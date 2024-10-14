Бійці підрозділу "Асгард" заявили, що радник командувача Сухопутних військ Дмітрієв погрожує "ламати військових через коліно". У ЗСУ відреагували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військові групи "Асгард" підрозділу "Очі" повідомили про погрози та приниження гідності з боку Олександра Дмітрієва (Тихохода), який представляється радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це бійці заявили у Facebook.

Погрози та приниження

Військові оприлюднили запис, на якому нібито говорить Олександр Дмітрієв.

У 2023 році "АрміяInform" називала його профільним фахівцем у питанні насичення військ БпЛА та зазначала, що він є радником міністра оборони й командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

За словами бійців, Дмітрієв погрожував "ламати військових через коліно" та принижував їхню гідність.

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"Окрім зовнішнього ворога, на жаль, маємо внутрішнього. Внутрішнім ворогом вважаємо того, хто своїми усвідомленими діями віддаляє перемогу, наносить шкоду силам оборони. Олександр Дмітрієв, на прізвисько "Тихоход".

Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати "ломати військових через коліно", та принижувати їх гідність. Схоже на те, що досвід Колі "Катлєти" (Миколи Тищенка) їх нічому не вчить", - зазначив підрозділ.

"Це так званий "рєшала" зі своїм цивільним товаришем Жуком незаконно і самовільно зайшли на територію режимного військового об'єкту… Не маючи відповідних повноважень, Тихоход почав ставити задачі і роздавати вказівки щодо переміщення особового складу підрозділу, заявивши, що нібито наділений повноваженнями від Сухопутних військ та ЗСУ", - розповіли бійці.

Вони додали, що поважають та довіряють вищому командуванню. Тому просять їх втрутитися в ситуацію, а від Олександра Дмітрієва вимагають публічних вибачень.

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Як реагує Дмітрієв?

У коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він заявив, що "ця провокація давно спрогнозована".

Окрім того, Дмітрієв заявив журналістам, що "наказів, звісно, не було і не могло бути".

За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть "офіційні джерела". Він додав, що бійці нібито мали вийти на бойові 14 жовтня.

Реакція Сухопутних військ ЗСУ

Сухопутні війська ЗСУ у понеділок, 14 жовтня, заявили, що інцидент буде ретельно розслідуваний.

"Будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка. Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу", - йдеться у повідомленні.

На час перевірки громадян просять "утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного об'єму інформації та протиріччя наявної".

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