Двоих жителей Закарпатья подозревают в организации незаконной переправки в ЕС, - ГПСУ

Правоохранители раскрыли очередную попытку незаконной переправки лиц через государственную границу. Двух жителей Закарпатья задержали при организации нелегального пересечения границы в одну из стран ЕС.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

По данным оперативников Внутренней и собственной безопасности по 9 пограничному отряду, двое жителей Закарпатья наладили схему нелегального пересечения госграницы.

Как действовали перевозчики

Найдя двух нарушителей, злоумышленники договорились о их переправке в одну из стран ЕС. Сумма "услуги" составляла $24 000.

В назначенное время один из злоумышленников приехал в Ривненскую область, чтобы забрать нарушителей и обеспечить сопровождение до границы. Именно во время этого группа была задержана.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.





