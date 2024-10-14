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Бійці підрозділу "Асгард" заявили, що радник командувача Сухопутних військ Дмітрієв погрожує "ламати військових через коліно". У ЗСУ відреагували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військові групи "Асгард" підрозділу "Очі" повідомили про погрози та приниження гідності з боку Олександра Дмітрієва (Тихохода), який представляється радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це бійці заявили у Facebook. 

Погрози та приниження

Військові оприлюднили запис, на якому нібито говорить Олександр Дмітрієв.

У 2023 році "АрміяInform" називала його профільним фахівцем у питанні насичення військ БпЛА та зазначала, що він є радником міністра оборони й командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

За словами бійців, Дмітрієв погрожував "ламати військових через коліно" та принижував їхню гідність.

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"Окрім зовнішнього ворога, на жаль, маємо внутрішнього. Внутрішнім ворогом вважаємо того, хто своїми усвідомленими діями віддаляє перемогу, наносить шкоду силам оборони. Олександр Дмітрієв, на прізвисько "Тихоход".

Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати "ломати військових через коліно", та принижувати їх гідність. Схоже на те, що досвід Колі "Катлєти" (Миколи Тищенка) їх нічому не вчить", - зазначив підрозділ. 

"Це так званий "рєшала" зі своїм цивільним товаришем Жуком незаконно і самовільно зайшли на територію режимного військового об'єкту… Не маючи відповідних повноважень, Тихоход почав ставити задачі і роздавати вказівки щодо переміщення особового складу підрозділу, заявивши, що нібито наділений повноваженнями від Сухопутних військ та ЗСУ", - розповіли бійці.

Вони додали, що поважають та довіряють вищому командуванню. Тому просять їх втрутитися в ситуацію, а від Олександра Дмітрієва вимагають публічних вибачень.

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Як реагує Дмітрієв?

У коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він заявив, що "ця провокація давно спрогнозована".

Асгард звинуватив радника Павлюка Олександра Дмітрієва в приниженні бійців

Окрім того, Дмітрієв заявив журналістам, що "наказів, звісно, не було і не могло бути".

За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть "офіційні джерела". Він додав, що бійці нібито мали вийти на бойові 14 жовтня.

Асгард звинуватив радника Павлюка Олександра Дмітрієва в приниженні бійців

Реакція Сухопутних військ ЗСУ

Сухопутні війська ЗСУ у понеділок, 14 жовтня, заявили, що інцидент буде ретельно розслідуваний.

"Будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка. Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу", - йдеться у повідомленні. 

На час перевірки громадян просять "утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного об'єму інформації та протиріччя наявної".

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Реакція Сухопутних військ ЗСУ

Автор: 

