2 108 3

Двох жителів Закарпаття підозрюють в організації незаконного переправлення до ЄС, - ДПСУ

Правоохоронці викрили чергову спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон. Двох жителів Закарпаття затримали під час організації нелегального перетину кордону до однієї з країн ЄС.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

За даними оперативників Внутрішньої та власної безпеки по 9 прикордонному загону, двоє жителів Закарпаття налагодили схему нелегального перетину держрубежу.

Як діяли переправники

Підшукавши двох порушників, зловмисники домовились про їх переправлення до однієї з країн ЄС. Сума "послуги" складала $24 000.

У визначений час один із зловмисників приїхав на Рівненщину, щоб забрати порушників та забезпечити супровід до кордону. Саме під час цього групу було затримано.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон
ДПСУ Держприкордонслужба (6691) ухилянти (1382)
Переправляти за кордон ухилянтів - це єдине відлуння війни на Закарпатті? Або Буковині?
29.01.2026 16:06 Відповісти
Так вони ж не винні,що ***** прийшов тебе асвабаждать,а не їх!
29.01.2026 16:21 Відповісти
Поїдь на кладовища туди і побачиш відлуння війни. Але ж ти не поїдеш, чи не так?
29.01.2026 16:58 Відповісти
 
 