142 факти торгівлі людьми, 28 угруповань і міжнародні операції: підсумки року міграційної поліції
У 2025 році Департамент міграційної поліції продемонстрував високі результати у протидії торгівлі людьми, сексуальній експлуатації дітей, незаконній міграції та діяльності організованих злочинних груп.
До суду скеровано кримінальні провадження щодо учасників 28 організованих груп та однієї злочинної організації, які діяли у сферах торгівлі людьми, сексуальної та трудової експлуатації, підроблення документів і незаконного переправлення осіб через державний кордон, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі
Упродовж року поліцейські виявили 142 факти торгівлі людьми, 98 особам повідомлено про підозру.
Завдяки міжнародній співпраці з правоохоронцями США, Польщі, Іспанії та в межах операцій Інтерполу й EMPACT припинено діяльність транснаціональних злочинних мереж, врятовано постраждалих, зокрема дітей, та затримано десятки зловмисників.
Важливим напрямом роботи стала протидія онлайн-сексуальній експлуатації дітей. Уперше в історії Нацполіції проведено спеціалізовані Хакатони спільно з ОБСЄ та ЛДУВС, що дало старт новим розслідуванням і викриттю осіб, причетних до злочинів в інтернеті.
Також Департамент активно долучився до євроінтеграційних процесів, ініціювавши законодавчі зміни для посилення захисту потерпілих і відповідальності злочинців.