погрози (490) військовослужбовці (4802) ЗСУ (7647) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+28
І чому люди не поспішають мобілізуватися? Ламання через коліно якимось ноунеймом-це ж так круто.
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14.10.2024 12:52
+23
Це не Тихоход, це свиноскот.
СБУ агоооов!!!????
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14.10.2024 12:53
+21
Маю лише одне питання. Чому не ввалили пі***лєй та не викинули з території?
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14.10.2024 13:02
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"Самозванці"...?
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14.10.2024 12:51 Відповісти
нууу.... "Дежурный по роте-на выход!" и за шкирку с нарядом и за кпп.... одни видосы....
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14.10.2024 12:51 Відповісти
І чому люди не поспішають мобілізуватися? Ламання через коліно якимось ноунеймом-це ж так круто.
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14.10.2024 12:52 Відповісти
Ну так ясно - хай ці військові переможуть самотужку всю русню, потім всіх зебілів, побудують тут НАТО і ЄС - і тількии тодіііііііі... (ухилянт сподобиться кудись піти)
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14.10.2024 13:03 Відповісти
Ну так під чутким керівництвом дмітрієвих "тихоходів" перемога вже не за горами.
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14.10.2024 13:16 Відповісти
Це не Тихоход, це свиноскот.
СБУ агоооов!!!????
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14.10.2024 12:53 Відповісти
Свиноскот свиноскоту око не виклює!
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14.10.2024 13:03 Відповісти
Ще як виклює.
Заради власной шкірки виклює.
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14.10.2024 13:09 Відповісти
А що це за хряк ??))
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14.10.2024 12:54 Відповісти
мабуть такий же як охоронець піторка ляшка, який під російську попсу витанцьовував в кабаку... теж великі БПЛашники тилові... таких повно неголених на камуфльованих волонтерських джипах без номерів в Києві..
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14.10.2024 13:27 Відповісти
Зайшов на об"єкт без дозволу - вже винуватий. Можна пику товкти.
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14.10.2024 12:57 Відповісти
Стріляти ? Нє ? Статут карульної служби.
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14.10.2024 14:02 Відповісти
Он минимум должен был валяться на земле с простреленными коленками. Тем более сейчас.
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14.10.2024 14:49 Відповісти
Так а хто пропустив цього цивільного на військовий об'єкт? Хіба військові відосиками мають реагувати на проникнення сторонньої особи на режимний об'єкт?
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14.10.2024 13:01 Відповісти
Маю лише одне питання. Чому не ввалили пі***лєй та не викинули з території?
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14.10.2024 13:02 Відповісти
У Афгані був випадок: прислали в полк "дикоростучого" офіцера на посаду НШ. (генеральський синок) І той почав "рулить" - "па уставу"... Став вимагать від офіцерів та прапорщиків, щоб ті в ПШ переодяглися (на той час вони стали носить солдатське ХБ - щоб не демаскуваться...). В результаті у першому "виході" від снайперів загинули п"ятеро - два офіцери та три прапорщики....
Через тиждень у "ровик" польового туалету, куди НШ пішов срать, залетіла граната... З посіченим осколками задом НШ евакуювали в Союз. Розслідування встановило - "мінометний обстріл душманів"... Більше цей НШ в Афгані не з"являвся...
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14.10.2024 13:06 Відповісти
Все правильно, було і ще більш красиво, але ж у " Комсомолькій Правді" про це неписали.
Може і потрібно інколи виносити назагал проблєми у ЗСУ, але навмисно " пушити" все що можна негативного, про Збройні Сили кожного дня і із усіх прасок, накидуючи і накидуючи негативу...
У вашому випадку, на місці розібрались, без публікацій в газеті " Труд".
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14.10.2024 13:52 Відповісти
Не зрозумів: ти мене підтримуєш? Чи "критикуєш"?...
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14.10.2024 14:44 Відповісти
Підтримую. Самі займалися подібним.. Але пишу не для тебе, уточнюю,що варто вирішувати конфлікти в ЗСУ всередині ЗСУ, різними методами, без щоденного хайпу із усіх прасок.
У "дурнихі" ізраельтян чомусь діє воєнна цензура. А у нас цей щоденний хайп у ЗМІ призведе до 1916 року, " штикі в зємлю".
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14.10.2024 14:55 Відповісти
Якщо це Дмітрієв цивільний, чому він розказує журналістам коли військові мали виходити на бойові?

"Окрім того, Дмітрієв https://hromadske.ua/suspilstvo/232853-biytsi-sukhoputnykh-viysk-zaiavyly-pro-pohrozy-prynyzennia-ta-nezakonni-nakazy-vid-nibyto-radnyka-komanduvacha-pavliuka заявив журналістам, що "наказів, звісно, не було і не могло бути".

За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть "офіційні джерела".
Він додав, що бійці нібито мали вийти на бойові 14 жовтня."

Джерело:
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14.10.2024 13:08 Відповісти
У нас у війську наказів взагалі майже немає...намагаються бойовими роспорядженнями командувати...тоді відповідальності немає.
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14.10.2024 13:36 Відповісти
А чим "бойове розпорядження" відрізняється вуід "наказу"? Бойове розпорядженння - той самий наказ... Тільки в ньому розписаний порядок застосування, під час операції , різних видів зброї, час виведення підрозділу на бойові позиції та черговість нанесення противнику бойового ураження. (час атаки, артнальотів, чи інші бойові дії)...
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14.10.2024 14:49 Відповісти
Ще раз зайде мінусуйте , народ підтримає.
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14.10.2024 13:10 Відповісти
Як цивільний може заходити на військовий об'єкт? В нього є розпорядження на руках? Чи є усний наказ? Нічого не зрозуміло. Контрозвідка має прокоментувати ситуацію. Тобто всі статути до сраки. Ха ха ха.
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14.10.2024 13:11 Відповісти
Ми вже в НАТО, навіть попереду. ПО- ПЕ-РЕ - ЕДУ ГОЛОБОРОДЬ- КО! Нова "народна" пісня про "славних криворожців".
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14.10.2024 13:11 Відповісти
Цирк.
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14.10.2024 13:11 Відповісти
А де коля коклета? Посилив батальон монако?
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14.10.2024 13:11 Відповісти
Сестра-близнец этого жирного урода. Тихоходка. И тоже вместо рта- грязная дупа.

