.10.2024 16:38 Ответить
Ну так.
Бо недайбі живими з війни повернуться. Зорганізованими, вмотивованими та кой-шо з владоньки спитають...
Цур йому! Цур!
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11.10.2024 11:19 Ответить
Тільки бойові медики не згодні з ним, а журналістам можна малювати гарні цифри і відсотки...
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11.10.2024 11:23 Ответить
Проснулась утром от громких криков
Выглянула в окно - а это старшеклассники школы на футбольном поле
Выглядят как молодые кони
Разговаривают как мужики
Не удивлюсь, если уже занимаются сексом
Про пиво даже не говорю
Видела ,как они иногда в моем дворе покуривают
Судя по запаху - похоже на марихуану
Я хочу понять
Этим молодым здоровым коням можно
Все ,что я перечислила
А еще можно палить авто военных
Переплывать Тису
Но воевать за родину нельзя
То есть эти молодые кони ,которые палец о палец не ударили
Когда страна умирала
Потом будут ее строить?
Вы в это верите?
Да как только откроют границы - эти молодые кони
Чкурнут на Запад
Потому что они живут ,не участвуя в жизни страны
А страна - это как семья
И в горе и в радости вместе
А мы от горя решили спрятать тех, кому уже 18
А израильтяне не прячут
Поэтому они так сильны и так сплоченны
А израильские подростки не палят АВТО ЦАХАЛА
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11.10.2024 12:31 Ответить
Так ,все так тільки діти ізраїльських міністрів-чиновників теж служат в армії, а потім воюють
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11.10.2024 16:17 Ответить
У одного ізраїльського министра
В армии сейчас 8 родственников!!!!!!
А у нас ВЕРХОВНЫЙ - ухилянт!
И все талдычат про победу
А она априори невозможна в такой ситуации
Украина держится на героизме
А этими героями рулит ТРУС!!!!!!
На голову не налазит
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11.10.2024 17:49 Ответить
Чому ж тоді стільки пузатих гандонів тцкшників, поранених нездатник по Україні бігає
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11.10.2024 19:59 Ответить
 
 