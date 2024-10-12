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Новости
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Контрразведка разоблачила военного, передававшего информацию о расположении войск на Сумщине

Військовий передавав інформацію про розташування військ на Сумщини 

Военнослужащий НГУ, который дислоцируется на Сумщине, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"В ходе осуществления контрразведывательного обеспечения подразделений, входящих в состав ОТГ "Северск", сотрудниками 8 управления ДВКР СБУ получена информация о факте возможной утечки данных военного характера", - говорится в сообщении.

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Кто передавал информацию?

Совместно со следователями ГБР в рамках расследования уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) был установлен военнослужащий воинской части НГУ, которая дислоцируется на Сумщине.

Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумщины и движения воздушных судов ВСУ.

"По результатам досудебного расследования военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УКУ", - сообщили в ОК "Север", указывая, что это информация 8 управления ДВКР СБУ.

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Автор: 

контрразведка (496) Сумская область (3254) слив информации (64) военнослужащие (6174)


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Вже и віиськові підключились - не першии випадок
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12.10.2024 14:03 Ответить
Важливо не кількість зрадників, а вміння їх виявляти та карати.
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12.10.2024 14:14 Ответить
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12.10.2024 14:20 Ответить
А як тоді бути з зеленським , ярмаком , сирським , аграхамією , без углою ... ?
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12.10.2024 14:51 Ответить
Ми на порогє большого шу хєра.
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12.10.2024 15:33 Ответить
Буквально вчора розповсюдили інфу про війну Буданова та зама Малюка. Цей зам в минулому був на громадських засадах помічником у ряду відомих регіоналів. Тобто був охоронником в донецьких І його Бубон у 21 році ставить начальником святая святих - контррозвідки СБУ. А тепер вже напевне зам з оперроботи. Видно, класно оберігає агентуру політичного офісу Сівковича-Клюєва. А на початку вторгнення Буданов рясно транслював переговори Сівковича з агентурою в Києві, і флешку ЦРУ слухав. Поки по офісу президента агентура Кремля буде ходити як по Арбату, справа не зрушиться.
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12.10.2024 14:50 Ответить
Повинен бути мертвим через 20 хв. після затримання.
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12.10.2024 16:00 Ответить
Тю, а чого ота розвідка не бере за зад отих що сидять в ОПі і зливають набагато серйознішу інформацію окупантам?!
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12.10.2024 16:49 Ответить
 
 