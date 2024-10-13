Силы обороны за неделю уничтожили 8460 российских захватчиков и 1662 единицы вражеской техники и вооружения, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА
За неделю с 6 по 13 октября украинские защитники ликвидировали 8460 российских захватчиков и уничтожили 1662 единицы техники и вооружения РФ.
Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Среди уничтоженного за эту неделю:
- 52 танка;
- 197 боевых бронированных машин;
- 318 артиллерийских систем;
- 15 РСЗО;
- 8 установок ПВО;
- 578 единиц автотехники;
- 72 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили вражеский самолет и вертолет.
Также за это время уничтожены по меньшей мере шесть ракет и 414 беспилотников оперативно-тактического уровня, которыми атаковала российская оккупационная армия.
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Лаур
показать весь комментарий13.10.2024 18:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Геннадій Нанкевич #583653
показать весь комментарий13.10.2024 19:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
morkvodzeb #354283
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