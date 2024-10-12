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Контррозвідка викрила військового, який передавав інформацію про розташування військ на Сумщини

Військовий передавав інформацію про розташування військ на Сумщини 

Військовослужбовець  НГУ, що дислокується на Сумщині, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.

"У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ "Сіверськ", співробітниками 8 управління ДВКР СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру", - ідеться в повідомленні.

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Хто передавав інформацію?

Спільно зі слідчими ДБР у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 114-2 КК України) було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, що дислокується на Сумщині.

Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ.

"За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ", - повідомили в ОК "Північ", вказуючи, що це інформація 8 управління ДВКР СБУ.

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Автор: 

контррозвідка (470) Сумська область (3807) зливання інформації (71) військовослужбовці (4798)


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Вже и віиськові підключились - не першии випадок
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12.10.2024 14:03 Відповісти
Важливо не кількість зрадників, а вміння їх виявляти та карати.
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12.10.2024 14:14 Відповісти
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12.10.2024 14:20 Відповісти
А як тоді бути з зеленським , ярмаком , сирським , аграхамією , без углою ... ?
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12.10.2024 14:51 Відповісти
Ми на порогє большого шу хєра.
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12.10.2024 15:33 Відповісти
Буквально вчора розповсюдили інфу про війну Буданова та зама Малюка. Цей зам в минулому був на громадських засадах помічником у ряду відомих регіоналів. Тобто був охоронником в донецьких І його Бубон у 21 році ставить начальником святая святих - контррозвідки СБУ. А тепер вже напевне зам з оперроботи. Видно, класно оберігає агентуру політичного офісу Сівковича-Клюєва. А на початку вторгнення Буданов рясно транслював переговори Сівковича з агентурою в Києві, і флешку ЦРУ слухав. Поки по офісу президента агентура Кремля буде ходити як по Арбату, справа не зрушиться.
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12.10.2024 14:50 Відповісти
Повинен бути мертвим через 20 хв. після затримання.
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12.10.2024 16:00 Відповісти
Тю, а чого ота розвідка не бере за зад отих що сидять в ОПі і зливають набагато серйознішу інформацію окупантам?!
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12.10.2024 16:49 Відповісти
 
 