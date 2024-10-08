ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 180 средств воздушной разведки и нападения россиян. ИНФОГРАФИКА
За прошедшую неделю подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 180 средств воздушной разведки и нападения противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
Уничтожено, в частности:
- БпЛА Shahed-131/136 - 110 ед;
- БпЛА Орлан 10/30 - 5 ед;
- БпЛА Zala - 35 ед;
- БпЛА Supercam - 11 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 12 ед;
- БпЛА "Мерлин" - 1 ед;
- БпЛА "Молния" - 5 ед;
- БпЛА "Элерон" - 1 ед.
