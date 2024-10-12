Контррозвідка викрила військового, який передавав інформацію про розташування військ на Сумщини

Військовослужбовець НГУ, що дислокується на Сумщині, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.

"У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ "Сіверськ", співробітниками 8 управління ДВКР СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру", - ідеться в повідомленні.

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Хто передавав інформацію?

Спільно зі слідчими ДБР у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 114-2 КК України) було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, що дислокується на Сумщині.

Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ.

"За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ", - повідомили в ОК "Північ", вказуючи, що це інформація 8 управління ДВКР СБУ.

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