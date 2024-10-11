Понад 70% поранених воїнів повертаються у стрій, - командувач Медсил ЗСУ Казмірчук

Після лікування понад 70% поранених і травмованих військовослужбовців повертаються у стрій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук.

"За нашими даними, понад 70% поранених і травмованих повертається у стрій. Це середньостатистичні дані. Адже ви розумієте, що на різних напрямках фронту цифри можуть різнитись. Ми можемо говорити, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком і основою військового контингенту", - зазначив Казмірчук.

Він зауважив, що це вкрай важливо, адже військовослужбовці, які вже служили, після отриманого поранення і повернення у стрій свій досвід можуть передати побратимам.

"Це дає можливість, скажімо, не шукати новий мобілізаційний ресурс, а використовувати навчені кадри. Адже всім відомо, що військовослужбовець, який прийшов за контрактом чи за мобілізацією, повинен пройти в навчальному центрі основи базової загальновійськової підготовки, до складу якої, в тому числі входить і військово-медична підготовка", - відзначив командувач.

За словами Казмірчука, для покращення навичок бойових медиків було ініційовано зйомку онлайн-курсу з тактичної медицини, де представлено програму підготовки бойового медика за алгоритмами MARCH- PAWS.

Цей курс має популярність, особливо серед інструкторів з тактичної медицини. Деякі з навичок, які опубліковано, підходять і для військовослужбовців, які проходять базову військову підготовку. Наприклад, самодопомога під вогнем (зона прямої загрози) та само-/взаємодопомога в тактичному укритті (зона непрямої загрози), відзначив Казмірчук.

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"Звичайно, відеоформат розрахований лише на засвоєння вже отриманих навичок та їх повторення, але таким чином ми наближаємо доступність у засвоєнні навичок для кожного військовослужбовця", - зазначив командувач, додавши, що пріоритетна задача командування - зробити так, щоб кожен військовослужбовець був навченим, як звичайний мобілізований військовий, так і бойовий медик.