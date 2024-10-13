Сили оборони за тиждень знищили 8460 російських загарбників і 1662 одиниці ворожої техніки і озброєння, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА
За тиждень з 6 по 13 жовтня українські захисники ліквідували 8460 російських загарбників та знищили 1662 одиниці техніки та озброєння РФ.
Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Серед знищеного за цей тиждень:
- 52 танки;
- 197 бойових броньованих машин;
- 318 артилерійських систем;
- 15 РСЗВ;
- 8 установок ППО;
- 578 одиниць автотехніки;
- 72 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, українські оборонці знищили ворожий літак та гелікоптер.
Також за цей час знищені щонайменше шість ракет і 414 безпілотників оперативно-тактичного рівня, якими атакувала російська окупаційна армія.
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Лаур
показати весь коментар13.10.2024 18:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Геннадій Нанкевич #583653
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morkvodzeb #354283
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