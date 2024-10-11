Войска РФ возобновили штурмовые действия на Приднепровском направлении, - Силы обороны юга

С начала недели украинские Силы обороны отбили 29 российских атак в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"С начала недели враг возобновил атакующие действия на Приднепровском направлении. Силы обороны Юга Украины на Херсонщине отбили 29 штурмов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 5 штурмов на Херсонском и 2 штурма на Запорожском направлениях.

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Вражеские обстрелы

Также оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, запускают БПЛА различных типов и ведут аэроразведку.

Только за 10 октября армия РФ применила на юге 318 FPV-дронов, из них - 3 ударных БПЛА типа "Ланцет". Также враг сбросил с БПЛА 428 осколочных боеприпасов.

Потери врага на Юге

За сутки оккупанты потеряли на юге Украины 59 солдат, а также 25 единиц техники:

6 единиц автомобильной техники;

6 гаубиц;

3 миномета;

4 дрона (3-ZALA, 1-Supercam);

камеру наблюдения;

3 мотоцикла;

2 лодки.

Также Силы обороны Украины поразили два блиндажа, пять мест хранения боеприпасов, место взлета дронов, наблюдательный пункт и огневую позицию.

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