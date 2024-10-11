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Новини Війна
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Війська РФ відновили штурмові дії на Придніпровському напрямку, - Сили оборони півдня

Окупанти відновили штурми на фронті у Херсонській області

З початку тижня українські Сили оборони відбили 29 російських атак у Херсонській області. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

"З початку тижня ворог відновив атакувальні дії на Придніпровському напрямку. Сили оборони Півдня України на Херсонщині відбили 29 штурмів", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що впродовж минулої доби зафіксовано 5 штурмів на Херсонському та 2 штурми на Запорізькому напрямках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькому напрямку окупанти зосереджують штурмові групи біля Роботиного та Приютного, - Сили оборони півдня

Ворожі обстріли 

Також окупанти продовжують артилерійські обстріли, завдають авіаційних ударів, запускають БПЛА різних типів і ведуть аеророзвідку.

Лише за 10 жовтня армія РФ застосувала на півдні 318 FPV-дронів, з них - 3 ударних БПЛА типу "Ланцет". Також ворог скинув з БпЛА 428 осколкових боєприпасів.

Втрати ворога на Півдні

За добу окупанти втратили на півдні України 59 солдатів, а також 25 одиниць техніки:

  • 6 одиниць автомобільної техніки;
  • 6 гаубиць;
  • 3 міномети;
  • 4 дрони (3-ZALA, 1-Supercam);
  • камеру спостереження;
  • 3 мотоцикли;
  • 2 човни.

Також Сили оборони України уразили два бліндажі, п'ять місць зберігання боєприпасів, місце зльоту дронів, спостережний пункт та вогневу позицію.

Читайте також: Сили оборони Півдня за добу знищили 106 окупантів та 23 одиниці озброєння й військової техніки

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Тю. А творожніков казав що перекидання підрозділів кацапів з Херсонського напрямку під курськ послабило тиск.
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11.10.2024 12:30 Відповісти
У них зараз поповнення переважає втрати.
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11.10.2024 12:41 Відповісти
це тому що вони не знають про ЗЕміт миру
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11.10.2024 13:43 Відповісти
 
 