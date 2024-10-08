ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 180 засобів повітряної розвідки та нападу росіян. ІНФОГРАФІКА
За минулий тиждень підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 180 засобів повітряної розвідки та нападу противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Знищено, зокрема:
- БпЛА Shahed-131/136 — 110 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 5 од.;
- БпЛА Zala — 35 од.;
- БпЛА Supercam — 11 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 12 од.;
- БпЛА "Мерлін" — 1 од.;
- БпЛА "Молнія" — 5 од.;
- БпЛА "Елерон" — 1 од.
