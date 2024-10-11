РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12190 посетителей онлайн
Новости Война
3 396 3

Войска РФ возобновили штурмовые действия на Приднепровском направлении, - Силы обороны юга

Окупанти відновили штурми на фронті у Херсонській області

С начала недели украинские Силы обороны отбили 29 российских атак в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"С начала недели враг возобновил атакующие действия на Приднепровском направлении. Силы обороны Юга Украины на Херсонщине отбили 29 штурмов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 5 штурмов на Херсонском и 2 штурма на Запорожском направлениях.

Читайте также: На Запорожском направлении оккупанты сосредотачивают штурмовые группы возле Работино и Приютного, - Силы обороны юга

Вражеские обстрелы

Также оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, запускают БПЛА различных типов и ведут аэроразведку.

Только за 10 октября армия РФ применила на юге 318 FPV-дронов, из них - 3 ударных БПЛА типа "Ланцет". Также враг сбросил с БПЛА 428 осколочных боеприпасов.

Потери врага на Юге

За сутки оккупанты потеряли на юге Украины 59 солдат, а также 25 единиц техники:

  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 6 гаубиц;
  • 3 миномета;
  • 4 дрона (3-ZALA, 1-Supercam);
  • камеру наблюдения;
  • 3 мотоцикла;
  • 2 лодки.

Также Силы обороны Украины поразили два блиндажа, пять мест хранения боеприпасов, место взлета дронов, наблюдательный пункт и огневую позицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны Юга за сутки уничтожили 106 оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники

Автор: 

штурм (533) Силы обороны юга (341) Херсонская область (4859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю. А творожніков казав що перекидання підрозділів кацапів з Херсонського напрямку під курськ послабило тиск.
показать весь комментарий
11.10.2024 12:30 Ответить
У них зараз поповнення переважає втрати.
показать весь комментарий
11.10.2024 12:41 Ответить
це тому що вони не знають про ЗЕміт миру
показать весь комментарий
11.10.2024 13:43 Ответить
 
 