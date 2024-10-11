Войска РФ возобновили штурмовые действия на Приднепровском направлении, - Силы обороны юга
С начала недели украинские Силы обороны отбили 29 российских атак в Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"С начала недели враг возобновил атакующие действия на Приднепровском направлении. Силы обороны Юга Украины на Херсонщине отбили 29 штурмов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 5 штурмов на Херсонском и 2 штурма на Запорожском направлениях.
Вражеские обстрелы
Также оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, запускают БПЛА различных типов и ведут аэроразведку.
Только за 10 октября армия РФ применила на юге 318 FPV-дронов, из них - 3 ударных БПЛА типа "Ланцет". Также враг сбросил с БПЛА 428 осколочных боеприпасов.
Потери врага на Юге
За сутки оккупанты потеряли на юге Украины 59 солдат, а также 25 единиц техники:
- 6 единиц автомобильной техники;
- 6 гаубиц;
- 3 миномета;
- 4 дрона (3-ZALA, 1-Supercam);
- камеру наблюдения;
- 3 мотоцикла;
- 2 лодки.
Также Силы обороны Украины поразили два блиндажа, пять мест хранения боеприпасов, место взлета дронов, наблюдательный пункт и огневую позицию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль