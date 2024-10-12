Контрразведка разоблачила военного, передававшего информацию о расположении войск на Сумщине

Военнослужащий НГУ, который дислоцируется на Сумщине, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"В ходе осуществления контрразведывательного обеспечения подразделений, входящих в состав ОТГ "Северск", сотрудниками 8 управления ДВКР СБУ получена информация о факте возможной утечки данных военного характера", - говорится в сообщении.

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Кто передавал информацию?

Совместно со следователями ГБР в рамках расследования уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) был установлен военнослужащий воинской части НГУ, которая дислоцируется на Сумщине.

Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумщины и движения воздушных судов ВСУ.

"По результатам досудебного расследования военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УКУ", - сообщили в ОК "Север", указывая, что это информация 8 управления ДВКР СБУ.

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