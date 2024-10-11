Війська РФ відновили штурмові дії на Придніпровському напрямку, - Сили оборони півдня

З початку тижня українські Сили оборони відбили 29 російських атак у Херсонській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

"З початку тижня ворог відновив атакувальні дії на Придніпровському напрямку. Сили оборони Півдня України на Херсонщині відбили 29 штурмів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж минулої доби зафіксовано 5 штурмів на Херсонському та 2 штурми на Запорізькому напрямках.

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Ворожі обстріли

Також окупанти продовжують артилерійські обстріли, завдають авіаційних ударів, запускають БПЛА різних типів і ведуть аеророзвідку.

Лише за 10 жовтня армія РФ застосувала на півдні 318 FPV-дронів, з них - 3 ударних БПЛА типу "Ланцет". Також ворог скинув з БпЛА 428 осколкових боєприпасів.

Втрати ворога на Півдні

За добу окупанти втратили на півдні України 59 солдатів, а також 25 одиниць техніки:

6 одиниць автомобільної техніки;

6 гаубиць;

3 міномети;

4 дрони (3-ZALA, 1-Supercam);

камеру спостереження;

3 мотоцикли;

2 човни.

Також Сили оборони України уразили два бліндажі, п'ять місць зберігання боєприпасів, місце зльоту дронів, спостережний пункт та вогневу позицію.

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