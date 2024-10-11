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Новини
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Понад 70% поранених воїнів повертаються у стрій, - командувач Медсил ЗСУ Казмірчук

У стрій повертаються понад 70% поранених

Після лікування понад 70% поранених і травмованих військовослужбовців повертаються у стрій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук.

"За нашими даними, понад 70% поранених і травмованих повертається у стрій. Це середньостатистичні дані. Адже ви розумієте, що на різних напрямках фронту цифри можуть різнитись. Ми можемо говорити, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком і основою військового контингенту", - зазначив Казмірчук.

Він зауважив, що це вкрай важливо, адже військовослужбовці, які вже служили, після отриманого поранення і повернення у стрій свій досвід можуть передати побратимам.

"Це дає можливість, скажімо, не шукати новий мобілізаційний ресурс, а використовувати навчені кадри. Адже всім відомо, що військовослужбовець, який прийшов за контрактом чи за мобілізацією, повинен пройти в навчальному центрі основи базової загальновійськової підготовки, до складу якої, в тому числі входить і військово-медична підготовка", - відзначив командувач.

За словами Казмірчука, для покращення навичок бойових медиків було ініційовано зйомку онлайн-курсу з тактичної медицини, де представлено програму підготовки бойового медика за алгоритмами MARCH- PAWS.

Цей курс має популярність, особливо серед інструкторів з тактичної медицини. Деякі з навичок, які опубліковано, підходять і для військовослужбовців, які проходять базову військову підготовку. Наприклад, самодопомога під вогнем (зона прямої загрози) та само-/взаємодопомога в тактичному укритті (зона непрямої загрози), відзначив Казмірчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті дефіцит бойових медиків, - командувач Медичних сил ЗСУ Казмірчук

"Звичайно, відеоформат розрахований лише на засвоєння вже отриманих навичок та їх повторення, але таким чином ми наближаємо доступність у засвоєнні навичок для кожного військовослужбовця", - зазначив командувач, додавши, що пріоритетна задача командування - зробити так, щоб кожен військовослужбовець був навченим, як звичайний мобілізований військовий, так і бойовий медик.

Автор: 

поранення (2813) військовослужбовці (4799) Командування медичних сил (19)


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Топ коментарі
+13
Ясєн фіг: їх просто не відпускають

М - Мотивація
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11.10.2024 10:32
+13
Не повертаються, а повертають устрій
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11.10.2024 10:44
+7
Так, повертаються. І купують однострій та броню за власні кошти.
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11.10.2024 10:52
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Ясєн фіг: їх просто не відпускають

М - Мотивація
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11.10.2024 10:32 Відповісти
Щось Ярош побздьохіваєт в цих тємах писати. Тільки за Філатова впрягся
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11.10.2024 10:33 Відповісти
Не повертаються, а повертають устрій
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11.10.2024 10:44 Відповісти
70 % це е добре враховуючи то яка в нас війна парамедам честь та шана
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11.10.2024 10:46 Відповісти
Так, повертаються. І купують однострій та броню за власні кошти.
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11.10.2024 10:52 Відповісти
Мусять. Бо хитровищипані зебіли накупили собі відстрочок
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11.10.2024 10:57 Відповісти
Не давно дивився крик душі одного солдата, так він каже що по штаткі в роті десь 150 , на ноль ходе 40, ще 30 в сзч, і 30 лікуються, а інші приблотньоні які і не воюють а зарплату получають як і ті шо воюють, і віддають командиру якусь частину, і тоді є на все відповіді, накой ловлять які воювати не будуть, щоб зарплату їхню забрати, нормальні бригади такий хлам не беруть, а всяке нове недолуге бере, корочє в армії повна сра.а, і в коментах це підтвердили 70 відсотків
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11.10.2024 13:52 Відповісти
Я звичайно не спец в специфіці, але коли це правда, то як той кричущий солдат зі зброєю в руках терпить так халепу? Банально граната в бліндаж, а далі по обставинам.
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11.10.2024 14:31 Відповісти
Вы даже не представляете сколько таких солдат.

Правда обстоятельства приводят их потом в стан врага, где они с удовольствием рассказывают про наши позиции.
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11.10.2024 14:41 Відповісти
Чим більше нових бригад, тим більше бабла збирається, а хто ж цим управляє, хто корумпував ГШ та МОУ, хто зтоїть зверху піраміди?
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11.10.2024 16:38 Відповісти
Ну так.
Бо недайбі живими з війни повернуться. Зорганізованими, вмотивованими та кой-шо з владоньки спитають...
Цур йому! Цур!
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11.10.2024 11:19 Відповісти
Тільки бойові медики не згодні з ним, а журналістам можна малювати гарні цифри і відсотки...
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11.10.2024 11:23 Відповісти
Проснулась утром от громких криков
Выглянула в окно - а это старшеклассники школы на футбольном поле
Выглядят как молодые кони
Разговаривают как мужики
Не удивлюсь, если уже занимаются сексом
Про пиво даже не говорю
Видела ,как они иногда в моем дворе покуривают
Судя по запаху - похоже на марихуану
Я хочу понять
Этим молодым здоровым коням можно
Все ,что я перечислила
А еще можно палить авто военных
Переплывать Тису
Но воевать за родину нельзя
То есть эти молодые кони ,которые палец о палец не ударили
Когда страна умирала
Потом будут ее строить?
Вы в это верите?
Да как только откроют границы - эти молодые кони
Чкурнут на Запад
Потому что они живут ,не участвуя в жизни страны
А страна - это как семья
И в горе и в радости вместе
А мы от горя решили спрятать тех, кому уже 18
А израильтяне не прячут
Поэтому они так сильны и так сплоченны
А израильские подростки не палят АВТО ЦАХАЛА
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11.10.2024 12:31 Відповісти
Так ,все так тільки діти ізраїльських міністрів-чиновників теж служат в армії, а потім воюють
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11.10.2024 16:17 Відповісти
У одного ізраїльського министра
В армии сейчас 8 родственников!!!!!!
А у нас ВЕРХОВНЫЙ - ухилянт!
И все талдычат про победу
А она априори невозможна в такой ситуации
Украина держится на героизме
А этими героями рулит ТРУС!!!!!!
На голову не налазит
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11.10.2024 17:49 Відповісти
Чому ж тоді стільки пузатих гандонів тцкшників, поранених нездатник по Україні бігає
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11.10.2024 19:59 Відповісти
 
 