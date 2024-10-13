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Новини Війна
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Сили оборони за тиждень знищили 8460 російських загарбників і 1662 одиниці ворожої техніки і озброєння, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

Павлюк розповів, скільки окупантів та ворожої техніки ЗСУ знищили за тиждень

За тиждень з 6 по 13 жовтня українські захисники ліквідували 8460 російських загарбників та знищили 1662 одиниці техніки та озброєння РФ.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Серед знищеного за цей тиждень:

  • 52 танки;
  • 197 бойових броньованих машин;
  • 318 артилерійських систем;
  • 15 РСЗВ;
  • 8 установок ППО;
  • 578 одиниць автотехніки;
  • 72 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, українські оборонці знищили ворожий літак та гелікоптер.

Також за цей час знищені щонайменше шість ракет і 414 безпілотників оперативно-тактичного рівня, якими атакувала російська окупаційна армія.

Павлюк про втрати ворога за тиждень

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Автор: 

знищення (7468) ЗСУ (7638) Павлюк Олександр (216)


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здається на брехню..(
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13.10.2024 18:58 Відповісти
Та, да такі цифри які пишуть якісь марні. З такою арифметикою вжеб давно перемогли років. Хоча захоплення курщини зробив оманський спеціально, щоб підняти на Параші мобілізацію
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13.10.2024 19:56 Відповісти
Бла бла бла...
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13.10.2024 21:22 Відповісти
 
 