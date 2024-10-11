Более 70% раненых воинов возвращаются в строй, - командующий Медсилами ВСУ Казмирчук

После лечения более 70% раненых и травмированных военнослужащих возвращаются в строй.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Медицинских сил ВСУ Анатолий Казмирчук.

"По нашим данным, более 70% раненых и травмированных возвращается в строй. Это среднестатистические данные. Ведь вы понимаете, что на разных направлениях фронта цифры могут отличаться. Мы можем говорить, что именно эти 70% военнослужащих, по сути, являются костяком и основой военного контингента", - отметил Казмирчук.

Он отметил, что это крайне важно, ведь военнослужащие, которые уже служили, после полученного ранения и возвращения в строй свой опыт могут передать побратимам.

"Это дает возможность, скажем, не искать новый мобилизационный ресурс, а использовать обученные кадры. Ведь всем известно, что военнослужащий, который пришел по контракту или по мобилизации, должен пройти в учебном центре основы базовой общевойсковой подготовки, в состав которой, в том числе входит и военно-медицинская подготовка", - отметил командующий.

По словам Казмирчука, для улучшения навыков боевых медиков было инициировано съемку онлайн-курса по тактической медицине, где представлена программа подготовки боевого медика по алгоритмам MARCH- PAWS.

Этот курс пользуется популярностью, особенно среди инструкторов по тактической медицине. Некоторые из опубликованных навыков подходят и для военнослужащих, которые проходят базовую военную подготовку. Например, самопомощь под огнем (зона прямой угрозы) и само-/взаимопомощь в тактическом укрытии (зона косвенной угрозы), отметил Казмирчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте дефицит боевых медиков, - командующий Медицинскими силами ВСУ Казмирчук

"Конечно, видеоформат рассчитан только на усвоение уже полученных навыков и их повторение, но таким образом мы приближаем доступность в усвоении навыков для каждого военнослужащего", - отметил командующий, добавив, что приоритетная задача командования - сделать так, чтобы каждый военнослужащий был обученным, как обычный мобилизованный военный, так и боевой медик.