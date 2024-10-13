Силы обороны Юга за сутки уничтожили 74 оккупанта и 25 единиц вооружения и военной техники

За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 74 человека личного состава.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение суток потери личного состава противника составляют 74 человека.



Также враг потерял 25 единиц вооружения и военной техники, из них:

6 единиц автомобильной техники;

7 гаубиц (1-Гиацинт-Б; 1-Мста-Б);

6 БпЛА (4-ZALA, 2-Supercam);

1 Старлинк;

1 миномет (120 мм);

1 мотоцикл;

1 РЕБ;

2 лодки.

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Также украинские защитники поразили 5 блиндажей, место хранения провизии, место взлета БпЛА, 2 наблюдательных пункта и огневую позицию.

Как сообщается, всего за прошедшую неделю на юге Украины враг потерял 25 разведывательных БпЛА

Ситуация на Юге

Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 9 штурмов на Херсонском и 1 штурм на Запорожском направлениях.



Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные БПЛА различных типов, ведут аэроразведку.



За вчера, 12 октября, враг применил 241 FPV-дрон, из них 3 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА 311 осколочных боеприпасов.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 668 930 российских захватчиков.