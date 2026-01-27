Зеленський і Федоров нагородили дронарів 63 ОМБр Третього армійського корпусу
Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Михайло Федоров під час заходу "Армія дронів 2025" відзначили батальйон безпілотних систем 63 бригади Третього армійського корпусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці "Трійки" увійшли до топ-10 підрозділів за кількістю знищеного ворога та здобутих Е-балів, пише 63 ОМБр у Фейсбуці.
Нагороди для найефективніших
Командир батальйону Олег Ляшко отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Представники найефективнішого екіпажу ББС Scream Industries Артур Дорошенко, Василь Зубрицький та Іван Цовта нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня, а Юрій Рурич — відзнакою Міністерства оборони "За зразкову службу".
"Пишаємось нашими Сталевими Левами та вітаємо із заслуженими нагородами!", - написав батальйон безпілотних систем 63 бригади.
- Раніше ми повідомляли, що українські дронарі знищили роту російських військових на Лиманському напрямку Донецької області.
Хтось нагородив а хто він в нас сьогодні? Овва, міністр оборони!