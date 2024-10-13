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Силы обороны Юга за сутки уничтожили 74 оккупанта и 25 единиц вооружения и военной техники

Знищення техніки РФ на півдні

За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 74 человека личного состава.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение суток потери личного состава противника составляют 74 человека.

Также враг потерял 25 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 7 гаубиц (1-Гиацинт-Б; 1-Мста-Б);
  • 6 БпЛА (4-ZALA, 2-Supercam);
  • 1 Старлинк;
  • 1 миномет (120 мм);
  • 1 мотоцикл;
  • 1 РЕБ;
  • 2 лодки.

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Также украинские защитники поразили 5 блиндажей, место хранения провизии, место взлета БпЛА, 2 наблюдательных пункта и огневую позицию.

Как сообщается, всего за прошедшую неделю на юге Украины враг потерял 25 разведывательных БпЛА

Ситуация на Юге

Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 9 штурмов на Херсонском и 1 штурм на Запорожском направлениях.

Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные БПЛА различных типов, ведут аэроразведку.

За вчера, 12 октября, враг применил 241 FPV-дрон, из них 3 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА 311 осколочных боеприпасов.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 668 930 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19562) ликвидация (3657) уничтожение (7156) Силы обороны юга (341)


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