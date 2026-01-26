Цензор.НЕТ
Зеленський нагородив екснардепа та комбата 63 ОМБр Ляшка орденом "За заслуги"

Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою колишнього народного депутата Олега Ляшка, який зараз є командиром батальйону безпілотних систем у 63 окремій механізованій бригаді.

Зеленський написав, що нагородив військових під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали".

Нагорода для Ляшка

Ляшко, який зараз є командиром батальйону безпілотних систем у 63 ОМБр у складі 3-го армійського корпусу, отримав орден "За заслуги" III ступеня.

Інші нагороди

Також Зеленський іншим указом присвоїв звання Героя України Олегу "Хасану" Гуйту — командиру 427 окремої бригади безпілотних систем "Рарог" та Юрію Федоренку — командиру бригади "Ахіллес".

Юрій Федоренко

Крім того, нагородну зброю від президента України отримав Павло Єлізаров (Лазар) — новопризначений заступник командувача Повітряних сил ЗСУ.

Інші українські воїни отримали від президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІI та ІII ступенів і відзнаки "Іменна вогнепальна зброя".

Павло Єлізаров

Що передувало?

  • Олег Ляшко був народним депутатом VIII, VII, VI, V, IV скликань, очолював "Радикальну партію". У жовтні 2022 року він склав присягу в ЗСУ.
  • У жовтні 2024 року стало відомо, що 11 жовтня Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

Барна тоже воевал. Погиб.
Слава Герою.
26.01.2026 22:16 Відповісти
Повертайся,Олег,живий! Героям Слава! Смерть ворогам!
26.01.2026 22:05 Відповісти
"Ляшко, на відміну від декого, справді пішов на фронт одразу. З переваг - він "під ключ" закрив питання забезпечення свого підрозділу, використовуючи всі свої зв'язки. І без зайвого піару. До Ляшка - політика ми ставились... ну, ви знаєте. А тут - питань нема."
26.01.2026 22:09 Відповісти
26.01.2026 22:05 Відповісти
Бач - на фронті пригодився а то протирав штани в Раді
26.01.2026 22:05 Відповісти
просто скоро вибори
26.01.2026 22:46 Відповісти
А Ляшко не сказав йому своє любиме слово - "Скотиняки"?
26.01.2026 22:06 Відповісти
Мав би сказати - Скотиняка!
26.01.2026 22:08 Відповісти
Кандидат на вибори по відтягувані голосів уже є.
26.01.2026 22:31 Відповісти
У кого відтягувати?
26.01.2026 22:55 Відповісти
У представників патріотичних сил, у дорослих політиків, нарешті у тих, хто має клепку в голові
26.01.2026 23:01 Відповісти
А Ляшко, котрий захищає Україну на фронті, хіба не патріот?
26.01.2026 23:35 Відповісти
450 депутатів взяли і показали би приклад Ляшка!
26.01.2026 22:06 Відповісти
Угу - ще напишіть , що і дітки їх мають повернутись із закордону і захищати батьківщину ...?
26.01.2026 22:13 Відповісти
26.01.2026 22:16 Відповісти
- справа йде до фінішу - треба нагороди встигнути отримати ...🫡
26.01.2026 22:07 Відповісти
В тебе якісь претензії до командира батальйону безпілотних систем у 63 ОМБр, яка боронила 1.5 Бахмут і зараз тримає Лиман в складі 3го АК?

Думаєш, там зараз пляж і відпочинок? Це після ************** лісництва, в якому 63тя теж зарубалася? Вони не достойні поголів державних нагород? Ти зовсім кінчений?
26.01.2026 22:14 Відповісти
А сам кінчений Орест Гарай в якій бригаді служить ?
26.01.2026 22:17 Відповісти
Диванним генералісімусом я служу на цензорі. Що, командира не впізнав? Ах ти ж гній ***********...
26.01.2026 22:37 Відповісти
цей nnn Яника завжди тут підтримував..хвора людина.
26.01.2026 22:23 Відповісти
Сам подумай, які можуть бути погляди та претензії у рига.
Цей чувак з 2014 по 2019 активно підтримував ригів, бульбофюрера та сепарів, а з 2019 поЗЕленів по самі вінця поки не зрозумів, що "нові обличча" трохи про інше (виключно про бабло). 😁
26.01.2026 22:32 Відповісти
афтор придурок
27.01.2026 10:05 Відповісти
26.01.2026 22:09 Відповісти
Ну, як би - уважуха. Не триндить по марафонах, і робить свою справу!
26.01.2026 22:09 Відповісти
Это точно! Ещё успевает и на Порошенко гадостей наговорить!
26.01.2026 22:36 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman/10244 Говорять Снайпер ✙

