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Новости Война
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Силы обороны за неделю уничтожили 8460 российских захватчиков и 1662 единицы вражеской техники и вооружения, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

Павлюк розповів, скільки окупантів та ворожої техніки ЗСУ знищили за тиждень

За неделю с 6 по 13 октября украинские защитники ликвидировали 8460 российских захватчиков и уничтожили 1662 единицы техники и вооружения РФ.

Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Среди уничтоженного за эту неделю:

  • 52 танка;
  • 197 боевых бронированных машин;
  • 318 артиллерийских систем;
  • 15 РСЗО;
  • 8 установок ПВО;
  • 578 единиц автотехники;
  • 72 единицы спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили вражеский самолет и вертолет.

Также за это время уничтожены по меньшей мере шесть ракет и 414 беспилотников оперативно-тактического уровня, которыми атаковала российская оккупационная армия.

Павлюк про втрати ворога за тиждень

Также смотрите: ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 180 средств воздушной разведки и нападения россиян. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

уничтожение (7171) ВСУ (6673) Павлюк Александр (191)


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здається на брехню..(
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13.10.2024 18:58 Ответить
Та, да такі цифри які пишуть якісь марні. З такою арифметикою вжеб давно перемогли років. Хоча захоплення курщини зробив оманський спеціально, щоб підняти на Параші мобілізацію
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13.10.2024 19:56 Ответить
Бла бла бла...
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13.10.2024 21:22 Ответить
 
 