Более 70% раненых воинов возвращаются в строй, - командующий Медсилами ВСУ Казмирчук
После лечения более 70% раненых и травмированных военнослужащих возвращаются в строй.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Медицинских сил ВСУ Анатолий Казмирчук.
"По нашим данным, более 70% раненых и травмированных возвращается в строй. Это среднестатистические данные. Ведь вы понимаете, что на разных направлениях фронта цифры могут отличаться. Мы можем говорить, что именно эти 70% военнослужащих, по сути, являются костяком и основой военного контингента", - отметил Казмирчук.
Он отметил, что это крайне важно, ведь военнослужащие, которые уже служили, после полученного ранения и возвращения в строй свой опыт могут передать побратимам.
"Это дает возможность, скажем, не искать новый мобилизационный ресурс, а использовать обученные кадры. Ведь всем известно, что военнослужащий, который пришел по контракту или по мобилизации, должен пройти в учебном центре основы базовой общевойсковой подготовки, в состав которой, в том числе входит и военно-медицинская подготовка", - отметил командующий.
По словам Казмирчука, для улучшения навыков боевых медиков было инициировано съемку онлайн-курса по тактической медицине, где представлена программа подготовки боевого медика по алгоритмам MARCH- PAWS.
Этот курс пользуется популярностью, особенно среди инструкторов по тактической медицине. Некоторые из опубликованных навыков подходят и для военнослужащих, которые проходят базовую военную подготовку. Например, самопомощь под огнем (зона прямой угрозы) и само-/взаимопомощь в тактическом укрытии (зона косвенной угрозы), отметил Казмирчук.
"Конечно, видеоформат рассчитан только на усвоение уже полученных навыков и их повторение, но таким образом мы приближаем доступность в усвоении навыков для каждого военнослужащего", - отметил командующий, добавив, что приоритетная задача командования - сделать так, чтобы каждый военнослужащий был обученным, как обычный мобилизованный военный, так и боевой медик.
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М - Мотивація
Правда обстоятельства приводят их потом в стан врага, где они с удовольствием рассказывают про наши позиции.
Бо недайбі живими з війни повернуться. Зорганізованими, вмотивованими та кой-шо з владоньки спитають...
Цур йому! Цур!
Выглянула в окно - а это старшеклассники школы на футбольном поле
Выглядят как молодые кони
Разговаривают как мужики
Не удивлюсь, если уже занимаются сексом
Про пиво даже не говорю
Видела ,как они иногда в моем дворе покуривают
Судя по запаху - похоже на марихуану
Я хочу понять
Этим молодым здоровым коням можно
Все ,что я перечислила
А еще можно палить авто военных
Переплывать Тису
Но воевать за родину нельзя
То есть эти молодые кони ,которые палец о палец не ударили
Когда страна умирала
Потом будут ее строить?
Вы в это верите?
Да как только откроют границы - эти молодые кони
Чкурнут на Запад
Потому что они живут ,не участвуя в жизни страны
А страна - это как семья
И в горе и в радости вместе
А мы от горя решили спрятать тех, кому уже 18
А израильтяне не прячут
Поэтому они так сильны и так сплоченны
А израильские подростки не палят АВТО ЦАХАЛА
В армии сейчас 8 родственников!!!!!!
А у нас ВЕРХОВНЫЙ - ухилянт!
И все талдычат про победу
А она априори невозможна в такой ситуации
Украина держится на героизме
А этими героями рулит ТРУС!!!!!!
На голову не налазит