Звісно, Олег Ляшко обійняв посаду комбата в 63-й бригаді по блату, пройшовшись по головах бойових офіцерів і не пройшовши шлях, який пройшли інші, але свою роботу зараз робить добре - про це свідчить статистика.
Як бачите, в армії трапляються і такі неоднозначні люди.
Історія пам'ятає результат.
26.01.2026 22:11 Відповісти
Ви пишете не правдиву інформацію, Ляшка дуже поважають в 63 бригаді , побільше би таких комбатів
26.01.2026 22:16 Відповісти
Хто там його поважає - прізвища назвати можете ?
26.01.2026 22:19 Відповісти
Та начхати, хто там його поважає чи не поважає. Його бат регулярно входить в топ-10 рейтингу ЗСУ по підтвердженим знищенням цілей на фронті (техніки та особового складу засрашки). З такими показниками - срати мені, поважають його там в 63й бригаді чи ні. Нехай просто більше знищує кацапів. Де машина для клонування таких лейтенантів? Я твою душу за неї продам.
26.01.2026 22:30 Відповісти
Мадяр був бізнесменом середньої руки до повномасштабки - зараз командувач СБС.

Рогозюк був зам.ком.взводу (летьоха) керував на складі під час 1 строку контракту в АТО до повномасштабки - зараз командир 60 ОМБр.

Лейтенант Ляшко зміг забезпечити батальйон безпілотних систем (250+ осіб) 63 ОМБр засобами і поставив командування в 2025 році так, що його батальйон регулярно входить в топ-10 батів ЗСУ по результативності (читай - кількості підтверджених знищень техніки та особового складу засрашки). Є претензії до його служби - в нього там командирів достатньо для "виправлення". Якщо б в нас хоча б 1% "лейтенантів" в ЗСУ могли зробити стільки ж для ЗСУ і України, як Олег Ляшко, то ЗСУ вже б Петропавлівськ-на-Камчатці кошмарило з моря - бо по суші ліньки було б туди пертися через Якутськ і Магадан. Тож нагорода по заслугам буквально. Вони реально є.

А як політик він, звісно, лайно собаче.
26.01.2026 22:26 Відповісти
Олег Валерійович ✊🇺🇦
26.01.2026 22:12 Відповісти
До речі Федоренко чоловік нардепки від слугі народа Мєзєнцевой ,і зробив швидку кар'єру від комбата до комбрига а тепер ще й Героя отримав , до речі він ще відомий тим ,що буквально не вилазить з ефірів на гівномарафоні і йому подібним .а командує ,напевно .між ефірами .
26.01.2026 22:17 Відповісти
А хіба він не депутат у міськраді? Звання героя телеефірів заслужив
26.01.2026 22:26 Відповісти
вила потім будуть
26.01.2026 22:25 Відповісти
нагорода заслужeна, нема питань, але з чиїх рук?
а колись поважний, пан Ляшко і слюні пустив і про вили забув...
26.01.2026 22:23 Відповісти
1. Ніколи він не був поважним.
2. Нагороду він отримав з рук верховного головнокомандувача ЗСУ.

Для військових це реально честь. А що тимчасово верховним головнокомандувачем ЗСУ в нас хєрограй - ну, буває. Пройдуть роки і персоналії забудуться, а "за заслуги з рук верховного головнокомандувача ЗСУ" - залишиться. В США, он, руде лайно головує державою і армією... Обісратись кожна країна може. І неодноразово теж може.
26.01.2026 22:34 Відповісти
Из этих же рук и кошеаой с пикаловым награды получили! Т наумов бригадного генерала!
26.01.2026 22:39 Відповісти
ну хай так, якщо розуму не вистачило вібити смску
"вишлите нагороду поштою, ваша верховна зелена скотиняка."
26.01.2026 22:40 Відповісти
Ну то таке, з "чьих рук". З рук Презiдента України. Не з рук Зеленського, а саме з рук Презiдента України. Презiдент може бути херовим сьогоднi, завтра буде хтось другий - краще чi гiрше, але у будь-якому випадку це єдине лiце яке представляеє Українську Державу.
26.01.2026 23:54 Відповісти
для нагадки пам'яті,
***** теж президент кацапії, але це ж не відміняє що він *****.
порядні люди з тих лап не клюють...
26.01.2026 23:57 Відповісти
Ще раз: срав я на *****, та i Пiсяграй не мiй герой. Але вiн - Презiдент України. За Пiсяграя забудуть, а нагорода вiд Презiдента України залишиться.
Ви у Сполученних Штатах мешкуєте? Знаєте такого Бiл Мар? Це комiдiан та лiберальний до кiсток критик Трампа. Одного раз Трамп запросив його до Бiлого Дому, всi хто знав Мара, всi лiберали країни волали "не йди! це ганьба!", але Мар вiдповiв, - я йду не до Трампа, а до Презiдента США. Це саме то.
27.01.2026 00:10 Відповісти
тобто якщо купу лайна обізвати медом то її те ж треба лизати?
ну це без мене...
27.01.2026 00:15 Відповісти
Хай останнє, що почує загарбник - це характерне "скотиняка!".
26.01.2026 22:24 Відповісти
Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка фінансував Ахметов.

