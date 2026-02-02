2 людини загинули, ще 4 – поранені через російські атаки на Донеччині

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 2 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Дорожньому Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі та Заповідному - по 3, у Кучеревому Яру і Торецькому - по 1.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 3 авто. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені. У Костянтинівці 1 людина поранена.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 337 людей, у тому числі 13 дітей.

Царство Небесне загиблим.
02.02.2026 11:52 Відповісти
 
 