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14.10.2024 13:12 Відповісти
Але ж живуча !! Радіацію витримує.
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14.10.2024 14:05 Відповісти
Так это чмо тоже литр шмурдяка выдует и хоть бы хны.
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14.10.2024 16:01 Відповісти
... патужний рішала, бик.
ГАНЬБА.
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14.10.2024 13:28 Відповісти
киньте цього підора у вулик. разом з підор-автором мему ющем.
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14.10.2024 13:37 Відповісти
Накинути ззаду шинель і влаштувати ногами "темну" - нехай переключиться на медичну галузь.
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14.10.2024 13:38 Відповісти
****** село...
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14.10.2024 13:49 Відповісти
І що не можна було його тупо пристрелити, а потім сказати, що це була самооборона?
Типу якись мутний цивільний напав на військовослужбовців на режимному обєкті?
Немає слів
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14.10.2024 13:53 Відповісти
Ненароком і непомітно прострелили яйця і зробити цього децла євнухом .
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14.10.2024 14:07 Відповісти
«Я не придатний до зброї» - читайте «Я жалюгідний боягуз». І записана розмова це добре підтверджує.
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14.10.2024 14:31 Відповісти
ТО МИЛЛИОНЫ В КИШЕНЯХ ТО ОЧЕРЕДНОЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЕ ГАВНО ! А ВЕДЬ ТРЕТИЙ ГОД ВОЙНЫ.. А МЫ ВСЁ СОПЛИ ЖУЁМ .
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14.10.2024 14:31 Відповісти
Російськомовність і бидлотство в парі йдуть.

Порівняти два монологи…
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14.10.2024 14:35 Відповісти
Так а що він робить на території військової частини? Там що, нема вартових зі зброєю?
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14.10.2024 14:52 Відповісти
Тут ми почули версію лише однієї зі сторін.
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14.10.2024 15:39 Відповісти
Невже хтось переплюнув командувача Безуглу?
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14.10.2024 16:08 Відповісти
Мабуть це просто Чумаход.
"Смотрящий", *****.
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14.10.2024 16:47 Відповісти
А як він зайшов, взагалі, на територію частини? Хто йому перепустку виписав?
Чи кожен може гуляти де попало? Чи хто його там покриває?
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14.10.2024 17:23 Відповісти
Йому завгосп направлення виписав.
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14.10.2024 18:55 Відповісти
серйозний завгосп якийсь
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14.10.2024 20:54 Відповісти
У нас воєнний стан, чи ні? Якийсь лєвий мудак, цивільний,який відкосив від служби, легко зайшов у розположення бойової частини... А де статут? Чому пропустили, не арештували, як диверсанта? Нікому в голову не прийшло , що він ворожий агент?
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14.10.2024 18:11 Відповісти
В Рашу довбня відправити. Там такі кадри цінять...
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14.10.2024 22:50 Відповісти
Срач який нікому не потрібен в Україні, журналісти замість висвічувати життя Єрмака і його зв'язки (цілком таємні) пишуть про таке.
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14.10.2024 23:04 Відповісти
Оце країну мрій побудували преЗЕдент і його команда: крадуть, брешуть, маніпулють і ні за що не відповідають.
Ще й вибори планують під себе провести.
Чому всі мовчать?
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15.10.2024 10:20 Відповісти
Кацапо решала!
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15.10.2024 20:37 Відповісти
Навіть не знаю як це назвати. Ні, не хамство Дмітрієва, а звернення військових. До них приперлось якесь невизначене цивільне хамло, а вони замість діяти по статуту, коли на територію дислокації проникає стороння особа, вислуховують матюки, а потім скаржаться. Тобто можна до них в частину ввалитись, назватись ********* і комроти буде лише очима кліпати?
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15.10.2024 20:57 Відповісти
Невідомий в цивільному одязі на території військового об'єкту:.......
Устав караульної служби:
Попередження
Постріл в гору
Постріл на ураження
Все прописано, досить виконувати.
Скільки можна жити па панятіям?
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13.11.2024 10:29 Відповісти
 
 