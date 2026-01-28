142 факта торговли людьми, 28 группировок и международные операции: итоги года миграционной полиции

В 2025 году Департамент миграционной полиции продемонстрировал высокие результаты в противодействии торговле людьми, сексуальной эксплуатации детей, незаконной миграции и деятельности организованных преступных групп.

В суд направлены уголовные производства в отношении участников 28 организованных групп и одной преступной организации, которые действовали в сферах торговли людьми, сексуальной и трудовой эксплуатации, подделки документов и незаконной переправки лиц через государственную границу, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

В течение года полицейские выявили 142 факта торговли людьми, 98 лицам сообщено о подозрении.

Благодаря международному сотрудничеству с правоохранительными органами США, Польши, Испании и в рамках операций Интерпола и EMPACT пресечена деятельность транснациональных преступных сетей, спасены пострадавшие, в частности дети, и задержаны десятки злоумышленников.

Важным направлением работы стало противодействие онлайн-сексуальной эксплуатации детей. Впервые в истории Нацполиции проведены специализированные хакатоны совместно с ОБСЕ и ЛГУВД, что дало старт новым расследованиям и разоблачению лиц, причастных к преступлениям в интернете.

Также Департамент активно присоединился к евроинтеграционным процессам, инициировав законодательные изменения для усиления защиты потерпевших и ответственности преступников.



























