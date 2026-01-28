142 факти торгівлі людьми, 28 угруповань і міжнародні операції: підсумки року міграційної поліції

У 2025 році Департамент міграційної поліції продемонстрував високі результати у протидії торгівлі людьми, сексуальній експлуатації дітей, незаконній міграції та діяльності організованих злочинних груп.

До суду скеровано кримінальні провадження щодо учасників 28 організованих груп та однієї злочинної організації, які діяли у сферах торгівлі людьми, сексуальної та трудової експлуатації, підроблення документів і незаконного переправлення осіб через державний кордон, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі

Упродовж року поліцейські виявили 142 факти торгівлі людьми, 98 особам повідомлено про підозру.

Завдяки міжнародній співпраці з правоохоронцями США, Польщі, Іспанії та в межах операцій Інтерполу й EMPACT припинено діяльність транснаціональних злочинних мереж, врятовано постраждалих, зокрема дітей, та затримано десятки зловмисників.

Важливим напрямом роботи стала протидія онлайн-сексуальній експлуатації дітей. Уперше в історії Нацполіції проведено спеціалізовані Хакатони спільно з ОБСЄ та ЛДУВС, що дало старт новим розслідуванням і викриттю осіб, причетних до злочинів в інтернеті.

Також Департамент активно долучився до євроінтеграційних процесів, ініціювавши законодавчі зміни для посилення захисту потерпілих і відповідальності злочинців.



























