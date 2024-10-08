РУС
ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 180 средств воздушной разведки и нападения россиян. ИНФОГРАФИКА

За прошедшую неделю подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 180 средств воздушной разведки и нападения противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Уничтожено, в частности:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 110 ед;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 5 ед;
  • БпЛА Zala - 35 ед;
  • БпЛА Supercam - 11 ед;
  • БпЛА "Ланцет" - 12 ед;
  • БпЛА "Мерлин" - 1 ед;
  • БпЛА "Молния" - 5 ед;
  • БпЛА "Элерон" - 1 ед.

Результати роботи ППО Сухопутних військ

Читайте: Уничтожены два "Кинжала", третий попал в районе аэродрома Староконстантинов. Ночью сбито 32 "Шахеда", еще 37 - локально потеряны, - Воздушные силы

