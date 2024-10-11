Війська РФ відновили штурмові дії на Придніпровському напрямку, - Сили оборони півдня
З початку тижня українські Сили оборони відбили 29 російських атак у Херсонській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
"З початку тижня ворог відновив атакувальні дії на Придніпровському напрямку. Сили оборони Півдня України на Херсонщині відбили 29 штурмів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що впродовж минулої доби зафіксовано 5 штурмів на Херсонському та 2 штурми на Запорізькому напрямках.
Ворожі обстріли
Також окупанти продовжують артилерійські обстріли, завдають авіаційних ударів, запускають БПЛА різних типів і ведуть аеророзвідку.
Лише за 10 жовтня армія РФ застосувала на півдні 318 FPV-дронів, з них - 3 ударних БПЛА типу "Ланцет". Також ворог скинув з БпЛА 428 осколкових боєприпасів.
Втрати ворога на Півдні
За добу окупанти втратили на півдні України 59 солдатів, а також 25 одиниць техніки:
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- 6 гаубиць;
- 3 міномети;
- 4 дрони (3-ZALA, 1-Supercam);
- камеру спостереження;
- 3 мотоцикли;
- 2 човни.
Також Сили оборони України уразили два бліндажі, п'ять місць зберігання боєприпасів, місце зльоту дронів, спостережний пункт та вогневу позицію.
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