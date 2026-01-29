Двоих жителей Закарпатья подозревают в организации незаконной переправки в ЕС, - ГПСУ
Правоохранители раскрыли очередную попытку незаконной переправки лиц через государственную границу. Двух жителей Закарпатья задержали при организации нелегального пересечения границы в одну из стран ЕС.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
По данным оперативников Внутренней и собственной безопасности по 9 пограничному отряду, двое жителей Закарпатья наладили схему нелегального пересечения госграницы.
Как действовали перевозчики
Найдя двух нарушителей, злоумышленники договорились о их переправке в одну из стран ЕС. Сумма "услуги" составляла $24 000.
В назначенное время один из злоумышленников приехал в Ривненскую область, чтобы забрать нарушителей и обеспечить сопровождение до границы. Именно во время этого группа была задержана.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