Ближче до виборів починають ліпити з Ляшкa героя.

Ляшко не співпрацює просто так. Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, покарати олігархів і всіх посадити на вила.

Найбільшу пожертву в березні 2019 року партії Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко. Раніше він працював генеральним директором Харцизького трубного заводу, Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча й у корпорації "Метінвест", бенефіціаром яких є олігарх Рінат Ахметов.

У лютому 2018 року Зінченко раптово покинув роботу в приватних компаніях і очолив виконавчий комітет "Радикальної партії". Під час перебування на цій посаді його називали "ахметівським куратором" виборчих кампаній Ляшка. Повноваження голови виконкому Юрій Зінченко так само раптово склав через два тижні після поразки Ляшка в першому турі президентських виборів.

Другим найбільшим донором "Радикальної партії" став Антон Глівинський. Він також пропрацював понад 12 років у компаніях СКМ та "Еста Холдинг", що належать Рінату Ахметову.

Ще 1,6 мільйона гривень "Радикальна партія" отримала від Олександра Голтвенка. У 2015-2018 роках він обіймав посаду першого заступника міського голови міста Маріуполя, а до того працював на керівних посадах у "Метінвесті" та комбінаті імені Ілліча.

Ще понад 1,5 мільйона гривень "ляшківцям" пожертвував заступник мера Маріуполя Михайло Когут. Ця сума на 200 тисяч перевищує весь його офіційний дохід й задекларовані грошові заощадження за 2018 рік. До приходу в міськвиконком Михайло Михайлович також працював на підприємствах Ріната Ахметова.

Ще одним непрямим доказом фінансування РПЛ Рінатом Ахметовим може бути те, що Олега Ляшка активно піарили приналежні йому газета "Сегодня" і канал "Україна". Фракція "Радикальної партії" у свою чергу лобіювала інтереси олігарха у Верховній Раді.

Значна частина українських політологів і журналістів скептично оцінювала щирість політичних поглядів Олега Ляшка, розглядаючи Радикальну партію і самого Олега Ляшка, як особливий політичний проєкт Сергія Льовочкіна, вказуючи на «розкрутку» Олега Ляшка підконтрольним каналом «Інтер» і наявністю в партійному списку Радикальної партії осіб, пов'язаних з іменами Льовочкіна, Фірташа, Хорошковського й Черновецького.
26.01.2026 22:36 Відповісти
Ляшко він такий - фартовий!Йому і в лотерею постійно щастило!
26.01.2026 22:39 Відповісти
Це така ж правда, як і Ахметов, який свої перші гроші виграв в карти, а не був спекулянтом (при союзі), працюючи на донецький криміналітет.
26.01.2026 22:47 Відповісти
З цієї нагоди нагадаю потужну цитату Олега: "На боротьбу з корупцією не потрібно витрачати мільйони, вистачить ящику набоїв".
26.01.2026 22:43 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
Низький уклін вам Воїни за захист України
26.01.2026 23:00 Відповісти
Слава герою. Пішов на фронт і воює. І не сидить на ТВ та у ютубі-каналах.
26.01.2026 23:23 Відповісти
Сколько лайна выливали и продолжают лить на Ляшка! Он и заднеприводной , он и Ахметова слуга, он и рыгианал, и еще бох знат что, а человек уже почти четыре года воюют, защищает натертые сраки его критиков. Мои поздравления Валерьичу!
26.01.2026 23:59 Відповісти
Не вірь а перевірь.
27.01.2026 05:03 Відповісти
Чоловік - Юрій Федоренко , депутат Київської міської ради від партії «Слуга Народу."
Дружина - Мезєнцева , депутат ВРУ від партії "Слуга народу"
Зеленський- слуга народу.
27.01.2026 00:11 Відповісти
А федоренку Героя його дружина- танцюристка, нардепка мезенцева, випросила? Воював та піарився постійно, ще й, здається, по списку пройшов у ВР.
27.01.2026 00:12 Відповісти
І всім зрозуміло- для чого.
27.01.2026 05:02 Відповісти
 
 