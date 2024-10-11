Понад 70% поранених воїнів повертаються у стрій, - командувач Медсил ЗСУ Казмірчук
Після лікування понад 70% поранених і травмованих військовослужбовців повертаються у стрій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук.
"За нашими даними, понад 70% поранених і травмованих повертається у стрій. Це середньостатистичні дані. Адже ви розумієте, що на різних напрямках фронту цифри можуть різнитись. Ми можемо говорити, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком і основою військового контингенту", - зазначив Казмірчук.
Він зауважив, що це вкрай важливо, адже військовослужбовці, які вже служили, після отриманого поранення і повернення у стрій свій досвід можуть передати побратимам.
"Це дає можливість, скажімо, не шукати новий мобілізаційний ресурс, а використовувати навчені кадри. Адже всім відомо, що військовослужбовець, який прийшов за контрактом чи за мобілізацією, повинен пройти в навчальному центрі основи базової загальновійськової підготовки, до складу якої, в тому числі входить і військово-медична підготовка", - відзначив командувач.
За словами Казмірчука, для покращення навичок бойових медиків було ініційовано зйомку онлайн-курсу з тактичної медицини, де представлено програму підготовки бойового медика за алгоритмами MARCH- PAWS.
Цей курс має популярність, особливо серед інструкторів з тактичної медицини. Деякі з навичок, які опубліковано, підходять і для військовослужбовців, які проходять базову військову підготовку. Наприклад, самодопомога під вогнем (зона прямої загрози) та само-/взаємодопомога в тактичному укритті (зона непрямої загрози), відзначив Казмірчук.
"Звичайно, відеоформат розрахований лише на засвоєння вже отриманих навичок та їх повторення, але таким чином ми наближаємо доступність у засвоєнні навичок для кожного військовослужбовця", - зазначив командувач, додавши, що пріоритетна задача командування - зробити так, щоб кожен військовослужбовець був навченим, як звичайний мобілізований військовий, так і бойовий медик.
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М - Мотивація
Правда обстоятельства приводят их потом в стан врага, где они с удовольствием рассказывают про наши позиции.
Бо недайбі живими з війни повернуться. Зорганізованими, вмотивованими та кой-шо з владоньки спитають...
Цур йому! Цур!
Выглянула в окно - а это старшеклассники школы на футбольном поле
Выглядят как молодые кони
Разговаривают как мужики
Не удивлюсь, если уже занимаются сексом
Про пиво даже не говорю
Видела ,как они иногда в моем дворе покуривают
Судя по запаху - похоже на марихуану
Я хочу понять
Этим молодым здоровым коням можно
Все ,что я перечислила
А еще можно палить авто военных
Переплывать Тису
Но воевать за родину нельзя
То есть эти молодые кони ,которые палец о палец не ударили
Когда страна умирала
Потом будут ее строить?
Вы в это верите?
Да как только откроют границы - эти молодые кони
Чкурнут на Запад
Потому что они живут ,не участвуя в жизни страны
А страна - это как семья
И в горе и в радости вместе
А мы от горя решили спрятать тех, кому уже 18
А израильтяне не прячут
Поэтому они так сильны и так сплоченны
А израильские подростки не палят АВТО ЦАХАЛА
В армии сейчас 8 родственников!!!!!!
А у нас ВЕРХОВНЫЙ - ухилянт!
И все талдычат про победу
А она априори невозможна в такой ситуации
Украина держится на героизме
А этими героями рулит ТРУС!!!!!!
На голову не налазит