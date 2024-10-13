Силы обороны за неделю уничтожили 8460 российских захватчиков и 1662 единицы вражеской техники и вооружения, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 6 по 13 октября украинские защитники ликвидировали 8460 российских захватчиков и уничтожили 1662 единицы техники и вооружения РФ.

Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Среди уничтоженного за эту неделю:

52 танка;

197 боевых бронированных машин;

318 артиллерийских систем;

15 РСЗО;

8 установок ПВО;

578 единиц автотехники;

72 единицы спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили вражеский самолет и вертолет.

Также за это время уничтожены по меньшей мере шесть ракет и 414 беспилотников оперативно-тактического уровня, которыми атаковала российская оккупационная армия.

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