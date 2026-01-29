Двох жителів Закарпаття підозрюють в організації незаконного переправлення до ЄС, - ДПСУ
Правоохоронці викрили чергову спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон. Двох жителів Закарпаття затримали під час організації нелегального перетину кордону до однієї з країн ЄС.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
За даними оперативників Внутрішньої та власної безпеки по 9 прикордонному загону, двоє жителів Закарпаття налагодили схему нелегального перетину держрубежу.
Як діяли переправники
Підшукавши двох порушників, зловмисники домовились про їх переправлення до однієї з країн ЄС. Сума "послуги" складала $24 000.
У визначений час один із зловмисників приїхав на Рівненщину, щоб забрати порушників та забезпечити супровід до кордону. Саме під час цього групу було затримано.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
