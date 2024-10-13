Сили оборони Півдня за добу знищили 74 окупанти та 25 одиниць озброєння й військової техніки

Протягом минулої доби російська армія втратила на півдні 74 особи особового складу.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, упродовж доби втрати особового складу противника становлять 74 особи.



Також ворог втратив 25 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

6 одиниць автомобільної техніки;

7 гаубиць (1-Гіацинт-Б; 1-Мста-Б);

6 БпЛА (4-ZALA, 2-Supercam);

1 Starlink;

1 міномет (120 мм);

1 мотоцикл;

1 РЕБ;

2 човни.

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Також українські захисники уразили 5 бліндажів, місце зберігання провізії, місце зльоту БпЛА, 2 спостережні пункти та вогневу позицію.

Як повідомляється, загалом за минулий тиждень на півдні України ворог втратив 25 розвідувальних БпЛА

Ситуація на Півдні

Зазначається, що впродовж минулої доби зафіксовано 9 штурмів на Херсонському та 1 штурм на Запорізькому напрямках.



Окупанти продовжують артилерійські обстріли, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.



За вчора, 12 жовтня, ворог застосував 241 FPV-дрон, з них 3 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА 311 осколкових боєприпасів.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 668 930 російських загарбників.