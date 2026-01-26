Зеленський нагородив екснардепа та комбата 63 ОМБр Ляшка орденом "За заслуги"

Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою колишнього народного депутата Олега Ляшка, який зараз є командиром батальйону безпілотних систем у 63 окремій механізованій бригаді.

Про це йдеться в указі президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський написав, що нагородив військових під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали".

Нагорода для Ляшка

Ляшко, який зараз є командиром батальйону безпілотних систем у 63 ОМБр у складі 3-го армійського корпусу, отримав орден "За заслуги" III ступеня.







Інші нагороди

Також Зеленський іншим указом присвоїв звання Героя України Олегу "Хасану" Гуйту — командиру 427 окремої бригади безпілотних систем "Рарог" та Юрію Федоренку — командиру бригади "Ахіллес".

Юрій Федоренко

Крім того, нагородну зброю від президента України отримав Павло Єлізаров (Лазар) — новопризначений заступник командувача Повітряних сил ЗСУ.

Інші українські воїни отримали від президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІI та ІII ступенів і відзнаки "Іменна вогнепальна зброя".

