841 удар нанесли оккупанты за сутки по Запорожской области: три человека погибли, 16 - ранены
За сутки оккупанты нанесли 841 удар по 34 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы обстрелов
"Трое человек погибли, 16 получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району", - говорится в сообщении.
Чем били россияне?
Российские войска для атак на Запорожскую область применяли авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.
- Войска РФ нанесли 23 авиационных удара по Кушугуму, Терсянке, Зализнычному, Воздвижовке, Верхней Терсе, Чаривному, Долинке, Гуляйпольскому, Терноватому, Барвиновке и Копанях.
- 475 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Камышеваху, Терсянку, Беленькое, Таврическое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехово, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье и Преображенку.
- 8 обстрелов из РСЗО нанесены по Запорожью, Терсянке, Гуляйполю и Сладкому.
- 335 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Павловки, Гуляйполя, Зализнычного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Зеленого, Сладкого и Доброполья.
Повреждения
Отмечается, что поступило 385 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Что предшествовало?
В ночь на 29 января российские войска нанесли удары по Вольнянску в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Володимир Омельянов
29.01.2026 07:33
Oleksandr Valovyi
29.01.2026 07:45
