2 человека погибли, еще 4 – ранены в результате российских атак на Донетчине
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 2 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Дорожном Шаховской громады повреждены 5 домов, в Золотом Колодезе и Заповедном - по 3, в Кучеревом Яре и Торецком - по 1.
Краматорский район
В Николаевке поврежден частный дом. В Славянске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 14 многоэтажек, 2 админздания и 3 авто. В Алексеево-Дружковке 1 человек погиб и 2 ранены. В Константиновке 1 человек ранен.
Бахмутский район
В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 337 человек, в том числе 13 детей.
