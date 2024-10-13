Сили оборони за тиждень знищили 8460 російських загарбників і 1662 одиниці ворожої техніки і озброєння, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 6 по 13 жовтня українські захисники ліквідували 8460 російських загарбників та знищили 1662 одиниці техніки та озброєння РФ.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Серед знищеного за цей тиждень:

52 танки;

197 бойових броньованих машин;

318 артилерійських систем;

15 РСЗВ;

8 установок ППО;

578 одиниць автотехніки;

72 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, українські оборонці знищили ворожий літак та гелікоптер.

Також за цей час знищені щонайменше шість ракет і 414 безпілотників оперативно-тактичного рівня, якими атакувала російська окупаційна армія.

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